Рэшфорд о 0:7 от «Ливерпуля»: «МЮ» не сдавался, это чушь. Мы были неорганизованны, коммуникация была плохой. Мы отошли от принципов команды»
Маркус Рэшфорд заявил, что игроки «Манчестер Юнайтед» не сдавались в матче против «Ливерпуля».
Манкунианцы проиграли матч 26-го тура АПЛ со счетом 0:7.
«Мы не сдавались, это чушь. Мы были неорганизованны – да. Коммуникация была плохой – да. Вот почему мы пропускали голы.
Все сводится к тому, что, я полагаю, все пытались вернуться в игру настолько сильно, что мы отошли от принципов команды, как при игре с мячом, так и без него.
Я чувствовал, что нападающие пытались прессинговать как отдельное звено – мы не были связаны с полузащитой. И то же самое касается обороны и полузащиты. Мы разговаривали, но я не думаю, что мы пришли к согласию относительно того, что делать», – сказал форвард «Манчестер Юнайтед».
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