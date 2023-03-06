Бруну не просил замену в матче с «Ливерпулем». Он уточнял свою позицию после выхода Эланги вместо Рэшфорда
Бруну Фернандеш не просил замену в матче против «Ливерпуля».
Ранее капитан «Манчестер Юнайтед» подвергся критике за свое поведение в матче 26-го тура АПЛ, в котором команда проиграла «Ливерпулю» со счетом 0:7. Гари Невилл предположил, что в одном из эпизодов в конце второго тайма Фернандеш попросил замену.
Как сообщает BBC Sport, Фернандеш хотел уточнить свою позицию после того, как Энтони Эланга заменил Маркуса Рэшфорда на 85-й минуте.
Киоун о поведении Бруну: «Бесит до чертиков, смотреть не могу. Нужно решить, будет ли он частью нового «МЮ»
Невилл про 0:7 «МЮ» с «Ливерпулем»: «2-й тайм – абсолютный позор, бардак. За Бруну было стыдно»
Надо заменить его на футболиста.
P.S. Не исполнено!)