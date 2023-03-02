Пол Мерсон: «Поражение «МЮ» станет сюрпризом. Он будет диктовать «Ливерпулю» свои условия»
Экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон сравнил силу «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».
Команды сыграют в 26-м туре АПЛ на «Энфилде» 5 марта.
«Футбол быстро меняется. Поражение «Манчестер Юнайтед» станет сюрпризом. Сколько раз у нас была возможность сказать такое в последние годы?
Учитывая то, как играет «МЮ», он будет диктовать условия «Ливерпулю». Его контратаки великолепны, игроки постоянно принимают верные решения во время прорывов.
«МЮ» захочет, чтобы «Ливерпуль» пошел вперед, и попробует контратаковать. Команда Клоппа может сыграть ровно так, как надо «МЮ».
Рэшфорд постарается оказывать на Трента такое же давление, как и Винисиус в Лиге чемпионов пару недель назад.
Если «МЮ» обыграет «Ливерпуль», то станет увереннее в себе и продолжит бороться за титул.
Для «Ливерпуля» победа была бы очень важна, он смог бы подобраться к первой четверке поближе. Для него может быть важно одержать пару побед подряд», – отметил Мерсон.
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говорю же, запутался((
Другой Пирс Морган)
кто из них адекватнее?
Ps: этот Бубнов, позорище МЮ. Не реагируй на его бухтение и бубнение. Вчера после автогола мы пришли к победе, так он неоднократно радовался что МЮ величайший клуб в Англии.
А я люблю правду: МЮ второй величайший клуб Англии
Так что, Юрген должен выпустить Гомеза, иначе мы не осилим.