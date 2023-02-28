Оскорблявший Винисиуса фанат «Мальорки» оштрафован на 4 000 евро. Ему на год запретили посещать футбол

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига происшествия болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Болельщик «Мальорки», оскорблявший Винисиуса Жуниора, год не сможет посещать футбол.

Во время матча 20-го тура Ла Лиги он крикнул в адрес бразильского игрока «Реала»: «Ты обезьяна! Ты ###### обезьяна!»

Как передает COPE, зрителю в ближайшие 12 месяцев запрещен вход на спортивные мероприятия, также он оштрафован на 4 тысячи евро.

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6 комментариев

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MADRiD_00
Я против оскорблений в сторону любого игрока, не только Вини.
Но и он сам должен не поддаваться эмоциям и продолжать играть в свою игру. Это будет самый лучший его ответ расистам.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bleck Ridermen
Ответ Милитриса Кирбитьевна
Пострадал за правду.
Расизм поддерживаешь?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raul14
Вот что бывает, когда оскорбляешь игрока в топ3 в мире))
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милитриса Кирбитьевна
Пострадал за правду.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
skorpion n
теперь будет думать прежде чем оскорблять кого то.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Стоило оно того?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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