Оскорблявший Винисиуса фанат «Мальорки» оштрафован на 4 000 евро. Ему на год запретили посещать футбол
Болельщик «Мальорки», оскорблявший Винисиуса Жуниора, год не сможет посещать футбол.
Во время матча 20-го тура Ла Лиги он крикнул в адрес бразильского игрока «Реала»: «Ты обезьяна! Ты ###### обезьяна!»
Как передает COPE, зрителю в ближайшие 12 месяцев запрещен вход на спортивные мероприятия, также он оштрафован на 4 тысячи евро.
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Но и он сам должен не поддаваться эмоциям и продолжать играть в свою игру. Это будет самый лучший его ответ расистам.