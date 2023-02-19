Тибо Куртуа: «Винисиуса назвали «сыном шлюхи», фанаты пели «Винисиус, умри», а родители с детьми показывали средние пальцы. Пора перестать смотреть на Вини, надо взглянуть на людей»

поддержал после победы «Реала» над «Осасуной» (2:0).

Перед вчерашним матчем между « » и «Осасуной» состоялась минута молчания в память о жертвах землетрясений в Турции и Сирии. Во время нее один из фанатов на стадионе «Эль-Садар» выкрикнул «Винисиус – сын шлюхи». Все остальные болельщики в это время молчали.

«Его назвали «сыном шлюхи» во время минуты молчания, ему пели «Винисиус, умри». На трибунах родители вместе с детьми показывают ему средний палец.

Пора перестать смотреть на Вини, надо взглянуть на людей. На этом стадионе приятно играть, но все произошедшее – это нонсенс», – сказал вратарь «Реала».

«Иди и трахни себя, сукин сын». Винисиус – судье матча «Реала» с «Осасуной»