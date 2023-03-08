Рэшфорд о 0:7 от «Ливерпуля»: «МЮ» не сдавался, это чушь. Мы были неорганизованны, коммуникация была плохой. Мы отошли от принципов команды»

заявил, что игроки «Манчестер Юнайтед» не сдавались в матче против « ».

Манкунианцы проиграли матч 26-го тура со счетом 0:7.

«Мы не сдавались, это чушь. Мы были неорганизованны – да. Коммуникация была плохой – да. Вот почему мы пропускали голы.

Все сводится к тому, что, я полагаю, все пытались вернуться в игру настолько сильно, что мы отошли от принципов команды, как при игре с мячом, так и без него.

Я чувствовал, что нападающие пытались прессинговать как отдельное звено – мы не были связаны с полузащитой. И то же самое касается обороны и полузащиты. Мы разговаривали, но я не думаю, что мы пришли к согласию относительно того, что делать», – сказал форвард « ».