Бруну не просил замену в матче с «Ливерпулем». Он уточнял свою позицию после выхода Эланги вместо Рэшфорда

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия BBC Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Энтони Эланга Футбол

Бруну Фернандеш не просил замену в матче против «Ливерпуля».

Ранее капитан «Манчестер Юнайтед» подвергся критике за свое поведение в матче 26-го тура АПЛ, в котором команда проиграла «Ливерпулю» со счетом 0:7. Гари Невилл предположил, что в одном из эпизодов в конце второго тайма Фернандеш попросил замену.

Как сообщает BBC Sport, Фернандеш хотел уточнить свою позицию после того, как Энтони Эланга заменил Маркуса Рэшфорда на 85-й минуте.

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13 комментариев

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Ovsyankin
Коач, уточните, есть вариант занять позицию в центре скамейки?
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А.В. Бубнов
Врёт. Он хотел сбежать уже после 5. Понял, что всё.
Надо заменить его на футболиста.
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DolJun
интересно, пеп с алиэкспрес знает как будет "колени" и "локти" по-португальски?)
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Eridan
Ответ Андрей Федоров
да, позиция очень важна, когда 0-6))))
"Не дайте забить им 7" - (с)!
P.S. Не исполнено!)
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llolishe
Бруна ждала пенальти-увидела гол Фирмино
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llolishe
Бруну-Останусь на поле чтобы увидеть гол Фирмино вживую)
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benjamin92
"Да уже пофиг, Бруну" - сказал Тен Хаг
+1
-2
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АРТУР АЛИЕВ
Надо было открыть Камасутру и уточнить позицию там
+10
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+7
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Sevuska
К 85ой минуте счёт уже был 6:0 и , соответственно, уточнения позиций были настолько неуместны , что и бросилось всем в глаза , как какие-то неадекватные действия Бруну 🧐
+1
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Любезный Коссутий
какая разница, какая у тебя позиция на 85-й минуте. вы уже все просрали к тому моменту.
+1
-1
0
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Андрей Федоров
да, позиция очень важна, когда 0-6))))
+12
-3
+9
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Тюменский медвежонок
классический Бруну в больших играх... как обычно не понимает что ему делать и нервничает, постоянно психует, разговаривает с судьями и не играет в футбол, каждый раз одно и тоже
+8
-6
+2
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fellx
И вообще, он уже две нкдели назад уволился
+2
-6
-4
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