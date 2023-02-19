«МЮ» лидирует в АПЛ по голам вышедших на замену игроков – 9. У «Ливерпуля» и «Брентфорда» – по 5, у «Арсенала» и «Челси» – по 4

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Лестер Брентфорд Антони Марсьяль Фред Маркус Рэшфорд Джейдон Санчо Алехандро Гарначо Футбол

«Манчестер Юнайтед» – лидер АПЛ по голам игроков, вышедших на замену.

В матче 24-го тура АПЛ против «Лестера» (3:0) забитым голом отметился Джейдон Санчо, вышедший на замену после перерыва.

В текущем розыгрыше турнира игроками «МЮ», вышедшими на замену, было забито 9 голов. По 2 гола забили Алехандро Гарначо, Антони Марсьяль и Джейдон Санчо. По одному голу, выйдя на замену, забили Фред, Маркус Рэшфорд и Криштиану Роналду.

По 5 голов после выхода на замену забили игроки «Ливерпуля» и «Брентфорда», по 4 – игроки «Челси», «Тоттенхэма», «Лестера» и «Арсенала».

13 комментариев

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emptinesspetr
Ответ danik 258808
ну тут спорно, Арсенал их по делу обыграл
Это когда лучшего игрока команды Каземиро не было; у Арсенала была неделя отдыха, а у МЮ 3 дня; пропустили 2 и забили победный в дополнительное время? По делу, дооо.
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Ronny92
Ответ Stivi M.D.
Ну это вряд ли, у МЮ плохой календарь Ньюкасл, Брайтон, Ливерпуль, Тоттенхем - все выезд Плюс Лига Европы, кубок Англии. Не осилите
Ттх уже пару сезонов как клиенты МЮ, даже с клоуном в очках обыграли по делу. Остальные да, сложные игры. Но ещё с десяток матчей - вполне можно брать очки. У сити с Арсеналом также очный матч, Ньюкасл у обоих, Брайтон, не? Ситуации +- аналогичные, плюсом у сити лч. Будет интересно
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Ronny92
Ответ danik 258808
ну тут спорно, Арсенал их по делу обыграл
Как и МЮ в первом круге переиграл Арсенал. Оба проигрыша были из-за отсутствия ключевых опорников.
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kostjagin1
Ответ Токсик
3 очка до Сити и 5 до Арсенала (который опять проиграет Сити). По факту 3 команды в гонке за титул
Ну не пять а восемь, кто видел как играет оборона Лестера поймут, да и всё три претендента будут ещё терять очки, но что правда то правда претендента теперь 3!
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Stivi M.D.
Ответ Токсик
3 очка до Сити и 5 до Арсенала (который опять проиграет Сити). По факту 3 команды в гонке за титул
Ну это вряд ли, у МЮ плохой календарь
Ньюкасл, Брайтон, Ливерпуль, Тоттенхем - все выезд
Плюс Лига Европы, кубок Англии. Не осилите
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kostjagin1
Ответ error505
Без Роналду по всем показатель вверх ушли. А его фанаты говорили, что МЮ ещё большим дном без Криштинану станут :)))
Без Роналду ушла токсичность из раздевалки, плюсом Рашфорд вовремя вспомнил, что он всё таки футболист , а не политик, и вуаля результат на таблице.
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kostjagin1
Ответ Ksandvankneshas
МЮ тогда был без Каземиро.
А Арсенал без Джесуса.
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Ksandvankneshas
Ответ danik 258808
ну тут спорно, Арсенал их по делу обыграл
МЮ тогда был без Каземиро.
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red hikkikomori
У Гарначо кстати лучше получается роль джокера, в основе выходя он не очень хорош пока
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danik 258808
Ответ emptinesspetr
Ну так МЮ и по уровню игры лидирует в АПЛ.
ну тут спорно, Арсенал их по делу обыграл
+2
-4
-2
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Токсик
Ответ error505
Без Роналду по всем показатель вверх ушли. А его фанаты говорили, что МЮ ещё большим дном без Криштинану станут :)))
Комментарий удален
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emptinesspetr
Ну так МЮ и по уровню игры лидирует в АПЛ.
+12
-5
+7
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Токсик
3 очка до Сити и 5 до Арсенала (который опять проиграет Сити). По факту 3 команды в гонке за титул
+10
-4
+6
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error505
Без Роналду по всем показатель вверх ушли. А его фанаты говорили, что МЮ ещё большим дном без Криштинану станут :)))
+3
-3
0
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