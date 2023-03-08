Будущее Мбаппе в «ПСЖ» не будет зависеть от результата противостояния с «Баварией». Клуб не хочет продавать форварда ни за какую цену

Результат противостояния с «Баварией» не повлияет на будущее .

Как сообщает Адриен Гренье со ссылкой на L’Equipe, Нападающий « » продлил контракт в прошлом сезоне, потому что верил в проект клуба. Его будущее в парижской команде не будет зависеть от исхода противостояния с мюнхенцами в 1/8 финала Лиги чемпионов. Сам «ПСЖ» не хочет продавать игрока ни за какую цену.

Также отмечается, что Мбаппе до конца сезона не будет высказываться о возможности продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года. Эта опция может быть активирована автоматически при определенных условиях. В некоторых источниках упоминается победа в чемпионов.

С подробной статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.

Ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ состоится 8 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.