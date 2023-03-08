Мбаппе, Рамос и еще несколько игроков «ПСЖ» тренировали пенальти перед матчем с «Баварией» в ЛЧ

Теги Бавария ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Игроки «ПСЖ» готовились бить пенальти перед матчем против «Баварии».

Сегодня команды проведут ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 1:0. 

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, на вчерашней тренировке «ПСЖ» не было специальной подготовки к серии пенальти, однако несколько игроков, среди которых были Килиан Мбаппе и Серхио Рамос, практиковались в исполнении 11-метровых.

Вратарям французской команды назвали возможных исполнителей пенальти в составе «Баварии» и рассказали об их стиле удара. 

Матч «Бавария» – «ПСЖ» начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию

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36 комментариев

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Analjinn
Неужто шейхи занесли.
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rcbkz6mrtd
Для начала нужно забить хотя бы на один мяч больше Немцев
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Хызыр
Ответ aidos_1979
Тактика я так понимаю постараться забить гол и поставить автобус?)
Тактика забросить мяч на Мбаппе, он там на скорости чего нибудь сделает. Ну либо магия Месси - это когда назначаются левые пенки в промышленных масштабах.
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c5dsk7xqqb
Ответ Блуждающий странник
Помню месяц назад ты писал, что он только пенальти умеет забивать :D
🤣🤣🤣🤣
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as009595@icloud.com
Ответ aidos_1979
Тактика я так понимаю постараться забить гол и поставить автобус?)
В первом матче было также), тока не сработало
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Оламаукбери
Ответ kos.vohrt
Что с тобой не так?
Dolва job он)
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stastzar
Ответ Великий Алонсо
Месси тренировать бить пенальти уже бесполезно. Это кривоногое посмешище реализует пенальти хуже чем Дядюн.
Так он же ЧМ выиграл благодаря липовым пенкам, как он их забивал тогда? Причём в важные моменты: четвертьфинале, полуфинале и финале
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Spider Man
Ответ СуперНегр228
Они планируют выиграть в серии пенальти что-ли?
На всякий случай тренируют, если не смогут вытянуть в основное время
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Elkorazon01
Ответ A Buk
мбаппе положит трешку радужным уже в первом тайме
Вроде не бабселона играет сегодня)
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Кирилл Трошкин
типо купят судью и будут за каждую фигню бить?
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Homelender_666
Ответ kos.vohrt
Что с тобой не так?
Праздник. Уже накидалась🍾🍷🍸🍹🍺🍻🥂
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Homelender_666
Ответ Блуждающий странник
Помню месяц назад ты писал, что он только пенальти умеет забивать :D
Девочки такие девочки
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North213
Ответ СуперНегр228
Там еще Кака с Роном обгадились
Я сильно удивлюсь, если в этот раз до них дойдёт очередь :)
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Экспертное мнение
Ответ Великий Алонсо
Месси тренировать бить пенальти уже бесполезно. Это кривоногое посмешище реализует пенальти хуже чем Дядюн.
Месси реализовал 5 пенальти подряд на ЧМ включая серии пенальти, любого другого игрока за такое восхваляли бы называя игроком с титановыми нервами.
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СуперНегр228
Ответ North213
Именно.
Там еще Кака с Роном обгадились
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North213
Ответ СуперНегр228
ты про 2012?
Именно.
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aidos_1979
Тактика я так понимаю постараться забить гол и поставить автобус?)
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СуперНегр228
Ответ North213
Мемы про пенальти Рамоса - помним, любим. Ждём ли ещё?
ты про 2012?
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North213
Мемы про пенальти Рамоса - помним, любим. Ждём ли ещё?
+3
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A Buk
Ответ Born is the King
Надеюсь не доведут дело до пенальти. Но даже если будет серия пенальти у ПСЖ половина команды пенальтисты
мбаппе положит трешку радужным уже в первом тайме
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СуперНегр228
Они планируют выиграть в серии пенальти что-ли?
+3
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Alex1104
Оптимистично
+5
-3
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Fan de PSG depuis 2002
Лишним не будет. Все правильно. Надеемся ПСЖ покончит с Баварией в основное время.
+2
-5
-3
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Moscwow
Ответ Iuasanotu
Месси пенки на ЧМ тренировал, ему не нужно
Гений даже специально полякам не забил, чтобы слишком просто не было
+4
-4
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Раиль Гайнетдинов
Удачи сегодня ПСЖ))))
+9
-10
-1
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