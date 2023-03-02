Эмилиано Мартинес о победе на ЧМ: «Сейчас половина детей хотят стать Месси, другая половина – вратарями. Всегда буду благодарен за шанс, который мне выпал»

Теги ПСЖ Астон Вилла премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Футбол

Эмилиано Мартинес рассказал, какое значение для него имеет победа на чемпионате мира. 

«Я коснулся неба, как сказал бы мой отец. Сейчас половина детей хотят стать Месси, другая половина – вратарями. Очевидно, что это момент гордости в моей карьере.

Я всегда говорю, что ненавижу индивидуальные награды, и теперь, когда я получил награду The Best, это меня не удовлетворяет. Мне просто приятно видеть, как маленькие дети сейчас пытаются стать вратарями, потому что им нравится то, что они увидели на чемпионате мира, понимаете?

Так что, что бы ни случилось в течение моей карьеры, отныне я всегда буду благодарен за шанс, который мне выпал на чемпионате мира», – сказал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» в подкасте Football People от BT Sport.

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39 комментариев

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Подкат Мальдини
Ответ Dizzod
Правильно, сейчас главное мораль и правильные мысли. К примеру за дискредитацию дают больше чем за убийство. Ибо нож убивает одного, а слово ранит миллионы.
А если убил гранатой и не одного ?) как быть
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Подкат Мальдини
Ответ Кайрат Кырбасов
Видишь ли, отличие в том, что мы с тобой не являемся чемпионами мира по футболу, то есть какой-либо след в истории не оставляем. Поэтому да, послать можешь, пойти туда же, только в силу моих пожеланий, тоже. Речь же не о нас идёт. Аргументация и логика с тобой вообще никак не соприкасаются? 😂😂😂
Ааа ты из великих логиков с первого раза не посылаешься ))) ну ничего … каждый человек в истории оставляет след 👣 кто то нормальный след кто то как этот дурачок , но мне жаль что он тебе близок
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Мадрид наказывает!
Ответ Тимофей Кушнир
Снова все накинулись на Эмилиано. Человек празднует экспрессивно, бывает такое. Но за это все окрестили его клоуном и моральным уродом, хотя никто из этих людей его не знает, чтобы так говорить.
Мартинес - клоун и моральный урод.
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Мадрид наказывает!
Ответ Фанат Лионеля Месси
Как бы тут не ныли юзеры ,но для Аргентины Эми легенда :)
для Таджикистана куда большая)))
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sergfa76
Двое детей в семье ,одного назвали Месси, второго вратарем.
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Мадрид наказывает!
кажется этот клоун что-то о себе возомнил)))
ты никто
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Dizzod
Ответ Подкат Мальдини
К тому что ты будешь про меня говорить плохо за мое плохое действие и не обязательно чтоб ты меня хорошо знал , так и тут человек совершил мягко говоря идиотский поступок , а если называть вещи своими именами я б лишил его и медали и всех благ , это типо боксер становится чемпионом мира и поясом вытирает Gопу это нормально ?)
Правильно, сейчас главное мораль и правильные мысли. К примеру за дискредитацию дают больше чем за убийство. Ибо нож убивает одного, а слово ранит миллионы.
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aidos_1979
Ответ Pb-SE
Ещё есть 34-летний ребенок Дзюба, который хочет стать Роналду.
Он верном пути, начал с руки)
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Pepe Frog
Что он о себе возомнил. Во первых. Где он взял такую статистику . Ведь есть еще как минимум мбаппе Неймар и Ибра . И если дети и хотят стать вратарями, то скорее всего такими как Ноер , де хеа , Куртуа и так далее .
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Кайрат Кырбасов
Ответ Подкат Мальдини
Ок я могу тебя послать ?) потому так посчитал нужным ! Ок . Досвидули я так посчитал нужным
