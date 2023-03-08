Ширл о гегемонии «Зенита»: «В НБА была династия «Чикаго» с Джорданом и Родманом, недавний пример – «Голден Стэйт» с Карри. Примерно такая же картина в РПЛ»

Теги ЦСКА Локомотив Зенит Рубин Майкл Джордан Радек Ширл Чикаго Голден Стэйт премьер-лига Россия НБА Деннис Родман Стефен Карри Футбол

Радек Ширл сравнил гегемонию «Зенита» в Мир РПЛ с династиями в НБА

– На что сейчас похож чемпионат России?

– Лично мне это напоминает НБА. Там есть такой термин, как династия. Это когда одна команда выигрывает чемпионат за чемпионатом, не оставляя своим конкурентом шансов.

Была династия «Чикаго Буллз» с Майклом Джорданом и Деннисом Родманом. Недавний пример – «Голден Стэйт» со Стефом Карри. Примерно такая же картина сейчас и в российском чемпионате.

– Почему так происходит? Это «Зенит» стал настолько сильным? Или же его основные конкуренты так ослабли?

– Я думаю, тут ответ очевиден. Когда я играл за «Зенит», у нас не было проходных игр. Может быть, пару игр мы выигрывали без проблем, но везде против нас выходили и рубились. А посмотри, что происходит в этом чемпионате. Они выигрывают 8:0, 7:0, 5:0, 4:0, раза четыре они выиграли по 3:0. Получается, что почти половину матчей чемпионата «Зенит» выигрывает с крупным, разгромным счетом. Поэтому мне смешно, когда говорят, что они на первом месте из-за судейства.

– Выходит, уровень чемпионата упал настолько?

– Когда я играл в «Зените», два чемпионата выиграл казанский «Рубин». Сейчас этой команды даже нет в высшей лиге. Я не знаю, как так получилось, но это факт. В то время «Локомотив» был совсем другой командой, боролся за призовые места, а сейчас он ведет борьбу за выживание. В ЦСКА играли футболисты, которых вызывали в сборную Бразилии: Вагнер Лав, Жо, Даниэл Карвальо. Есть ли сейчас в ЦСКА игроки такого уровня?

Я не хочу, чтобы люди подумали, что я такой великий и сейчас рассказываю, что вот в наше время чемпионат был сильнее, а сейчас он слабый. Но по факту, тогда конкуренции было больше, соперники «Зенита» были укомплектованы сильными легионерами, игроками сборных. Может быть, у кого-то другое мнение и кто-то готов со мной поспорить и доказать обратное, – сказал бывший защитник «Зенита».

 

