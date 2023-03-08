Будущее Мбаппе в «ПСЖ» не будет зависеть от результата противостояния с «Баварией». Клуб не хочет продавать форварда ни за какую цену

Теги Бавария ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Результат противостояния с «Баварией» не повлияет на будущее Килиана Мбаппе.

Как сообщает Адриен Гренье со ссылкой на L’Equipe, Нападающий «ПСЖ» продлил контракт в прошлом сезоне, потому что верил в проект клуба. Его будущее в парижской команде не будет зависеть от исхода противостояния с мюнхенцами в 1/8 финала Лиги чемпионов. Сам «ПСЖ» не хочет продавать игрока ни за какую цену. 

Также отмечается, что Мбаппе до конца сезона не будет высказываться о возможности продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года. Эта опция может быть активирована автоматически при определенных условиях. В некоторых источниках упоминается победа в Лиге чемпионов. 

С подробной статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь

Ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ состоится 8 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени. 

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12 комментариев

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Stewart Downing
причём тут вообще результат с баварией лол
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&_Bishep_&
Ответ che kaif
Так неинтересно.надо пообещать Перецу Килиана и опрокинуть 3 ий раз сливочных))
Мбаппе доит шейхов как золотую корову, а Реал выигрывает одну ЛЧ за другой((((((((((((....вот и всё!
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Геннадий Тимченко
Ответ Alex Rhea
да какая разница, если он играет в чемпионате, который по рейтингу ближе к Португалии и Голландии, нежели даже к Италии? Просто слабый чемпионат для такого игрока, нужно идти на повышение
у клуба есть финансы - если владельцы возьмутся за ум и поставят ТОП-тренера (Зидана или подобного ему авторитета), будут проводить разумную трансферную компанию (не брать тех, кто им нравится, а опираться на мнение тренера), то всё сложится... тем более ТОП клубы хотят играть чаще друг с дружкой, поэтому скоро будет не важно: кто из какого чемпионата
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blaugrano
Вода мокрая, огонь горячий...
Будущее Мбаппе зависит лишь от него самого.
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eazyjet
Мбаппе в данный момент лучший нап в мире, только дурак продаст его добровольно
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Alex Rhea
Ответ Геннадий Тимченко
если действительно начнут строить команду, а не собирать угасающих топов-ветеранов, то клуб может стать топом надолго👏
да какая разница, если он играет в чемпионате, который по рейтингу ближе к Португалии и Голландии, нежели даже к Италии?
Просто слабый чемпионат для такого игрока, нужно идти на повышение
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Velirpa
Мбаппе подошёл бы Баварии свободным агентом, получше деревянного Кейна.
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Геннадий Тимченко
Ответ Sergio666
История "ПСЖ+Мбаппе" уникальна от части. с одной стороны клуб. Клуб заполучил молодого, перспективного игрока, даёт ему максимум из того, что дать в силах и далее если появляется предложение он отпускает его за его мечтой (не бесплатно конечно). Примеров таких полно. Но ПСЖ это гига-бабло и удержать долларом способен как никто и ценник задрать, чтоб желание отпало. С другой стороны игрок. Он пришёл в клуб, который даёт ему всё. Пришёл рано и можно сказать это его дом, он тут вырос. И в итоге игрок либо уходит в поиске новых вызывов, целей, титулов, либо становится своим в доску (Мальдини+Милан, Тотти+Рома и тд). ПСЖ не любит Мбаппе, иначе бы отпустил за мечтой, да и с профитом! Мбаппе не любит ПСЖ, ибо остался сразу, без космических цифр и условий... А тут и клуб лажу творит и игрок с гнильцой, хоть и талантище. Нашли др др, так и стухнут вместе...
нормальный игрок - чемпион и вице-чемпион Мира, своей игрой и в сборной и в клубе доказывает, что является лучшим... есть завистники в клубе, которые пытаются вредить и ему и клубу, но как же без них🤷 клуб с ними должен разбираться, если хочет стать ТОПом, а никак не Мбаппе🤦
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che kaif
Так неинтересно.надо пообещать Перецу Килиана и опрокинуть 3 ий раз сливочных))
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Sergio666
История "ПСЖ+Мбаппе" уникальна от части. с одной стороны клуб. Клуб заполучил молодого, перспективного игрока, даёт ему максимум из того, что дать в силах и далее если появляется предложение он отпускает его за его мечтой (не бесплатно конечно). Примеров таких полно. Но ПСЖ это гига-бабло и удержать долларом способен как никто и ценник задрать, чтоб желание отпало.
С другой стороны игрок. Он пришёл в клуб, который даёт ему всё. Пришёл рано и можно сказать это его дом, он тут вырос. И в итоге игрок либо уходит в поиске новых вызывов, целей, титулов, либо становится своим в доску (Мальдини+Милан, Тотти+Рома и тд).
ПСЖ не любит Мбаппе, иначе бы отпустил за мечтой, да и с профитом! Мбаппе не любит ПСЖ, ибо остался сразу, без космических цифр и условий...
А тут и клуб лажу творит и игрок с гнильцой, хоть и талантище. Нашли др др, так и стухнут вместе...
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Пинающий Достоинства
Уйдёт так
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Геннадий Тимченко
если действительно начнут строить команду, а не собирать угасающих топов-ветеранов, то клуб может стать топом надолго👏
+6
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