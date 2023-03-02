Эмилиано Мартинес о победе на ЧМ: «Сейчас половина детей хотят стать Месси, другая половина – вратарями. Всегда буду благодарен за шанс, который мне выпал»

рассказал, какое значение для него имеет победа на чемпионате мира.

«Я коснулся неба, как сказал бы мой отец. Сейчас половина детей хотят стать Месси, другая половина – вратарями. Очевидно, что это момент гордости в моей карьере.

Я всегда говорю, что ненавижу индивидуальные награды, и теперь, когда я получил награду The Best, это меня не удовлетворяет. Мне просто приятно видеть, как маленькие дети сейчас пытаются стать вратарями, потому что им нравится то, что они увидели на чемпионате мира, понимаете?

Так что, что бы ни случилось в течение моей карьеры, отныне я всегда буду благодарен за шанс, который мне выпал на чемпионате мира», – сказал вратарь сборной Аргентины и « » в подкасте Football People от BT Sport.

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