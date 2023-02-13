Дель Боске о Винисиусе и расизме: «Это единичные случаи, но они они вызывают большой резонанс. В целом на футбол приходят хорошие люди»
Висенте Дель Боске высказался о расистских оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора.
«Подобные вещи были всегда. Футбол всегда порождает споры, но я думаю, что мы все должны проявлять сдержанность.
Я хотел бы сказать, что это единичные случаи, но, в конечном счете, они вызывают большой резонанс. В целом те, кто приходит на футбол, – хорошие люди», – сказал бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании.
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