Винисиус о расизме: «Начните наказывать этих людей – или мы вернемся к тому, что было раньше»

Вингер « » призвал бороться с расизмом в спорте.

Футболист отреагировал на твит баскетболиста «Кливленд Чардж» Диди Лозады, опубликовавшего ролик о том, как во время матча болельщики оскорбляют разыгрывающего «Ульма» Яго дос Сантоса.

«Начните наказывать этих людей – или мы вернемся к тому, что было раньше.

Пока они ничего не делают, мы будем продолжать биться за своих. Вперед, брат!» – написал Винисиус.

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