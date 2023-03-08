Рэшфорд о 0:7 от «Ливерпуля»: «МЮ» не сдавался, это чушь. Мы были неорганизованны, коммуникация была плохой. Мы отошли от принципов команды»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд заявил, что игроки «Манчестер Юнайтед» не сдавались в матче против «Ливерпуля».

Манкунианцы проиграли матч 26-го тура АПЛ со счетом 0:7. 

«Мы не сдавались, это чушь. Мы были неорганизованны – да. Коммуникация была плохой – да. Вот почему мы пропускали голы.

Все сводится к тому, что, я полагаю, все пытались вернуться в игру настолько сильно, что мы отошли от принципов команды, как при игре с мячом, так и без него.

Я чувствовал, что нападающие пытались прессинговать как отдельное звено – мы не были связаны с полузащитой. И то же самое касается обороны и полузащиты. Мы разговаривали, но я не думаю, что мы пришли к согласию относительно того, что делать», – сказал форвард «Манчестер Юнайтед». 

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2 комментария

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Тиджани Бабангида
Конечно не сдавались. Игроки «МЮ» пытались биться на равных,но многое совсем не удавалось и приводило к обратному результату. Плохо что после провала Рэшфорд говорит что «Мы разговаривали, но я не думаю, что мы пришли к согласию относительно того, что делать»
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Давид Agabekyan
Вот именно,Маркус, вы отошли от принципов команды, но в матче с Ливерпулем к ним вернулись
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