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37 комментариев

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гарри
Ответ Злодей Спб
Давайте поговорим про 90е и спартак. Но тут набегут сейчас и начнут рассказывать "что это другое" - дух, винни-пух и наследие СССР. А всё было в банальном финансовом и административном доминировании одной команды над другими в лиге. Даже главный тренер совмещал должности в сборной и клубе.
Сынок, не говори про 90 е, ты тогда не жил в разумном возрасте. Ельцин никогда не поддерживал Спартак, жулик Лужков вообще топил за коней!
Денег было мало, капитан сборной уезжал в Овьедо, где платили в три раза больше. А Спартак развивался.
Все блага коллективного Зенита, Ска, Газпрома закончатся и мы все знаем когда.
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Сергей Пузанков
Ответ Красный чай
ГСВ и Чикаго поднялись не с помощью гос.корпорации так что оскорбительное сравнение.
Ну ГСВ действительно тратит неприлично большие бабки на состав, с учётом налога. По Чикаго ситуация ещё круче: например, в 97 году у них была платёжка 58 лямов, тогда как у всех остальных команд меньше 40.
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Александр Тихомиров
Ответ тралмейстер
Вангую: Пока мос.команды (именно из Москвы, др.не в счёт)не выиграют РПЛ, будут об админ ресурсе. Как выиграют - несмотря на админ.ресурс,они преодолели. Несколько раз - станут писать - вы ничто без админа. Снова выиграет Зенит - опять заголосят про админ.ресурс Вопрос: Если несколько раз выиграет например Краснодар,как быстро админ припишут ему?
ты станешь отрицать админ ресурс зенита?
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Красный чай
Ответ SMART789
А соперники ГСВ и Чикаго тоже были на обеспечении Лукойлом и госбанков?
Их соперники могли и тратили сопоставимые бюджеты чего не скажешь про зенит чей бюджет выше в 2-3 раза ближайшего конкрента, поэтому их достижения уникальны в отличии от зенита.
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Сибирский литовец
Ответ Злодей Спб
Давайте поговорим про 90е и спартак. Но тут набегут сейчас и начнут рассказывать "что это другое" - дух, винни-пух и наследие СССР. А всё было в банальном финансовом и административном доминировании одной команды над другими в лиге. Даже главный тренер совмещал должности в сборной и клубе.
точно , Москву трогать нельзя )
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Роман Князефф
Воины и сейчас гегемонят, но уже не так люто
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Omega-3
Ответ тралмейстер
Вангую: Пока мос.команды (именно из Москвы, др.не в счёт)не выиграют РПЛ, будут об админ ресурсе. Как выиграют - несмотря на админ.ресурс,они преодолели. Несколько раз - станут писать - вы ничто без админа. Снова выиграет Зенит - опять заголосят про админ.ресурс Вопрос: Если несколько раз выиграет например Краснодар,как быстро админ припишут ему?
На второй год. Но такие, как Зарема, начнут визжать намного раньше.
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Злодей Спб
Давайте поговорим про 90е и спартак.
Но тут набегут сейчас и начнут рассказывать "что это другое" - дух, винни-пух и наследие СССР. А всё было в банальном финансовом и административном доминировании одной команды над другими в лиге. Даже главный тренер совмещал должности в сборной и клубе.
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prus_3
Когда футболист (даже бывший) способен мыслить, это всегда вызывает уважение, даже, в некотором смысле, трепет.
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nick-basil
В РПЛ "примерно" совсем другая ситуация , чем в НБА! То что кто-то доминирует - это одно, а когда один имеет глобальные финансовые и государственные рычаги - это другое.
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SMART789
Ответ Красный чай
ГСВ и Чикаго поднялись не с помощью гос.корпорации так что оскорбительное сравнение.
А соперники ГСВ и Чикаго тоже были на обеспечении Лукойлом и госбанков?
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Чукотский политпроект
Как можно сравнивать легендарный Чикаго, с позорным проектом, который сразу же исчезнет когда его уберут от кормушки с народными деньгами? Чикаго тратил больше чем остальные команды НБА вместе взятые? У Чикаго был админресурс? Карманные судейки? Глава НБА может топил за Чикаго и там работал? А может у Чикаго были дочерние команды в лиге?
+8
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Владимир Маньков
Ответ vadned
Да этот Ширл вообще не понимает о чем говорит. В НБА есть драфт, на котором сильные клубы выбирают последними, а лучших молодых звезд разбирают аутсайдеры. Есть финансовый потолок, благодаря которому почти невозможно собрать команду из одних топ-игроков. Все это полный антипод Зенита, который запросто выбирает лучших местных игроков, ослабляя другие клубы, который не ограничен в бюджете, который может покупать приличных европейских и бразильских игроков (про админ ресурс и судейство я не говорю). То есть в НБА все действительно более-менее в равных условиях и уровень команд зависит от уровня менеджмента и тренерского штаба, а в рос. футболе только один клуб находится в тепличных условиях, а большая часть еле-еле выживает.
Создание монополии - метод Газпрома и метод Зенита, соответственно. На словах - поддержка развития детско-юношеского футбола в стране, поддержка региональных клубов, а на деле - жалкие крохи в регионы, а пирог в питер, вместо развитой молодежи - натурализация.
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тралмейстер
Ответ mqh9pzrxgf
А у зенита гегемония с газпромом и админ ресурсом)
Вангую: Пока мос.команды (именно из Москвы, др.не в счёт)не выиграют РПЛ, будут об админ ресурсе. Как выиграют - несмотря на админ.ресурс,они преодолели. Несколько раз - станут писать - вы ничто без админа. Снова выиграет Зенит - опять заголосят про админ.ресурс
Вопрос: Если несколько раз выиграет например Краснодар,как быстро админ припишут ему?
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vzi
Ответ Красный чай
ГСВ и Чикаго поднялись не с помощью гос.корпорации так что оскорбительное сравнение.
Чикагогаз и Калифорниянефть были их спонсорами. С 51% долей участия штатов Иллинойс и Калифорния.
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vadned
Ответ Красный чай
ГСВ и Чикаго поднялись не с помощью гос.корпорации так что оскорбительное сравнение.
Да этот Ширл вообще не понимает о чем говорит. В НБА есть драфт, на котором сильные клубы выбирают последними, а лучших молодых звезд разбирают аутсайдеры. Есть финансовый потолок, благодаря которому почти невозможно собрать команду из одних топ-игроков.

Все это полный антипод Зенита, который запросто выбирает лучших местных игроков, ослабляя другие клубы, который не ограничен в бюджете, который может покупать приличных европейских и бразильских игроков (про админ ресурс и судейство я не говорю).

То есть в НБА все действительно более-менее в равных условиях и уровень команд зависит от уровня менеджмента и тренерского штаба, а в рос. футболе только один клуб находится в тепличных условиях, а большая часть еле-еле выживает.
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Wiley Fox
Гегемония с Газпромом и тамбовскими в Газпромлиге

Ни одного игрока мирового уровня
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benjamin92
Ответ Давид Agabekyan
Но ведь с Барсой никто не сравнивал
Согласен, Барса в когорте культовых команд. Также оскорбительно сравнивать питерский полит.проект с ней
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Ivan Petrov
Чикаго тоже спонсировали из бюджета?
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Владимир Маньков
Удивительное совпадение, что две династии - футбольная и правящая господствуют столь синхронно. Да, Радек?
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Давид Agabekyan
Ответ benjamin92
Сравнить культовые команды с кабинетным админресурсом 🤦‍♂️
Но ведь с Барсой никто не сравнивал
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benjamin92
Сравнить культовые команды с кабинетным админресурсом 🤦‍♂️
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Я
За счёт народного достояния, не правильно
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Спорт онлайн
Ответ Hong Kil
Ну что поделать, если у остальных команд уровень "Автодора".
Ну что поделать, если Питер газпром тащит, сами не могут
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Спартак сила
В России один гегемон это Спартак Москва
кони и питерские никогда вам не стать такими великими
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