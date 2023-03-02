Пол Мерсон: «Поражение «МЮ» станет сюрпризом. Он будет диктовать «Ливерпулю» свои условия»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Пол Мерсон Трент Александер-Арнолд Маркус Рэшфорд Футбол

Экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон сравнил силу «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

Команды сыграют в 26-м туре АПЛ на «Энфилде» 5 марта.

«Футбол быстро меняется. Поражение «Манчестер Юнайтед» станет сюрпризом. Сколько раз у нас была возможность сказать такое в последние годы?

Учитывая то, как играет «МЮ», он будет диктовать условия «Ливерпулю». Его контратаки великолепны, игроки постоянно принимают верные решения во время прорывов.

«МЮ» захочет, чтобы «Ливерпуль» пошел вперед, и попробует контратаковать. Команда Клоппа может сыграть ровно так, как надо «МЮ».

Рэшфорд постарается оказывать на Трента такое же давление, как и Винисиус в Лиге чемпионов пару недель назад.

Если «МЮ» обыграет «Ливерпуль», то станет увереннее в себе и продолжит бороться за титул.

Для «Ливерпуля» победа была бы очень важна, он смог бы подобраться к первой четверке поближе. Для него может быть важно одержать пару побед подряд», – отметил Мерсон.

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18 комментариев

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Direct free kick
Очередная убогая победа ТХ с 30-40 % владения. Моуриньо было нельзя, а шуту из травокурии можно оказывается
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Леонид Ботвинник
Если МЮ минимизируют количество брака в передачах, то смогут и на Энфилде побороться за победу. И предельная концентрация.
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Леонид Ботвинник
Ответ Egobrain
я запутался в Мерсонах кто из них адекватнее?
Румын, одним словом ))
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Egobrain
Ответ SegaYasch
Он один вроде) Другой Пирс Морган)
а, точно
говорю же, запутался((
0
-1
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Константин Кучинский
Ответ Матвей Бондарев
Ну факт, что игра будет равной - это точно. При всём уважении к Рашфорду, который обрёл второе дыхание при Тен Хааге, он не Винисиус. А Трент в матче с Реалом берёг силы для МЮ. YNWA! Только победа.
Очень странно беречь силы в турнире, где у Ливерпуля остались хоть какие-то шансы, ради чемпионата, в котором почти никаких целей у них нет
+2
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SegaYasch
Ответ Egobrain
я запутался в Мерсонах кто из них адекватнее?
Он один вроде)
Другой Пирс Морган)
+1
0
+1
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Egobrain
я запутался в Мерсонах
кто из них адекватнее?
+2
0
+2
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Матвей Бондарев
Ну факт, что игра будет равной - это точно. При всём уважении к Рашфорду, который обрёл второе дыхание при Тен Хааге, он не Винисиус. А Трент в матче с Реалом берёг силы для МЮ. YNWA! Только победа.
+1
-1
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Elihio
Ответ Liquidozz
На троечку, ты можешь лучше.
Бубня? Лучше? Вы из какой вселенной?
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А.В. Бубнов
Ответ doctorcaiman
Хоть уточняй какой порт, если оба города портовые. Хотя если деклассирован и облит жижей, то становится понятно - сразу вспоминаются прошлогодние 9-0.
Присоединюсь к твоему недовольству. Манчестерский порт, ЕМНИП, крупнее Ливерпульского.

Ps: этот Бубнов, позорище МЮ. Не реагируй на его бухтение и бубнение. Вчера после автогола мы пришли к победе, так он неоднократно радовался что МЮ величайший клуб в Англии.
А я люблю правду: МЮ второй величайший клуб Англии
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А.В. Бубнов
Главное, что бы соперник, а в данном случае Ненавистный Ливерпуль забивали автогоы. И тогда к МЮ вернётся былое величие!
Так что, Юрген должен выпустить Гомеза, иначе мы не осилим.
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Станислав Березнев
Ответ А.В.Бубнов
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Ни фига подобного
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Liquidozz
Ответ А.В.Бубнов
Комментарий удален модератором
На троечку, ты можешь лучше.
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doctorcaiman
Ответ А.В.Бубнов
Комментарий удален модератором
Хоть уточняй какой порт, если оба города портовые. Хотя если деклассирован и облит жижей, то становится понятно - сразу вспоминаются прошлогодние 9-0.
+5
-3
+2
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А.В.Бубнов
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Пакаев
Не стоит недооценивать Ливерпуль, Легкой прогулкой не будет точно. Хоть я и фан МЮ.
+14
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CyberUnited
На Энфилде в последний раз выигрывал Ван Гал, так что не считал бы МЮ явным фаворитом, у этого противостояния своя история.
+15
0
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MU4evainmyheart!!!
Судя по последним матчам, Клопп начал выравнивать ситуацию. Лёгкой прогулки для МЮ точно не получится. Хотя, если бы игра состоялась несколькоми турами ранее, МЮ был бы явным фаворитом. А так ожидается заруба в воскресенье.
+8
0
+8
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Юрий Р.
Думаю, что никого из болельщиков Ливерпуля, поражения Юнайтед не удивит.
+2
-10
-8
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