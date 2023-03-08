Ширл сравнил «Зенит» Адвоката и Семака: «Мы обыгрывали «Баварию», «МЮ» и «Марсель». Не помню такого во второй половине десятых»

считает что «Зенит» при Дике Адвокате был сильнее, чем при .

– Можно задать провокационный вопрос? Какой «Зенит» сильнее: тот, который был у с победой в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА, или нынешняя команда , которая идет к пятому чемпионству подряд?

– Мы обыгрывали и проходили «Баварию», «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», «Марсель». Я не помню, чтобы «Зенит» второй половины десятых годов проходил такие команды.

– То, что «Зенит» не сможет сыграть в еврокубках, может как-то сказаться на его мотивации?

– Может быть, на некоторых футболистах, которые захотят новый вызов в своей карьере, это и отразится. Но тут уже больше вопрос финансов. Если платят хорошую зарплату, то можно и прожить без этой Лиги чемпионов и еврокубков, – сказал бывший защитник « ».

Ширл о гегемонии «Зенита»: «В НБА была династия «Чикаго» с Джорданом и Родманом, недавний пример – «Голден Стэйт» с Карри. Примерно такая же картина в РПЛ»