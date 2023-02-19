Винисиуса назвали «сыном шлюхи» во время минуты молчания перед игрой с «Осасуной». Он написал: «Оскорбления продолжаются. Танцы – тоже»

Теги Реал Мадрид Осасуна Ла Лига происшествия болельщики Эль-Садар стадионы Винисиус Жуниор Футбол

Винисиуса Жуниора вновь оскорбили во время матча Ла Лиги.

Во время минуты молчания в память о жертвах землетрясений в Турции и Сирии, которая прошла перед матчем «Осасуны» и «Реала» (0:2), один из болельщиков выкрикнул «Винисиус – сын шлюхи». Все остальные болельщики в это время молчали.

Винисиус отреагировал на это в твиттере: «Оскорбления продолжаются... Но и танцы – тоже... Увидимся на матче с «Ливерпулем». Hala Madrid!»

Отмечается, что на трибунах был размещен баннер в поддержку бразильца со словами «Танцуй, Вини, танцуй». Рядом с ним Винисиус отпраздновал оба гола «Реала», а также отмененный после ВАР мяч, который он забил на 90-й минуте.

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109 комментариев

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Владислав Романов
Понятно что это не красиво, но, Винисиус мог это прекратить давно (или хотя бы попытаться), вместо этого, он продолжает провоцировать фанатов своими постами и танцульками. Никто не запрещает праздновать ему, но если отношение болельщиков других команд его не волнует, то и не обращай внимание и кайфуй. А он после каждого матча бежит "плакаться" и жаловаться на расизм, что ещё больше его не красит.
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bostonKG
Ответ Нейтральный критик
Прерву, извините. Вы убили слово "исподтишка". Вызвана бригада реанимации.
Принимается , сам в шоке от такой ошибки
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Valentin Kompaneytsev
Зачем оскорбил. Жизнь не без уродов.
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Мадрид наказывает!
Ответ DonaldBrashear 2.0
офигеть, в ленте ни одного комментария, что болельщик, который кричал оскорбления, да и еще в минут молчания, не прав. ни одного. что с вами люди вообще такое? Это зависть что ли или как это еще назвать? больной человек, нарушая минуту молчания в память о тысячах жертвах кричал оскорбления - и все ок, как будто ничего страшного, ничего плохого. Винисиус станцевал - все, его надо казнить. какое-то больное общество
барсаглоры, что с них взять
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Denis242424
Видимо, ему так и придется смириться с таким отношением к нему болельщиков. По-другому уже не будет.
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Homelender_666
Ответ Фёдор Кузнецов
Вот кстати фраза вратаря Осасуны: «Винисиус ведёт себя нормально, он классный футболист. Происходящее с ним должно прекратиться. »
Редкий адекватный игрок из ЛаЛиги.
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Владислав Романов
Вчера вырубили Аспиликуэту, все вокруг переживают, помощь оказывают, тут мяч как то прикотился в ворота Челси, "болельщики" Саутгемптона начали радоваться этому, как голу, вот это действительно было не красиво.
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Homelender_666
Позор таким болельщикам и местным 🤡, которые это поддерживают.
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Homelender_666
Ответ DonaldBrashear 2.0
офигеть, в ленте ни одного комментария, что болельщик, который кричал оскорбления, да и еще в минут молчания, не прав. ни одного. что с вами люди вообще такое? Это зависть что ли или как это еще назвать? больной человек, нарушая минуту молчания в память о тысячах жертвах кричал оскорбления - и все ок, как будто ничего страшного, ничего плохого. Винисиус станцевал - все, его надо казнить. какое-то больное общество
Под этой новостью собрались животные во главе с шакалёнком ригоберкой
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Владислав Романов
Ответ Аталанта расправила плечи
Кто-то может внятно объяснить, из-за чего Винисиуса хейтят? Играет нормально, в скандалах не участвует. Просто стадное чувство, кто-то начал и все подхватили?
потому что он клоун, вот и всё. С этим не согласны только глоры Реала. По минусам проведём перепись глоров😁
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Homelender_666
Ответ Tibaut Curtois
Адекватным болельщикам понадобится перевод, Мерзко себя ведет - танцует после гола. Провоцирует игроков и болельщиков соперника - целует эмблему на камеру и к трибунам. Когда его выводят на чистую воду и дают отпор - когда его лупят со всей дури. Бежит жаловаться - говорит как есть. В общем очередной завистник.
Ригоберка такая ригоберка. Жаловаться маме - это он себя имел ввиду, когда Реал получает пенальти. Наша ригоберка сразу начинает ныть. А строит из себя взрослого. Ещё его бред кто-то плюсует.
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Владислав Романов
типичный клоун. на чемпионате мира в ситуацией с котом, он сначала посмотрел на реакцию журналистов, поняв, что всем смешно, тоже начал лыбу давить. У человека нет своего мнения, только убеждения, что все вокруг расисты и он должен с этим "бороться танцульками". Футболист классный, но как человек мерзкий.
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Sarumian
Ответ Аталанта расправила плечи
Кто-то может внятно объяснить, из-за чего Винисиуса хейтят? Играет нормально, в скандалах не участвует. Просто стадное чувство, кто-то начал и все подхватили?
Много ноет по этому поводу.
Лучший ответ таким болельщикам - игнорирование. Или как Кантона съездить один раз по черепушке, чтобы остальные знали что к чему.
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Sarumian
Болельщик умственно отсталый, скорее всего патриот "чего-нибудь".

Всё это прекратится, когда один танцор перестанет заострять на этом внимание.

Помню кинули банан (вроде в РПЛ), афромэн поднял и съел. Болельщики впали в ступор и прекратили.

Кстати, съест банан во время матча хорошая идея - дополнительная энергия.
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Роман Нестеров
🤣
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Артём Назмутдинов
Ответ Фёдор Кузнецов
Только в конце матча было момента с Вини, в одном его в сторону скамейки Реала толкнули во втором его ударили по ноге и без реакции судьи, а возмущенному Начо жёлтую дали
Тут же, на спортсе, была новость о том, что вини оскорблял арбитра. Никакой реакции от судьи на это не последовало
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Arty K.
Сейчас опять запоёт про расизм, начинается...
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justbored
Юноша выбрал примерно самый худший способ борьбы с буллингом - жалобы и ябедничанье.
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Фантом
Ответ Михо
Про мать, еще и во время минуты молчания, это отвратительно. Найти болельщика и наказать
В испанском это стандартное ругательство, не предполагающее, скажем так, оценку именно матери обзываемого.

А вот что во время минуты молчания - да.
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Burel
опять расизм ?
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Михо
Ответ DonaldBrashear 2.0
офигеть, в ленте ни одного комментария, что болельщик, который кричал оскорбления, да и еще в минут молчания, не прав. ни одного. что с вами люди вообще такое? Это зависть что ли или как это еще назвать? больной человек, нарушая минуту молчания в память о тысячах жертвах кричал оскорбления - и все ок, как будто ничего страшного, ничего плохого. Винисиус станцевал - все, его надо казнить. какое-то больное общество
Это неправда. Я сразу, в 11-46 написал свой комент, что болельщика нужно найти и наказать. Пролистайте с начала, достаточно много вменяемых коментов, правда у каждого, как и у вашего, огромное количество минусов. Так что вторая часть вашего комента это правда)
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№7
Ответ Vitto
Это ругательство главное у южных европейцев/ латиносов.
это вы в доту или кс не играли
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Пуп Ппп
Ответ SkorpAlone
Да не, я как раз-таки застал Роналду и смотрел все матчи, а вот в последнее время маловато смотрю, но скандалов все больше и больше. Может быть разница в том что Роналду игнорил их, а Вини реагирует и они еще сильнее его провоцируют?
Вини тоже не ангел ) посмотри что он сказал судье в том матче) хорошие игроки так себя не ведут .
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№7
Ответ Аталанта расправила плечи
Кто-то может внятно объяснить, из-за чего Винисиуса хейтят? Играет нормально, в скандалах не участвует. Просто стадное чувство, кто-то начал и все подхватили?
Хейтят всех, просто кому-то на хейт всеравно, кто-то кайфует от этого, а у кого-то горит от хейта, вот тех у кого горит от этого больше всего интереснее хейтить
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ZA.RMA
Ответ Raindrop Drop Top
Комментарий удален модератором
вы такой - 🤡
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