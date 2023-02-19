Тибо Куртуа: «Винисиуса назвали «сыном шлюхи», фанаты пели «Винисиус, умри», а родители с детьми показывали средние пальцы. Пора перестать смотреть на Вини, надо взглянуть на людей»

Теги Реал Мадрид Осасуна Ла Лига происшествия болельщики Тибо Куртуа Винисиус Жуниор брань Футбол

Тибо Куртуа поддержал Винисиуса Жуниора после победы «Реала» над «Осасуной» (2:0).

Перед вчерашним матчем Ла Лиги между «Реалом» и «Осасуной» состоялась минута молчания в память о жертвах землетрясений в Турции и Сирии. Во время нее один из фанатов на стадионе «Эль-Садар» выкрикнул «Винисиус – сын шлюхи». Все остальные болельщики в это время молчали.

«Его назвали «сыном шлюхи» во время минуты молчания, ему пели «Винисиус, умри». На трибунах родители вместе с детьми показывают ему средний палец.

Пора перестать смотреть на Вини, надо взглянуть на людей. На этом стадионе приятно играть, но все произошедшее – это нонсенс», – сказал вратарь «Реала».

«Иди и трахни себя, сукин сын». Винисиус – судье матча «Реала» с «Осасуной»

Материалы по теме

84 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Harutyun Manukyan
Ненависть фанов конечно не с проста , но то что они делают оправдать невозможно .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Igor Burlakov
Ответ Insan
Оскорбления - само по себе плохо. Ещё хуже, когда выделяют какого-то игрока для нападок. Категорически не поддерживаю любые виды оскорблений, особенно когда пытаются задеть самое важное и святое. Но есть один нюанс. Ведь неспроста именно Винисиуса выбрали фанаты соперников. Почему нет такого отношения к Родриго или к любому другому игроку не то что в составе сливочных, а в Ла Лиге, вообще. Может, ему в себе нужно причину поискать?
И вы это реально плюсуете?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Новик
А ты это как увидел из-за носа?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
marsover
Ответ ezheloko
В смысле, дословно "А если сто насильников постоянно будут выбирать одну и ту же девушку" - у вас сто насильников ПОСТОЯННО насилуют кого-то (пусть даже одну жертву), и вы вместо того чтобы наказать насильников думаете что с жервтой не так. Это ваши слова, не мои, на которые я и указал. А также указал что одно дело на работе от знакомого человека. Другое дело просто выкрики с трибун на стадионе - по сути тот же интернет. Анонимность и невозможность получения ответа от объекта которому вы кричите. Безнаказанность и чувство толпы и порождает такие вещи. Один на один, в лицо, я уверен, никто ничего Винисиусу не кричит.
Хорощо. Еще раз перефразируем. Если вас на ста работах назовут дураком, то на вопрос почему на ста разных работах вас именно назвали дураком, вы ответите- это потому что у меня было сто работодателей?😂
Почему толпа оскорбляет, безнаказанность, анонимность и прочее это все понятно. Почему объектом травли выбрали именно Винисиуса а не кого нибудь другого?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FrEeMaN88
Откуда ноги у этого конфликта растут? Где этот Вини отличиться успел?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Тебас виноват во всем этом, целиком и полностью. Потеряв контроль над лигой, коррумпированный король своим бездействием при поддержке УЕФА одобрял рассадник расизма и нетерпимости. Очевидно, что таких персонажей быть во главе футбольной Европы не должно. И на данный момент, единственным решением является Суперлига. Ждём.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Giggs7
Винисиус, сам ведь начал троллить , а сейчас пожинает плоды!
Не вёл бы себя как клоун, такого бы не было
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pyr0techn1c
Ответ atomio
А может пора смотреть на его поведение на поле? Ему самому в первую очередь. Ведь на пустом месте вся эта котовасия не возникла, видимо разговоры Анчи с ним его не вразумили.
Как и каждый из нас в нашей жизни, каждый футболист волен самовыражаться на поле так, как ему угодно. Есть много футболистов, которые симулируют, затягивают время, провоцируют трибуны, но далеко не на каждого обращают столько внимания.
С другой стороны, вас же не оскорбляют и не желают вам смерти тысячи людей за ваше, какое бы оно хорошее или плохое ни было, поведение в жизни. Осуждать в первую очередь стоит хамское поведение толпы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
Ответ Виталий Мучаев
Как думаешь ненависть к Гитлеру оправдана? Или это другое?
Ты мастер параллелей (нет). Чтобы такие вещи сравнивать, надо гением быть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pelerin
Ответ Insan
Оскорбления - само по себе плохо. Ещё хуже, когда выделяют какого-то игрока для нападок. Категорически не поддерживаю любые виды оскорблений, особенно когда пытаются задеть самое важное и святое. Но есть один нюанс. Ведь неспроста именно Винисиуса выбрали фанаты соперников. Почему нет такого отношения к Родриго или к любому другому игроку не то что в составе сливочных, а в Ла Лиге, вообще. Может, ему в себе нужно причину поискать?
Про Пике так же писал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ezheloko
Ответ marsover
Ну если мне сто человек в интернете вдруг заявят, что мне нужно подохнуть, то я и отнесусь к этому как хрени в интернете. Так уж тут принято. Очень уж вероятно, что пишет это тебе прыщавый Вася Форточкин, в перерывах между уроками. Ну типа как болелы из вашего примера. Я де вам сказал, на работе вашей. Ну как бы знают вас. А еще, я прям дословно объяснил, почему вы дурак, который понимает все буквально, раз на вопрос почему сто раз изнасиловали именно ее, вы пишите это потому что у вас сто насильников.
В смысле, дословно "А если сто насильников постоянно будут выбирать одну и ту же девушку" - у вас сто насильников ПОСТОЯННО насилуют кого-то (пусть даже одну жертву), и вы вместо того чтобы наказать насильников думаете что с жервтой не так. Это ваши слова, не мои, на которые я и указал.

