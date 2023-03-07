Верратти перед «Баварией»: «Для «ПСЖ» еще ничего не потеряно, мы уверены в себе. У нас есть Мбаппе и Месси – это опытные игроки»

Теги Бавария ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Марко Верратти Килиан Мбаппе Футбол

Марко Верратти поделился ожиданиями перед ответным матчем против «Баварии».

«ПСЖ» сыграет с немецкой командой в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов в Мюнхене после поражения 0:1 в первой игре.

«ПСЖ» повезло, что Килиан Мбаппе с нами. Он нам нужен. Мы уверены в себе. Понимаем, что еще ничего не потеряно. Нам предстоит сыграть важный матч. 

Мы находимся под давлением, но нам нравится такое давление.

Будет очень хорошая игра на большом стадионе – это мечта детства. Мы собираемся выложиться по полной. Нам нужен каждый футболист, чтобы победить. 

Мы сыграем против команды, которая привыкла к таким матчам. Нужно сыграть на 100 процентов во всех компонентах. У нас есть Мбаппе, Лионель Месси – это опытные игроки», – сказал полузащитник французского клуба.

14 комментариев

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Decard Show
Аргентинца30 в 2015 году повезло что бавария играла без своих лидеров : Роббен,Рибери и Алаба! Меси идеально воспользовался с этим шансом!

В сезоне 2008-09 Бавария Клинсмана была не так силен и там меси умудрился оформить дубль с помощью хавиньесты!

Но когда Бавария в пиковом состоянии без потери то у меси нет ни единого шанса!!! Его дриблинги и обводки не прокатиться (ведь немцы это не Эйбары и Нанты)!!

Чего стоять 8:2 и вероломные унижение 4:0 и 3:0 в 2012-13!!!
А также недавние 1:0 где старый пес30 бездарно слился !

P.s например тот же Португалец7 регулярно пачками забивал пиковому Баварию: 8 игр 9 голов!
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Андрей Кусков
напоминает мюнхенцев перед ответкой в 21-ом, могут сесть на бутылку, надеюсь так и будет
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Александр Тихомиров
Ответ Игорь Климов
Полностью согласен, Верратти просто должен помочь Месси и Мбаппе в матче!
один веррати в поле не воин, там вся полузащита должна съесть кимиха, горетцку и тд, так как бавария будет доминировать в матче с большей долей вероятности
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Elkorazon01
У Баварии есть Мюллер хозяин гнома 8-2 и хозяин псг Коман
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otchim kaloeda
Ответ А. Мостовой
только он забыл что это не эйбар и месси опять потеряется
не ну ты конечно последний Эйбар
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Игорь Климов
Ответ Радость Ди Мария
Если полузащита провалит матч - нападение не спасёт.
Полностью согласен, Верратти просто должен помочь Месси и Мбаппе в матче!
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Леван Мкртчян
Ответ Айлин 1990
40 результативных действий против Реала. Для Месси эйбар это Реал.
И еще, для Месси ,вся АПЛ была -- Эйбар
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Радость Ди Мария
Если полузащита провалит матч - нападение не спасёт.
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Tristan...
Не просто «опытные игроки»... а главные лица финала и всего ЧМ...
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Heisenberg
Ответ А. Мостовой
только он забыл что это не эйбар и месси опять потеряется
Как в финале Чм потерялся
+6
-4
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Heisenberg
Ответ dr. cage
Интересно, Вератти удалится ещё в первом тайме, или уже во втором..
С чего же ты это решил Нострадамус?
+7
-3
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Айлин 1990
Ответ А. Мостовой
только он забыл что это не эйбар и месси опять потеряется
40 результативных действий против Реала. Для Месси эйбар это Реал.
+13
-4
+9
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dr. cage
Интересно, Вератти удалится ещё в первом тайме, или уже во втором..
+1
-6
-5
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А. Мостовой
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+2
-14
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