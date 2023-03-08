Ширл сравнил «Зенит» Адвоката и Семака: «Мы обыгрывали «Баварию», «МЮ» и «Марсель». Не помню такого во второй половине десятых»

Теги Зенит Радек Ширл Сергей Семак Дик Адвокат премьер-лига Россия Футбол

Радек Ширл считает что «Зенит» при Дике Адвокате был сильнее, чем при Сергее Семаке.

– Можно задать провокационный вопрос? Какой «Зенит» сильнее: тот, который был у Дика Адвоката с победой в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА, или нынешняя команда Сергея Семака, которая идет к пятому чемпионству подряд?

– Мы обыгрывали и проходили «Баварию», «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», «Марсель». Я не помню, чтобы «Зенит» второй половины десятых годов проходил такие команды.

– То, что «Зенит» не сможет сыграть в еврокубках, может как-то сказаться на его мотивации?

– Может быть, на некоторых футболистах, которые захотят новый вызов в своей карьере, это и отразится. Но тут уже больше вопрос финансов. Если платят хорошую зарплату, то можно и прожить без этой Лиги чемпионов и еврокубков, – сказал бывший защитник «Зенита».

Ширл о гегемонии «Зенита»: «В НБА была династия «Чикаго» с Джорданом и Родманом, недавний пример – «Голден Стэйт» с Карри. Примерно такая же картина в РПЛ»

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21 комментарий

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dimamak10
Ответ AIBOLIT66
я тоже люблю команду Адвоката. Может больше нынешней. но помню матч с Сатурном в Раменском за чемпионство, где ты забил, и понимаю, в жизни всё относительно. Нынешний Зенит тот Сатурн одной левой. Если бы не Домингес может и не было бы того чемпионства. И Спартаку СЕМЬ вы не забивали!
Спартак в том сезоне ваш зенит дважды по 3:1 обыграл) жаль Стас так и не смог взять чемпионство
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Александр Жердин
Зенит Адвокаата не был посмешищем в Европе. Его не боялись, но и встречи с ним не жаждали. А под настроение он мог обыграть любую команду. Так что сравнение не корректное.
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Мартинелли
Ответ Герман Ткаченко
В 2014 году неплохой состав у Зенита был, когда группу ЛЧ выиграли.
Команды были слабы в группе
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Dimonty
Ответ AIBOLIT66
я тоже люблю команду Адвоката. Может больше нынешней. но помню матч с Сатурном в Раменском за чемпионство, где ты забил, и понимаю, в жизни всё относительно. Нынешний Зенит тот Сатурн одной левой. Если бы не Домингес может и не было бы того чемпионства. И Спартаку СЕМЬ вы не забивали!
Зато клали по 4 Байеру и Баварии - посолиднее будет)
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Игорь Волков
Зенит тогда был Зенитом, а сейчас превратился в бразильскую клоунаду
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Герман Ткаченко
В 2014 году неплохой состав у Зенита был, когда группу ЛЧ выиграли.
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Marcus-light
Ответ xoms
А в Европе лучше, сними очки, не нужно смотреть картинку с телевизора, не так уж и много стран живут лучше нас, а те что по лучше, так они в разы меньше, легче управлять на маленькой территории, алочных то меньше
Это по какому телевизору говорят про хорошую Европу? Всё же отключили
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Назар Игорь
При всëм уважении к Сергею Богдановичу надо признать что с нынешним составом одно чемпионство за другим берутся малой кровью, без большого сопротивления. При "маленьком генерале" конкуренция в РПЛ была более сильной, тем весомее были и победы Зенита. А уж как любил его Питер, не забуду его проводы в Пулково и слëзы на его глазах.
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каток Третьяка
Зенит нулевых был с душой, что ни говори... даже иностранцы были какие-то ламповые... ким донжин, ширл, шкртел, риксен, ломбертс, текке, домингес, Чонтофальски, Данни... и наши топы... шава, керж, анюков, радик, фаза, горшков, малафеев...
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LLiriKK
Что ни говори, а при том же Адвокате Питер действительно был грозен. Сейчас же, по аналогии с исповедуемым главным тренером стилем жизни, - обезжиренное всё, «на пару».
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AIBOLIT66
я тоже люблю команду Адвоката. Может больше нынешней.
но помню матч с Сатурном в Раменском за чемпионство, где ты забил, и понимаю, в жизни всё относительно.
Нынешний Зенит тот Сатурн одной левой.
Если бы не Домингес может и не было бы того чемпионства.
И Спартаку СЕМЬ вы не забивали!
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charly_54
Ответ В Питере Пять
Ни во второй половине 10-х, ни в 20-х. Может хоть в 30-х получится приблизиться к тому, что было. Хотя слабо верю. А конец нулевых и начало десятых – светлое время. Футбол на высоте. Уровень жизни рос, причём не отрицательно. Казалось даже, что сможем жить как в Европе. Счастлив, что застал те времена.
Да! Время было крутое!
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Спартак сила
ширл расскажи лучше как вам купили Баварию
дог скатали
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В Питере Пять
Ответ xoms
А в Европе лучше, сними очки, не нужно смотреть картинку с телевизора, не так уж и много стран живут лучше нас, а те что по лучше, так они в разы меньше, легче управлять на маленькой территории, алочных то меньше
У меня столько родни и знакомых в Италии, Германии, Эстонии и Канаде. Плюс я столько сам объездил. Давай, расскажи мне, что я сужу по картинке из телевизора.
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Okaka
обыгрывали Брюгге, хотя стоп
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xoms
Ответ В Питере Пять
Ни во второй половине 10-х, ни в 20-х. Может хоть в 30-х получится приблизиться к тому, что было. Хотя слабо верю. А конец нулевых и начало десятых – светлое время. Футбол на высоте. Уровень жизни рос, причём не отрицательно. Казалось даже, что сможем жить как в Европе. Счастлив, что застал те времена.
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TheSportNik
Ну сравнили Адвоката и Семака, как профессора футбола и ребенка с соской, который еще выплевыет эту соску и начинает ходить под себя при виде Брюгге или Мальме.
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Andrew Petrov
тот...тут без вара видно..
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В Питере Пять
Ни во второй половине 10-х, ни в 20-х. Может хоть в 30-х получится приблизиться к тому, что было. Хотя слабо верю.

А конец нулевых и начало десятых – светлое время. Футбол на высоте. Уровень жизни рос, причём не отрицательно. Казалось даже, что сможем жить как в Европе. Счастлив, что застал те времена.
+45
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Anthony Hlyanov
по факту тут конечно
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Тиджани Бабангида
Зарплата была и есть во главу угла. Что раньше,что сейчас
+1
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