Видишь ли, отличие в том, что мы с тобой не являемся чемпионами мира по футболу, то есть какой-либо след в истории не оставляем. Поэтому да, послать можешь, пойти туда же, только в силу моих пожеланий, тоже. Речь же не о нас идёт. Аргументация и логика с тобой вообще никак не соприкасаются? 😂😂😂
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Гегенпрессинг Рангника
Опять фруктовые нападают на Мартинеса, жёстко эмилиано детей наагрил
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AF007
Ответ Тимофей Кушнир
Снова все накинулись на Эмилиано. Человек празднует экспрессивно, бывает такое. Но за это все окрестили его клоуном и моральным уродом, хотя никто из этих людей его не знает, чтобы так говорить.
Глорам роналденко на Месси особо не погавкать, не выхватив 50 минусов за коммент, так хоть на Мартинесе отыграться пытаются)
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Mohnatiy
Ответ Toni_Montana
Не знаю, смотря про какую страну идет речь. Вряд ли про Россию, где каждый 4-вы ребенок рождается и растет в неполной семье
Вот уж приплёл так приплёл... 🤦🏼‍♂️
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Подкат Мальдини
Ответ Trey4rch
А он тебя ударил или что?
Кто он ?)
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Trey4rch
Ответ Подкат Мальдини
Если я сзади ушатаю тебя экспрессивно скажем так , и ты меня не узнаешь то говорить про меня не можешь плохого?)
А он тебя ударил или что?
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Подкат Мальдини
Ответ Кайрат Кырбасов
Так я про "знает лично " речи вообще не заводил. Человек отпраздновал так, как посчитал нужным, высказал то, что посчитал нужным, что ж его теперь за это уничтожать надо? Он выиграл, его команда выиграла не в последнюю очередь благодаря ему. У него есть право праздновать так, как он празднует. А всем не угодишь все равно.
Ок я могу тебя послать ?) потому так посчитал нужным ! Ок . Досвидули я так посчитал нужным
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Pb-SE
Ещё есть 34-летний ребенок Дзюба, который хочет стать Роналду.
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Кайрат Кырбасов
Ответ Подкат Мальдини
Тут сам факт поступка , и не важно знает ли кто то его лично или нет
Так я про "знает лично " речи вообще не заводил. Человек отпраздновал так, как посчитал нужным, высказал то, что посчитал нужным, что ж его теперь за это уничтожать надо? Он выиграл, его команда выиграла не в последнюю очередь благодаря ему. У него есть право праздновать так, как он празднует.
А всем не угодишь все равно.
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+7
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Подкат Мальдини
Ответ Toni_Montana
Не знаю, смотря про какую страну идет речь. Вряд ли про Россию, где каждый 4-вы ребенок рождается и растет в неполной семье
Мискюзи вы про что ?
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savik-A.M.
Ответ Toni_Montana
Не знаю, смотря про какую страну идет речь. Вряд ли про Россию, где каждый 4-вы ребенок рождается и растет в неполной семье
И к чему это было ?
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Кайрат Кырбасов
Возможно и так.... главное, чтобы дети понимали, что от желания "стать как Месси/стать как Мартинес" до сборной путь п...ц какой долгий
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Lionel Andres Messi 10
Но никто не хочет пахать на поле, как Мак Аллистер, Энцо и Де Пауль.
+10
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+8
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Подкат Мальдини
Ответ Кайрат Кырбасов
То есть разницы между высказаться/праздновать экспрессивно и ушатать сзади экспрессивно вообще никакой для вас?
Тут сам факт поступка , и не важно знает ли кто то его лично или нет
+1
-6
-5
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Toni_Montana
Ответ Подкат Мальдини
И только нормальные дети Ди Марией
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Кайрат Кырбасов
Ответ Подкат Мальдини
Если я сзади ушатаю тебя экспрессивно скажем так , и ты меня не узнаешь то говорить про меня не можешь плохого?)
То есть разницы между высказаться/праздновать экспрессивно и ушатать сзади экспрессивно вообще никакой для вас?
+5
-1
+4
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