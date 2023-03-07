Верратти перед «Баварией»: «Для «ПСЖ» еще ничего не потеряно, мы уверены в себе. У нас есть Мбаппе и Месси – это опытные игроки»
Марко Верратти поделился ожиданиями перед ответным матчем против «Баварии».
«ПСЖ» сыграет с немецкой командой в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов в Мюнхене после поражения 0:1 в первой игре.
«ПСЖ» повезло, что Килиан Мбаппе с нами. Он нам нужен. Мы уверены в себе. Понимаем, что еще ничего не потеряно. Нам предстоит сыграть важный матч.
Мы находимся под давлением, но нам нравится такое давление.
Будет очень хорошая игра на большом стадионе – это мечта детства. Мы собираемся выложиться по полной. Нам нужен каждый футболист, чтобы победить.
Мы сыграем против команды, которая привыкла к таким матчам. Нужно сыграть на 100 процентов во всех компонентах. У нас есть Мбаппе, Лионель Месси – это опытные игроки», – сказал полузащитник французского клуба.
В сезоне 2008-09 Бавария Клинсмана была не так силен и там меси умудрился оформить дубль с помощью хавиньесты!
Но когда Бавария в пиковом состоянии без потери то у меси нет ни единого шанса!!! Его дриблинги и обводки не прокатиться (ведь немцы это не Эйбары и Нанты)!!
Чего стоять 8:2 и вероломные унижение 4:0 и 3:0 в 2012-13!!!
А также недавние 1:0 где старый пес30 бездарно слился !
P.s например тот же Португалец7 регулярно пачками забивал пиковому Баварию: 8 игр 9 голов!