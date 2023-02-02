Воспитанник «Динамо» Хрипков будет играть за Кыргызстан. Он ждет подтверждения от ФИФА

Теги премьер-лига Россия ФИФА Первая лига Динамо Москва Машук-КМВ Сборная Кыргызстана по футболу высшая лига Кыргызстан Дордой Андрей Хрипков натурализация Матч ТВ Футбол

Воспитанник московского «Динамо» Андрей Хрипков сможет выступать за сборную Кыргызстана.

Хрипков, который в январе перешел из «Машук-КМВ» в бишкекский «Дордой», родился в Бишкеке. Он имеет гражданство Кыргызстана и был заигран за молодежные команды родной страны.

«Матч ТВ» со ссылкой на источники сообщает, что игрок собрал все необходимые документы и ждет подтверждения от ФИФА. Ожидается, что переход будет оформлен в середине февраля.

Подробная статистика выступлений 32-летнего футболиста – здесь.

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2 комментария

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Пользователь Имени
Если о футболисте к его 32-м годам услышал впервые...сомнения, что сможет усилить даже сборную Кыргызстана
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evil
потеря потерь
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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