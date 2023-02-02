Воспитанник «Динамо» Хрипков будет играть за Кыргызстан. Он ждет подтверждения от ФИФА

Воспитанник московского « » сможет выступать за сборную .

Хрипков, который в январе перешел из « » в бишкекский « », родился в Бишкеке. Он имеет гражданство Кыргызстана и был заигран за молодежные команды родной страны.

« » со ссылкой на источники сообщает, что игрок собрал все необходимые документы и ждет подтверждения от . Ожидается, что переход будет оформлен в середине февраля.

Подробная статистика выступлений 32-летнего футболиста – здесь.