Оскорблявший Винисиуса фанат «Мальорки» оштрафован на 4 000 евро. Ему на год запретили посещать футбол

Болельщик «Мальорки», оскорблявший , год не сможет посещать футбол.

Во время матча 20-го тура он крикнул в адрес бразильского игрока « »: «Ты обезьяна! Ты ###### обезьяна!»

Как передает COPE, зрителю в ближайшие 12 месяцев запрещен вход на спортивные мероприятия, также он оштрафован на 4 тысячи евро.

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