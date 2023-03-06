Бруну не просил замену в матче с «Ливерпулем». Он уточнял свою позицию после выхода Эланги вместо Рэшфорда

Бруну Фернандеш не просил замену в матче против «Ливерпуля».

Ранее капитан «Манчестер Юнайтед» подвергся критике за свое поведение в матче 26-го тура АПЛ, в котором команда проиграла «Ливерпулю» со счетом 0:7. Гари Невилл предположил, что в одном из эпизодов в конце второго тайма Фернандеш попросил замену.

Как сообщает BBC Sport, Фернандеш хотел уточнить свою позицию после того, как Энтони Эланга заменил Маркуса Рэшфорда на 85-й минуте.

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