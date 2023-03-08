Ширл о гегемонии «Зенита»: «В НБА была династия «Чикаго» с Джорданом и Родманом, недавний пример – «Голден Стэйт» с Карри. Примерно такая же картина в РПЛ»
Радек Ширл сравнил гегемонию «Зенита» в Мир РПЛ с династиями в НБА.
– На что сейчас похож чемпионат России?
– Лично мне это напоминает НБА. Там есть такой термин, как династия. Это когда одна команда выигрывает чемпионат за чемпионатом, не оставляя своим конкурентом шансов.
Была династия «Чикаго Буллз» с Майклом Джорданом и Деннисом Родманом. Недавний пример – «Голден Стэйт» со Стефом Карри. Примерно такая же картина сейчас и в российском чемпионате.
– Почему так происходит? Это «Зенит» стал настолько сильным? Или же его основные конкуренты так ослабли?
– Я думаю, тут ответ очевиден. Когда я играл за «Зенит», у нас не было проходных игр. Может быть, пару игр мы выигрывали без проблем, но везде против нас выходили и рубились. А посмотри, что происходит в этом чемпионате. Они выигрывают 8:0, 7:0, 5:0, 4:0, раза четыре они выиграли по 3:0. Получается, что почти половину матчей чемпионата «Зенит» выигрывает с крупным, разгромным счетом. Поэтому мне смешно, когда говорят, что они на первом месте из-за судейства.
– Выходит, уровень чемпионата упал настолько?
– Когда я играл в «Зените», два чемпионата выиграл казанский «Рубин». Сейчас этой команды даже нет в высшей лиге. Я не знаю, как так получилось, но это факт. В то время «Локомотив» был совсем другой командой, боролся за призовые места, а сейчас он ведет борьбу за выживание. В ЦСКА играли футболисты, которых вызывали в сборную Бразилии: Вагнер Лав, Жо, Даниэл Карвальо. Есть ли сейчас в ЦСКА игроки такого уровня?
Я не хочу, чтобы люди подумали, что я такой великий и сейчас рассказываю, что вот в наше время чемпионат был сильнее, а сейчас он слабый. Но по факту, тогда конкуренции было больше, соперники «Зенита» были укомплектованы сильными легионерами, игроками сборных. Может быть, у кого-то другое мнение и кто-то готов со мной поспорить и доказать обратное, – сказал бывший защитник «Зенита».
Денег было мало, капитан сборной уезжал в Овьедо, где платили в три раза больше. А Спартак развивался.
Все блага коллективного Зенита, Ска, Газпрома закончатся и мы все знаем когда.
Но тут набегут сейчас и начнут рассказывать "что это другое" - дух, винни-пух и наследие СССР. А всё было в банальном финансовом и административном доминировании одной команды над другими в лиге. Даже главный тренер совмещал должности в сборной и клубе.
Вопрос: Если несколько раз выиграет например Краснодар,как быстро админ припишут ему?
Все это полный антипод Зенита, который запросто выбирает лучших местных игроков, ослабляя другие клубы, который не ограничен в бюджете, который может покупать приличных европейских и бразильских игроков (про админ ресурс и судейство я не говорю).
То есть в НБА все действительно более-менее в равных условиях и уровень команд зависит от уровня менеджмента и тренерского штаба, а в рос. футболе только один клуб находится в тепличных условиях, а большая часть еле-еле выживает.
Ни одного игрока мирового уровня
кони и питерские никогда вам не стать такими великими