Мбаппе, Рамос и еще несколько игроков «ПСЖ» тренировали пенальти перед матчем с «Баварией» в ЛЧ
Игроки «ПСЖ» готовились бить пенальти перед матчем против «Баварии».
Сегодня команды проведут ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 1:0.
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, на вчерашней тренировке «ПСЖ» не было специальной подготовки к серии пенальти, однако несколько игроков, среди которых были Килиан Мбаппе и Серхио Рамос, практиковались в исполнении 11-метровых.
Вратарям французской команды назвали возможных исполнителей пенальти в составе «Баварии» и рассказали об их стиле удара.
Матч «Бавария» – «ПСЖ» начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
36 комментариев