Рэшфорд после 0:7 от «Ливерпуля»: «Не должны позволить этому определить весь сезон. Нужно держаться вместе»
Маркус Рэшфорд обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» после 0:7 от «Ливерпуля».
«Я бы хотел, чтобы мы смогли сыграть сегодня и попытались все исправить. Результат – это результат, и мы не имеем права закрывать на него глаза!
Мы не должны позволить этому поражению определить весь наш сезон. Мы должны доверять процессу и держаться вместе», – написал нападающий «Манчестер Юнайтед».
Мне кажется он в глубине душе даже счастлив что даже и минуты не провёл в этом матче
«Вы там подскажите на что грузить? Сколько минимум отгрузят 5-6 голов? Какой у вас там минимум теперь?»