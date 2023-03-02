Пол Мерсон: «Поражение «МЮ» станет сюрпризом. Он будет диктовать «Ливерпулю» свои условия»

Экс-форвард «Арсенала» сравнил силу «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

Команды сыграют в 26-м туре на «Энфилде» 5 марта.

«Футбол быстро меняется. Поражение « » станет сюрпризом. Сколько раз у нас была возможность сказать такое в последние годы?

Учитывая то, как играет «МЮ», он будет диктовать условия «Ливерпулю». Его контратаки великолепны, игроки постоянно принимают верные решения во время прорывов.

«МЮ» захочет, чтобы «Ливерпуль» пошел вперед, и попробует контратаковать. Команда Клоппа может сыграть ровно так, как надо «МЮ».

постарается оказывать на такое же давление, как и Винисиус в Лиге чемпионов пару недель назад.

Если «МЮ» обыграет «Ливерпуль», то станет увереннее в себе и продолжит бороться за титул.

Для «Ливерпуля» победа была бы очень важна, он смог бы подобраться к первой четверке поближе. Для него может быть важно одержать пару побед подряд», – отметил Мерсон.

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