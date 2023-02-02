Воспитанник «Динамо» Хрипков будет играть за Кыргызстан. Он ждет подтверждения от ФИФА
Воспитанник московского «Динамо» Андрей Хрипков сможет выступать за сборную Кыргызстана.
Хрипков, который в январе перешел из «Машук-КМВ» в бишкекский «Дордой», родился в Бишкеке. Он имеет гражданство Кыргызстана и был заигран за молодежные команды родной страны.
«Матч ТВ» со ссылкой на источники сообщает, что игрок собрал все необходимые документы и ждет подтверждения от ФИФА. Ожидается, что переход будет оформлен в середине февраля.
Подробная статистика выступлений 32-летнего футболиста – здесь.
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