Рэшфорд после 0:7 от «Ливерпуля»: «Не должны позволить этому определить весь сезон. Нужно держаться вместе»

обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» после 0:7 от «Ливерпуля».

«Я бы хотел, чтобы мы смогли сыграть сегодня и попытались все исправить. Результат – это результат, и мы не имеем права закрывать на него глаза!

Мы не должны позволить этому поражению определить весь наш сезон. Мы должны доверять процессу и держаться вместе», – написал нападающий « ».

7:0 «Ливерпуля» и «МЮ». Что это было?