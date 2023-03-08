Мбаппе, Рамос и еще несколько игроков «ПСЖ» тренировали пенальти перед матчем с «Баварией» в ЛЧ

Игроки «ПСЖ» готовились бить пенальти перед матчем против «Баварии».

Сегодня команды проведут ответную игру 1/8 финала чемпионов. Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 1:0.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, на вчерашней тренировке « » не было специальной подготовки к серии пенальти, однако несколько игроков, среди которых были и , практиковались в исполнении 11-метровых.

Вратарям французской команды назвали возможных исполнителей пенальти в составе «Баварии» и рассказали об их стиле удара.

Матч « » – «ПСЖ» начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.