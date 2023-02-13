Дель Боске о Винисиусе и расизме: «Это единичные случаи, но они они вызывают большой резонанс. В целом на футбол приходят хорошие люди»

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Висенте Дель Боске Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Висенте Дель Боске высказался о расистских оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора

«Подобные вещи были всегда. Футбол всегда порождает споры, но я думаю, что мы все должны проявлять сдержанность.

Я хотел бы сказать, что это единичные случаи, но, в конечном счете, они вызывают большой резонанс. В целом те, кто приходит на футбол, – хорошие люди», – сказал бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании. 

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7 комментариев

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Михаил Шаповалов
Помню, как-то раз был на матче Боавишта – Бенфика и один из болел Боавишты снял штаны, показывал голый зад фанам Бенфики и что-то орал. Тоже единичный случай. Так что склонен согласиться с мэтром)
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Футбол_это_жизнь
Проблема расизма в самих чёрных. Если они так борются за права чёрных, пусть едут в Африку и кормят детей. Там 500 миллионов ЧЕРНЫХ детей недоедает каждый день. а бороться за права чёрного миллионера которого 2 раза пнули по ногам и он начал истерить, такое себе
Винни клоун, а белые которые защищают такое поведение ещё больше смешны
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инок
Дело не в том, что Винисиус чёрный, а в том, что он сам большой мастер всех оскорблять...
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Zlatan Ibra
Посмотреть только в Англии на трибуны, заполненные высокоинтеллектуальными ультрас и простыми гопниками. Сплошь хорошие люди.
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Olajuvon
Мистер Адекватность!!!
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savik-A.M.
Вот не помню что бы условного "Дрогба" освистывали что он черный , или Пола Инса или Маркуса Сенну из сборной Испании , может что то не так в поведение Винисиуса и ему подобных . Да не , хрень какая-то )
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evil
Другими словами: Винисиус истеричка
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+3
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