А также указал что одно дело на работе от знакомого человека. Другое дело просто выкрики с трибун на стадионе - по сути тот же интернет. Анонимность и невозможность получения ответа от объекта которому вы кричите. Безнаказанность и чувство толпы и порождает такие вещи. Один на один, в лицо, я уверен, никто ничего Винисиусу не кричит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
XavIniesta2008-2015
Ответ danik 258808
Комментарий удален модератором
Да, танцы Винисиуса на ЧМ очень помогли Бразилии
Почему другие технари могут одновременно играть гораздо круче Винисиуса, нормально праздновать голы, не вестись на провокации соперников и не вести себя, как чудак на букву м ? Азар, например. Месси, Рибери, Иньеста и др
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
real7
Ответ Insan
Оскорбления - само по себе плохо. Ещё хуже, когда выделяют какого-то игрока для нападок. Категорически не поддерживаю любые виды оскорблений, особенно когда пытаются задеть самое важное и святое. Но есть один нюанс. Ведь неспроста именно Винисиуса выбрали фанаты соперников. Почему нет такого отношения к Родриго или к любому другому игроку не то что в составе сливочных, а в Ла Лиге, вообще. Может, ему в себе нужно причину поискать?
Потому что он один из самых опасных игроков в стане Реала
Вывести его игры=исключить минимум один гол в свои ворота
А почему только Винни, да просто стало хайпом для быдла задевать именно его
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
danik 258808
Ответ XavIniesta2008-2015
Классно были выбраны именно сексуальные преступления, чтобы надавить на совесть и жалость. Но факт в том, что Винисиус-не единственный игрок,который много идёт в обводку. Он-единственный,кто ведёт себя настолько неадекватно. И только судьи почему-то терпят его поведение, хотя бразилец наговорил себе на пару красных карточек и 2-3 матча дисквалификации
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
marsover
Ответ ezheloko
я тоже умею в примеры Представьте вам сейчас сто человек в комментариях напишет что вам нужно сдохнуть. Ну просто потому что вы выразили мнение в интернете, а с ним не согласны. В интернете так принято. После какого комментария вы задумаетесь, что с вами что-то не так и поменяете свою точку зрения? На первый, на десятый, на сотый? Или же вы подумаете, что мнение толпы - это мнение толпы, а вы всё равно правы? Возвращаясь к вашему примеру - если мне лично в лицо человек с именем и фамилией скажет что я дурак и объяснит почему, и таких будет несколько - я задумаюсь. Если мне просто кто-то в метро в спину крикнет что я дурак - я подумаю что это городской сумасшедший. Винисиусу никто в лицо ничего не говорит. Это кричат потому что можно покричать и ничего не будет, выплеснули агрессию, пошли домой. В лицо такие люди обычно автограф просят.
Ну если мне сто человек в интернете вдруг заявят, что мне нужно подохнуть, то я и отнесусь к этому как хрени в интернете. Так уж тут принято. Очень уж вероятно, что пишет это тебе прыщавый Вася Форточкин, в перерывах между уроками. Ну типа как болелы из вашего примера.
Я де вам сказал, на работе вашей. Ну как бы знают вас.
А еще, я прям дословно объяснил, почему вы дурак, который понимает все буквально, раз на вопрос почему сто раз изнасиловали именно ее, вы пишите это потому что у вас сто насильников.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xoms
Правильно, нужно смотреть на людей, а не на этого.....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Мучаев
Ответ Игорь Новиков
Как будто его поведение оправдывает оскорбления, в том числе от матерей и детей.
Как думаешь ненависть к Гитлеру оправдана? Или это другое?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
danik 258808
Ответ Insan
Оскорбления - само по себе плохо. Ещё хуже, когда выделяют какого-то игрока для нападок. Категорически не поддерживаю любые виды оскорблений, особенно когда пытаются задеть самое важное и святое. Но есть один нюанс. Ведь неспроста именно Винисиуса выбрали фанаты соперников. Почему нет такого отношения к Родриго или к любому другому игроку не то что в составе сливочных, а в Ла Лиге, вообще. Может, ему в себе нужно причину поискать?
