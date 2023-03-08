Винисиус понимает, что должен научиться сохранять спокойствие в определенных ситуациях, чтобы не вредить «Реалу»

намерен скорректировать свое поведение на футбольном поле.

Как сообщает Marca, вингер «Реала» осознает, что должен лучше вести себя в определенных игровых ситуациях – особенно тех, которые связаны с болельщиками соперников.

Хотя расистские оскорбления, которым бразилец часто подвергается, являются недопустимыми, футболист понимает, что в некоторых ситуациях он должен научиться сохранять спокойствие, чтобы не вредить своей команде.

При этом важен тот факт, что болельщики испанских и иностранных команд относятся к Винисиусу по-разному. Так, например, фанаты «Ливерпуля» проявляли уважение к игроку « », несмотря на крупное поражение от его команды в чемпионов (2:5).