«МЮ» лидирует в АПЛ по голам вышедших на замену игроков – 9. У «Ливерпуля» и «Брентфорда» – по 5, у «Арсенала» и «Челси» – по 4

« » – лидер по голам игроков, вышедших на замену.

В матче 24-го тура АПЛ против «Лестера» (3:0) забитым голом отметился , вышедший на замену после перерыва.

В текущем розыгрыше турнира игроками «МЮ», вышедшими на замену, было забито 9 голов. По 2 гола забили , и Джейдон Санчо. По одному голу, выйдя на замену, забили Фред, Маркус Рэшфорд и Криштиану Роналду.

По 5 голов после выхода на замену забили игроки «Ливерпуля» и «Брентфорда», по 4 – игроки «Челси», «Тоттенхэма», «Лестера» и «Арсенала».