Тибо Куртуа: «Винисиуса назвали «сыном шлюхи», фанаты пели «Винисиус, умри», а родители с детьми показывали средние пальцы. Пора перестать смотреть на Вини, надо взглянуть на людей»
Тибо Куртуа поддержал Винисиуса Жуниора после победы «Реала» над «Осасуной» (2:0).
Перед вчерашним матчем Ла Лиги между «Реалом» и «Осасуной» состоялась минута молчания в память о жертвах землетрясений в Турции и Сирии. Во время нее один из фанатов на стадионе «Эль-Садар» выкрикнул «Винисиус – сын шлюхи». Все остальные болельщики в это время молчали.
«Его назвали «сыном шлюхи» во время минуты молчания, ему пели «Винисиус, умри». На трибунах родители вместе с детьми показывают ему средний палец.
Пора перестать смотреть на Вини, надо взглянуть на людей. На этом стадионе приятно играть, но все произошедшее – это нонсенс», – сказал вратарь «Реала».
«Иди и трахни себя, сукин сын». Винисиус – судье матча «Реала» с «Осасуной»
Почему толпа оскорбляет, безнаказанность, анонимность и прочее это все понятно. Почему объектом травли выбрали именно Винисиуса а не кого нибудь другого?
Не вёл бы себя как клоун, такого бы не было
С другой стороны, вас же не оскорбляют и не желают вам смерти тысячи людей за ваше, какое бы оно хорошее или плохое ни было, поведение в жизни. Осуждать в первую очередь стоит хамское поведение толпы.
А также указал что одно дело на работе от знакомого человека. Другое дело просто выкрики с трибун на стадионе - по сути тот же интернет. Анонимность и невозможность получения ответа от объекта которому вы кричите. Безнаказанность и чувство толпы и порождает такие вещи. Один на один, в лицо, я уверен, никто ничего Винисиусу не кричит.
Почему другие технари могут одновременно играть гораздо круче Винисиуса, нормально праздновать голы, не вестись на провокации соперников и не вести себя, как чудак на букву м ? Азар, например. Месси, Рибери, Иньеста и др
Вывести его игры=исключить минимум один гол в свои ворота
А почему только Винни, да просто стало хайпом для быдла задевать именно его
Я де вам сказал, на работе вашей. Ну как бы знают вас.
А еще, я прям дословно объяснил, почему вы дурак, который понимает все буквально, раз на вопрос почему сто раз изнасиловали именно ее, вы пишите это потому что у вас сто насильников.
Представьте вам сейчас сто человек в комментариях напишет что вам нужно сдохнуть. Ну просто потому что вы выразили мнение в интернете, а с ним не согласны. В интернете так принято.
После какого комментария вы задумаетесь, что с вами что-то не так и поменяете свою точку зрения? На первый, на десятый, на сотый? Или же вы подумаете, что мнение толпы - это мнение толпы, а вы всё равно правы?
Возвращаясь к вашему примеру - если мне лично в лицо человек с именем и фамилией скажет что я дурак и объяснит почему, и таких будет несколько - я задумаюсь. Если мне просто кто-то в метро в спину крикнет что я дурак - я подумаю что это городской сумасшедший. Винисиусу никто в лицо ничего не говорит. Это кричат потому что можно покричать и ничего не будет, выплеснули агрессию, пошли домой. В лицо такие люди обычно автограф просят.