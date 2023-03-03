Мартинес о жесте с перчаткой: «Не горжусь. Это был спор, так что виноваты партнеры по команде. На The Best у меня была одна цель – не расплакаться»
Эмилиано Мартинес рассказал о жесте с призом лучшему вратарю ЧМ-2022.
Также вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины высказался о шутках про то, что он повторит этот жест на церемонии The Best.
«Конечно, я не горжусь этим. Это был просто спор. Когда все узнали, что мне вручат золотую перчатку, парни спросили у меня: «А почему бы тебе не повторить то, что ты сделал на Кубке Америки? Что если?» Это вина моих партнеров по команде.
The Best – совсем другое мероприятие, там все в костюмах... На поле ты способен на многое из-за адреналина, да. На The Best у меня была одна цель – не расплакаться», – сказал Мартинес.
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