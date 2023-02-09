Винисиус о расизме: «Начните наказывать этих людей – или мы вернемся к тому, что было раньше»
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор призвал бороться с расизмом в спорте.
Футболист отреагировал на твит баскетболиста «Кливленд Чардж» Диди Лозады, опубликовавшего ролик о том, как во время матча болельщики оскорбляют разыгрывающего «Ульма» Яго дос Сантоса.
«Начните наказывать этих людей – или мы вернемся к тому, что было раньше.
Пока они ничего не делают, мы будем продолжать биться за своих. Вперед, брат!» – написал Винисиус.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Нет у них сейчас харизматичного лидера вроде Али по этой движухе и все? своей головой думать сторонним наблюдателям как будто запрещается
и начнут учиться, работать инженерами, врачами, учеными
тогда расизм исчезнет сам собой
Автор термина не знал, что среди сообщества Sports.ru будут те, кто пробовал этот язык, ощущал его, и абсолютно уверен в его чистоте.
Честно говоря, специалистов по ртам негров и я никогда не надеялся встретить, хотя ты в таком формате.
Вы большая удача терпеливого.
Казалось бы все логично, но любители ставить штампы "надутый БЛМ активист" опережают свои мысли.
Ага конечно! Все негры когда говорят о расизме не правы и их нужно п+++++ еще сильнее. Что у вас в голове для меня загадка
______________________________
Снова погромы и разбой?
Харэ, Вини.