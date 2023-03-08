Ширл о гегемонии «Зенита»: «В НБА была династия «Чикаго» с Джорданом и Родманом, недавний пример – «Голден Стэйт» с Карри. Примерно такая же картина в РПЛ»

сравнил гегемонию «Зенита» в Мир с династиями в .

– На что сейчас похож чемпионат России?

– Лично мне это напоминает НБА. Там есть такой термин, как династия. Это когда одна команда выигрывает чемпионат за чемпионатом, не оставляя своим конкурентом шансов.

Была династия «Чикаго Буллз» с и Деннисом Родманом. Недавний пример – « » со Стефом Карри. Примерно такая же картина сейчас и в российском чемпионате.

– Почему так происходит? Это «Зенит» стал настолько сильным? Или же его основные конкуренты так ослабли?

– Я думаю, тут ответ очевиден. Когда я играл за «Зенит», у нас не было проходных игр. Может быть, пару игр мы выигрывали без проблем, но везде против нас выходили и рубились. А посмотри, что происходит в этом чемпионате. Они выигрывают 8:0, 7:0, 5:0, 4:0, раза четыре они выиграли по 3:0. Получается, что почти половину матчей чемпионата «Зенит» выигрывает с крупным, разгромным счетом. Поэтому мне смешно, когда говорят, что они на первом месте из-за судейства.

– Выходит, уровень чемпионата упал настолько?

– Когда я играл в «Зените», два чемпионата выиграл казанский «Рубин». Сейчас этой команды даже нет в высшей лиге. Я не знаю, как так получилось, но это факт. В то время «Локомотив» был совсем другой командой, боролся за призовые места, а сейчас он ведет борьбу за выживание. В ЦСКА играли футболисты, которых вызывали в сборную Бразилии: Вагнер Лав, Жо, Даниэл Карвальо. Есть ли сейчас в ЦСКА игроки такого уровня?

Я не хочу, чтобы люди подумали, что я такой великий и сейчас рассказываю, что вот в наше время чемпионат был сильнее, а сейчас он слабый. Но по факту, тогда конкуренции было больше, соперники «Зенита» были укомплектованы сильными легионерами, игроками сборных. Может быть, у кого-то другое мнение и кто-то готов со мной поспорить и доказать обратное, – сказал бывший защитник «Зенита».