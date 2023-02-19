«МЮ» лидирует в АПЛ по голам вышедших на замену игроков – 9. У «Ливерпуля» и «Брентфорда» – по 5, у «Арсенала» и «Челси» – по 4
«Манчестер Юнайтед» – лидер АПЛ по голам игроков, вышедших на замену.
В матче 24-го тура АПЛ против «Лестера» (3:0) забитым голом отметился Джейдон Санчо, вышедший на замену после перерыва.
В текущем розыгрыше турнира игроками «МЮ», вышедшими на замену, было забито 9 голов. По 2 гола забили Алехандро Гарначо, Антони Марсьяль и Джейдон Санчо. По одному голу, выйдя на замену, забили Фред, Маркус Рэшфорд и Криштиану Роналду.
По 5 голов после выхода на замену забили игроки «Ливерпуля» и «Брентфорда», по 4 – игроки «Челси», «Тоттенхэма», «Лестера» и «Арсенала».
Ньюкасл, Брайтон, Ливерпуль, Тоттенхем - все выезд
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