Будущее Мбаппе в «ПСЖ» не будет зависеть от результата противостояния с «Баварией». Клуб не хочет продавать форварда ни за какую цену
Результат противостояния с «Баварией» не повлияет на будущее Килиана Мбаппе.
Как сообщает Адриен Гренье со ссылкой на L’Equipe, Нападающий «ПСЖ» продлил контракт в прошлом сезоне, потому что верил в проект клуба. Его будущее в парижской команде не будет зависеть от исхода противостояния с мюнхенцами в 1/8 финала Лиги чемпионов. Сам «ПСЖ» не хочет продавать игрока ни за какую цену.
Также отмечается, что Мбаппе до конца сезона не будет высказываться о возможности продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года. Эта опция может быть активирована автоматически при определенных условиях. В некоторых источниках упоминается победа в Лиге чемпионов.
С подробной статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.
Ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ состоится 8 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Будущее Мбаппе зависит лишь от него самого.
Просто слабый чемпионат для такого игрока, нужно идти на повышение
С другой стороны игрок. Он пришёл в клуб, который даёт ему всё. Пришёл рано и можно сказать это его дом, он тут вырос. И в итоге игрок либо уходит в поиске новых вызывов, целей, титулов, либо становится своим в доску (Мальдини+Милан, Тотти+Рома и тд).
ПСЖ не любит Мбаппе, иначе бы отпустил за мечтой, да и с профитом! Мбаппе не любит ПСЖ, ибо остался сразу, без космических цифр и условий...
А тут и клуб лажу творит и игрок с гнильцой, хоть и талантище. Нашли др др, так и стухнут вместе...