почему это происходит только в Испании, а в ЛЧ или на ЧМ нет? Если он такой провокатор, то везде исходя из твоей логики. Очень тупая последовательность мыслей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Ответ Футбол_это_жизнь
Все испанские стадионы кричат одно и тоже. Странно получается.
Странно то что во время ЛЧ, КЧМ, ЧМ нет проблем с Вини
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Budabuda
Ответ Александр Елисеев
Неспроста насильник выбрал вон ту девушку, а не среди тысячи других. Наверняка ей нужно об этом подумать, почему так получилось. Вот примерно такая же логика. Вообще нет оправдания тому, что делают по отношению к Винисиусу. При том, что сам Винисиус аж вообще никак не выделяется на фоне других.
Так а ты слышал что эта девушка писала в твитере? Изнасилования продолжаются, также как и танцы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
XavIniesta2008-2015
Ответ Александр Елисеев
Неспроста насильник выбрал вон ту девушку, а не среди тысячи других. Наверняка ей нужно об этом подумать, почему так получилось. Вот примерно такая же логика. Вообще нет оправдания тому, что делают по отношению к Винисиусу. При том, что сам Винисиус аж вообще никак не выделяется на фоне других.
Классно были выбраны именно сексуальные преступления, чтобы надавить на совесть и жалость. Но факт в том, что Винисиус-не единственный игрок,который много идёт в обводку. Он-единственный,кто ведёт себя настолько неадекватно. И только судьи почему-то терпят его поведение, хотя бразилец наговорил себе на пару красных карточек и 2-3 матча дисквалификации
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
marsover
Ответ Виктор Никитин
никто не говорит что Вини вообще ни в чём не виноват, просто откровенно что отношение к нему переходит все возможные планки адекватности
Я не спорю, оскорблять это плохо. Но по моему это наивно требовать от болел адекватности. Ты им одну выходку- а они тебя помоями с головы до ног. Ты им еще одну, мол вот я какой красавец, меня не сломить- а они помоями тебя и твоих родных. Ты им еще че нибудь- и вот они в тебя уже швыряют предметы и бананы. А потом тебе уже и делать ничего не надо, тебя будут травить из за твоей репутации.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Меган Лайф
Ответ Александр Елисеев
Да, с мужчинами, которые насилуют, точно что-то не так. А девушке нужна поддержка и помощь как минимум.
Вы на вопрос решили принципиально не отвечать?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ezheloko
Ответ marsover
Ну хорошо, давайте зададим вопрос по другому: вот к примеру вас на одной работе назвали дураком, вы уволились, устроились на другую работу и там вас тоже назвали дураком, а потом вы пошли на третью работу и там вам сказали, что вы дурак, который все воспринимает буквально. Скажите на какой по счету работе вы задумаетесь, почему собственно вас называют дураком?
я тоже умею в примеры

Представьте вам сейчас сто человек в комментариях напишет что вам нужно сдохнуть. Ну просто потому что вы выразили мнение в интернете, а с ним не согласны. В интернете так принято.

После какого комментария вы задумаетесь, что с вами что-то не так и поменяете свою точку зрения? На первый, на десятый, на сотый? Или же вы подумаете, что мнение толпы - это мнение толпы, а вы всё равно правы?

Возвращаясь к вашему примеру - если мне лично в лицо человек с именем и фамилией скажет что я дурак и объяснит почему, и таких будет несколько - я задумаюсь. Если мне просто кто-то в метро в спину крикнет что я дурак - я подумаю что это городской сумасшедший. Винисиусу никто в лицо ничего не говорит. Это кричат потому что можно покричать и ничего не будет, выплеснули агрессию, пошли домой. В лицо такие люди обычно автограф просят.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Сологубов
Поясните, почему болельщики Осасуны так кричали Винисиусу?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий