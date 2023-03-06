Рэшфорд после 0:7 от «Ливерпуля»: «Не должны позволить этому определить весь сезон. Нужно держаться вместе»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия болельщики соцсети Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» после 0:7 от «Ливерпуля».

«Я бы хотел, чтобы мы смогли сыграть сегодня и попытались все исправить. Результат – это результат, и мы не имеем права закрывать на него глаза!

Мы не должны позволить этому поражению определить весь наш сезон. Мы должны доверять процессу и держаться вместе», – написал нападающий «Манчестер Юнайтед».

7:0 «Ливерпуля» и «МЮ». Что это было?

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20 комментариев

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Пинающий Достоинства
Ответ llolishe
У Де Хеи после 6 на Этихаде не зажило как 7 на Энфилде пустил)))
Судя по 7му голу, не зажило
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Иван Иванов
В принципе нужно очень постараться чтобы испортить этот сезон ,ниже четвертого места Юнайтед уже явно не опустится а на большее они и до этого поражения не претендовали так что третье- четвёртое это их место.
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Aibek Zhaparov
Ответ llolishe
У Де Хеи после 6 на Этихаде не зажило как 7 на Энфилде пустил)))
А у игроков Лфк после Астон-Виллы 2-7 и 2-5 Реала зажило??
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.ru
в Ливерпуль даже с родины водки такой мусор не приезжал...
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А.В. Бубнов
Ответ evil
как сидоровых коз
Почему как?
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evil
Ответ А.В. Бубнов
Выпороть бы вас всех вместе. Сквозь строй.
как сидоровых коз
+1
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tackle by Moore
Посмотреть в зеркало и вернуться сильнее
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ConorNite
Видимо, осадок у всех остался из-за того, что это сделал именно Ливер, ведь эти клубы - непримиримые соперники. Так уж сложилось исторически. Но этот матч - не показатель всего сезона для МЮ. С ними все будет в порядке. Просто нужно поработать над защитой
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therealgreenman
Можно и выделить исключительно один большой плюс из этого матча, что Магуайр миновал этот стресс, так сказать пуля прошла мимо…
Мне кажется он в глубине душе даже счастлив что даже и минуты не провёл в этом матче
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Real_v_dushe
О, лицемерие пошло про "держаться вместе". Знаем как вы "держитесь вместе".
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benjamin92
Как всё быстро меняется - теперь МЮ перестал был претендентом на квадрупл, а Ливерпуль может закамбечить с Реалом и выиграть ЛЧ )
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evil
мы семьЯ, ой, мы семьЮ
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llolishe
Мы не имеем права закрывать глаза ,а то 8 гол залетит в ворота-добавил Решфорд
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-3
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llolishe
Ответ DolJun
это понятно, но фотку с нуньесом все же в сторис запостить нужно бы!
Что за фотка?
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DolJun
это понятно, но фотку с нуньесом все же в сторис запостить нужно бы!
+1
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therealgreenman
Теперь ждём, по прогнозам множество пользователей спортс, как они говорят ( это была тренировка перед Реалом и что три теперь абсолютно не проблема)

«Вы там подскажите на что грузить? Сколько минимум отгрузят 5-6 голов? Какой у вас там минимум теперь?»
+2
-4
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igls54
Лучше за один раз принять 0.7, чем семь раз по 0.1
+1
-6
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llolishe
У Де Хеи после 6 на Этихаде не зажило как 7 на Энфилде пустил)))
+3
-3
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А.В.Бубнов
У МЮ будет несколько трофеев в этом сезоне, а у порта ожесточенная борьба за лигу конференций. Вот и вся разница
+3
-7
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А.В. Бубнов
Выпороть бы вас всех вместе. Сквозь строй.
+7
-5
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