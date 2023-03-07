Верратти перед «Баварией»: «Для «ПСЖ» еще ничего не потеряно, мы уверены в себе. У нас есть Мбаппе и Месси – это опытные игроки»

поделился ожиданиями перед ответным матчем против «Баварии».

«ПСЖ» сыграет с немецкой командой в рамках 1/8 финала в Мюнхене после поражения 0:1 в первой игре.

« » повезло, что с нами. Он нам нужен. Мы уверены в себе. Понимаем, что еще ничего не потеряно. Нам предстоит сыграть важный матч.

Мы находимся под давлением, но нам нравится такое давление.

Будет очень хорошая игра на большом стадионе – это мечта детства. Мы собираемся выложиться по полной. Нам нужен каждый футболист, чтобы победить.

Мы сыграем против команды, которая привыкла к таким матчам. Нужно сыграть на 100 процентов во всех компонентах. У нас есть Мбаппе, – это опытные игроки», – сказал полузащитник французского клуба.