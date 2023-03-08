Винисиус понимает, что должен научиться сохранять спокойствие в определенных ситуациях, чтобы не вредить «Реалу»

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор намерен скорректировать свое поведение на футбольном поле. 

Как сообщает Marca, вингер «Реала» осознает, что должен лучше вести себя в определенных игровых ситуациях – особенно тех, которые связаны с болельщиками соперников.

Хотя расистские оскорбления, которым бразилец часто подвергается, являются недопустимыми, футболист понимает, что в некоторых ситуациях он должен научиться сохранять спокойствие, чтобы не вредить своей команде.

При этом важен тот факт, что болельщики испанских и иностранных команд относятся к Винисиусу по-разному. Так, например, фанаты «Ливерпуля» проявляли уважение к игроку «Реала», несмотря на крупное поражение от его команды в Лиге чемпионов (2:5). 

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16 комментариев

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Dan Kennedy
Ответ Фёдор Кузнецов
Интересный эпизод был в матче Бетиса, когда Вини Рубиаль попробовал сбить, но Вини смог не упасть и продолжить атаку, в итоге даже фол не дали
Может фол не дали потому, что Вини смог продолжить атаку?

Эпизод не видел, но в таких моментах не всегда свистят. Если фол был на желтую, то следовало дать отложенную желтую. Но это уже другое дело.
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Фёдор Кузнецов
Интересный эпизод был в матче Бетиса, когда Вини Рубиаль попробовал сбить, но Вини смог не упасть и продолжить атаку, в итоге даже фол не дали
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Adeen
Не-а. Не понимает.
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Давид Agabekyan
Ответ Ussaev M
а что ему делать если в каждом матче угощают бананами фанаты соперника?
А Де Йонг просто белый как банан. Так ещё и блондин, вылетый банан вот Винисиус и рассердился.
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Дворовый футболист
Ответ Великий Алонсо
Желтушники из Марки его мысли читают? 🤣🤣🤣
Реально
Видишь марку - нн читаешь новость
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Dan Kennedy
Ответ Мальчик Весёлый
это понятно, но когда тебя называют сыном шлюхи тут терпеть не надо
Вот тоже думаю судьям тоже иногда надо вломить игрокам, а то Винисиусы совсем оборзели.
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Футбол_это_жизнь
Ответ Roman
Ну его и провоцируют знатно. Парень просто не может терпить.
Не может Терпить, пусть не терпить! Ахахаххаха
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Великий Алонсо
Желтушники из Марки его мысли читают? 🤣🤣🤣
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Roman
Ну его и провоцируют знатно. Парень просто не может терпить.
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Адам Альмурзаев
Ответ LinkLin
Особенно в тех, где он по 20 потерь мяча ща игру набивает.
18 потерь в среднем за матч, у игрока забившего 91 гол в том сезоне. Напомнить как его зовут?
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LinkLin
Особенно в тех, где он по 20 потерь мяча ща игру набивает.
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Glukinho
* закадровым голосом из "семнадцати мгновений весны" *
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Ussaev M
а что ему делать если в каждом матче угощают бананами фанаты соперника?
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Direct free kick
Верните 2 украденные победы Атлетико в дерби, нелюди
+3
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Мальчик Весёлый
это понятно, но когда тебя называют сыном шлюхи тут терпеть не надо
+6
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Андрей Хенто
Давно пора было это уже понять, плохо, что тот же Карим на правах капитана не дал втык ему за это, только Начо высказался по этому поводу. Когда Винисиус сконцентрирован только на футболе он действительно хорош и может дать Мадриду многое. Нужно повзрослеть.
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