Винисиуса назвали «сыном шлюхи» во время минуты молчания перед игрой с «Осасуной». Он написал: «Оскорбления продолжаются. Танцы – тоже»
Винисиуса Жуниора вновь оскорбили во время матча Ла Лиги.
Во время минуты молчания в память о жертвах землетрясений в Турции и Сирии, которая прошла перед матчем «Осасуны» и «Реала» (0:2), один из болельщиков выкрикнул «Винисиус – сын шлюхи». Все остальные болельщики в это время молчали.
Винисиус отреагировал на это в твиттере: «Оскорбления продолжаются... Но и танцы – тоже... Увидимся на матче с «Ливерпулем». Hala Madrid!»
Отмечается, что на трибунах был размещен баннер в поддержку бразильца со словами «Танцуй, Вини, танцуй». Рядом с ним Винисиус отпраздновал оба гола «Реала», а также отмененный после ВАР мяч, который он забил на 90-й минуте.
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Лучший ответ таким болельщикам - игнорирование. Или как Кантона съездить один раз по черепушке, чтобы остальные знали что к чему.
Всё это прекратится, когда один танцор перестанет заострять на этом внимание.
Помню кинули банан (вроде в РПЛ), афромэн поднял и съел. Болельщики впали в ступор и прекратили.
Кстати, съест банан во время матча хорошая идея - дополнительная энергия.
А вот что во время минуты молчания - да.