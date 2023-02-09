Винисиус о расизме: «Начните наказывать этих людей – или мы вернемся к тому, что было раньше»

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики чемпионат Германии Ульм Винисиус Жуниор Диди Лозада Яго дос Сантос дискриминация Футбол

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор призвал бороться с расизмом в спорте.

Футболист отреагировал на твит баскетболиста «Кливленд Чардж» Диди Лозады, опубликовавшего ролик о том, как во время матча болельщики оскорбляют разыгрывающего «Ульма» Яго дос Сантоса.

«Начните наказывать этих людей – или мы вернемся к тому, что было раньше.

Пока они ничего не делают, мы будем продолжать биться за своих. Вперед, брат!» – написал Винисиус.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

66 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Бервинов
Ответ BananaMantana
Негров НИГДЕ не любят. В той же Бразилии к примеру. В Африке они вообще жрут сами себя за алмазы, а разные страны создают видимость помощи и протектората, в действительности же просто доят бедных и им не выгодно, чтобы те становились умнее. Их не любят нигде и ведут себя они зачастую соответствующе. Ответная реакция на давление длинною в жизнь. Одно дело распиаренная, передутая, тошнотворная БЛМ движуха, другое дело реальный расизм. Нет у них сейчас харизматичного лидера вроде Али по этой движухе и все? своей головой думать сторонним наблюдателям как будто запрещается
Винисиус тот еще тип, но в данной ситуации расист ты - "негров везде не любят" - какое миролюбивое высказывание!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Водяра
Это он про хлопковые плантации?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Давид Agabekyan
Ответ BananaMantana
Не позорь скорпиона, аноним. Вини ударов получает за матч больше чем ты сейчас плюсов и его поведение это следствие этих ударов, а не наоборот. Казалось бы все логично, но любители ставить штампы "надутый БЛМ активист" опережают свои мысли. Ага конечно! Все негры когда говорят о расизме не правы и их нужно п+++++ еще сильнее. Что у вас в голове для меня загадка
За удару по ногам дают фол. Если Винисиусу и его фанатом это непонятно это не проблемы других людей и повод их оскорблять, как делает Винисиус
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Тихомиров
Ответ А.Э.РАСИМ
Имеется ввиду образно, "грязный язык", это определение. Автор термина не знал, что среди сообщества Sports.ru будут те, кто пробовал этот язык, ощущал его, и абсолютно уверен в его чистоте. Честно говоря, специалистов по ртам негров и я никогда не надеялся встретить, хотя ты в таком формате. Вы большая удача терпеливого.
слив засчитан, возьми дилдо ригоберки до следующего слива
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Совесть Черданцева
Перестать вести себя как макака. А то действительно мы вернёмся к тому, что было раньше. Люди вновь стали обезьянами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BananaMantana
Ответ Алик 67
Как достали эти негры своим расизмом. Между прочим они и есть настоящие расисты. Просто это почему-то сходить им с рук.
Негров НИГДЕ не любят. В той же Бразилии к примеру. В Африке они вообще жрут сами себя за алмазы, а разные страны создают видимость помощи и протектората, в действительности же просто доят бедных и им не выгодно, чтобы те становились умнее. Их не любят нигде и ведут себя они зачастую соответствующе. Ответная реакция на давление длинною в жизнь. Одно дело распиаренная, передутая, тошнотворная БЛМ движуха, другое дело реальный расизм.

Нет у них сейчас харизматичного лидера вроде Али по этой движухе и все? своей головой думать сторонним наблюдателям как будто запрещается
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мукунку хороший
А что было раньше.? Хорошо и спокойно..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xomamb
когда негры перестанут отжимать мелочь в подворотнях, грабить магазины, торговать наркотой и танцевать рэп
и начнут учиться, работать инженерами, врачами, учеными
тогда расизм исчезнет сам собой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
Ответ Александр Тихомиров
а у тебя есть доказательства что у него грязный язык?
Имеется ввиду образно, "грязный язык", это определение.

Автор термина не знал, что среди сообщества Sports.ru будут те, кто пробовал этот язык, ощущал его, и абсолютно уверен в его чистоте.
Честно говоря, специалистов по ртам негров и я никогда не надеялся встретить, хотя ты в таком формате.
Вы большая удача терпеливого.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Orbital 82
90% брызжущих желчью, комплексанутые болелы мчк)))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Log in
Ответ pq
единственного футболиста, правильно отреагировавшего на расистские подъ...ки (и такая реакция и есть единственная настоящая борьба с расизмом, люди уважают самоиронию и пофигизм, а не жалобы) сейчас пытаются посадить на нехилое кол-во лет
Да-да, за самоиронию пытаются посадить, в этом всё дело
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BananaMantana
Ответ Scorpion
Когда ты начнёшь за своим грязным языком следить тогда и перестанут в тебя грязь лить.
Не позорь скорпиона, аноним. Вини ударов получает за матч больше чем ты сейчас плюсов и его поведение это следствие этих ударов, а не наоборот.

Казалось бы все логично, но любители ставить штампы "надутый БЛМ активист" опережают свои мысли.
Ага конечно! Все негры когда говорят о расизме не правы и их нужно п+++++ еще сильнее. Что у вас в голове для меня загадка
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Adeen
«или мы вернемся к тому, что было раньше»
______________________________
Снова погромы и разбой?
Харэ, Вини.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dzenga 1
Ехали звери в автобусе. Вдруг Заяц закричал: «Звери, кто украл у меня кошелек?» Звери стали перешептываться, но никто не признался. Тогда Заяц вновь говорит: «Звери, отдайте кошелек, а то будет, как раньше». Удивились звери, забеспокоились. Заяц опять требует: «Звери, отдайте кошелек, а то будет, как раньше». Тут Волк встает, подходит к Зайцу, отдает кошелек и спрашивает: «Заяц, а что было-то раньше?» «Что было, – отвечает Заяц ворчливо, – украли и не вернули».
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ron Weasley
не брат ты мне, а дальше идут слова Даниила Багрова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Тихомиров
Ответ Scorpion
Когда ты начнёшь за своим грязным языком следить тогда и перестанут в тебя грязь лить.
а у тебя есть доказательства что у него грязный язык?
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mypta3uh23
Власти Испании вывезут его на острова и заставят собирать сахар?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SCHENN
Что было раньше?) Опять спины под кнуты?))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Добрый Ретроград
Он видимо хочет не быть нынешним миллионером, а рабом.
В чем смысл вообще существования БЛМ? Чтобы меня бомбило?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hong Kil
Т.е. они за своих бьются, а мы своих должны наказывать?! Печально, когда миллионеры плохо спят, если каких то работяг не наказали.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NikoVinkovic
Хочу как раньше, когда если игроков провоцировали и выводили из себя, как того же Марадону, они затыкали всем рты своей игрой, а не ныли. И плевать всем было на цвет кожи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Буратинка
А их что, поощряют?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Recreated
Негры на самом деле и есть расисты, всё поджигают и поджигают сами себе пердаки!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bdv68
На колени опять начнут вставать... штоле?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Ответ Виктор Войнов
Начал бы с себя. А то как животное невоспитанное. Не скажу какое))
Обезьяны бывают очень даже воспитанные.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий