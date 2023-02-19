Винисиуса назвали «сыном шлюхи» во время минуты молчания перед игрой с «Осасуной». Он написал: «Оскорбления продолжаются. Танцы – тоже»

вновь оскорбили во время матча .

Во время минуты молчания в память о жертвах землетрясений в Турции и Сирии, которая прошла перед матчем «Осасуны» и «Реала» (0:2), один из болельщиков выкрикнул «Винисиус – сын шлюхи». Все остальные болельщики в это время молчали.

Винисиус отреагировал на это в твиттере: «Оскорбления продолжаются... Но и танцы – тоже... Увидимся на матче с «Ливерпулем». Hala Madrid!»

Отмечается, что на трибунах был размещен баннер в поддержку бразильца со словами «Танцуй, Вини, танцуй». Рядом с ним Винисиус отпраздновал оба гола « », а также отмененный после ВАР мяч, который он забил на 90-й минуте.

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