Ширл сравнил «Зенит» Адвоката и Семака: «Мы обыгрывали «Баварию», «МЮ» и «Марсель». Не помню такого во второй половине десятых»
Радек Ширл считает что «Зенит» при Дике Адвокате был сильнее, чем при Сергее Семаке.
– Можно задать провокационный вопрос? Какой «Зенит» сильнее: тот, который был у Дика Адвоката с победой в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА, или нынешняя команда Сергея Семака, которая идет к пятому чемпионству подряд?
– Мы обыгрывали и проходили «Баварию», «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», «Марсель». Я не помню, чтобы «Зенит» второй половины десятых годов проходил такие команды.
– То, что «Зенит» не сможет сыграть в еврокубках, может как-то сказаться на его мотивации?
– Может быть, на некоторых футболистах, которые захотят новый вызов в своей карьере, это и отразится. Но тут уже больше вопрос финансов. Если платят хорошую зарплату, то можно и прожить без этой Лиги чемпионов и еврокубков, – сказал бывший защитник «Зенита».
Ширл о гегемонии «Зенита»: «В НБА была династия «Чикаго» с Джорданом и Родманом, недавний пример – «Голден Стэйт» с Карри. Примерно такая же картина в РПЛ»
но помню матч с Сатурном в Раменском за чемпионство, где ты забил, и понимаю, в жизни всё относительно.
Нынешний Зенит тот Сатурн одной левой.
Если бы не Домингес может и не было бы того чемпионства.
И Спартаку СЕМЬ вы не забивали!
дог скатали
А конец нулевых и начало десятых – светлое время. Футбол на высоте. Уровень жизни рос, причём не отрицательно. Казалось даже, что сможем жить как в Европе. Счастлив, что застал те времена.