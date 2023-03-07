Мюллер о словах Мбаппе, что «ПСЖ» – фаворит: «Килиан очень самоуверен. Если план «Баварии» сработает, весело ему не будет»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Томас Мюллер Килиан Мбаппе Футбол

Томас Мюллер прокомментировал высказывание Килиана Мбаппе о фаворите матча «Бавария» – «ПСЖ».

Журналисты попросили футболиста «Баварии» оценить слова француза о том, что «ПСЖ» является фаворитом в матче Лиги чемпионов с «Баварией».

– Каждый сам делает выводы. Мы выиграли первый матч со счетом 1:0. Считаю, что это преимущество. Но в футболе отставание в один гол всегда можно отыграть. Я понимаю его мнение. Он очень самоуверен.

– У вас есть любимый игрок в составе «ПСЖ»?

– Это легкий вопрос. Килиан. У него сумасшедшая энергичность в сочетании с правильными решениями в штрафной площади.

Весь мир с удовольствием смотрит его. Но завтра мы постараемся помешать в его работе. Если наш план сработает, весело ему не будет, – сказал Мюллер.

Ответная игра между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 8 марта в Мюнхене.

34 комментария

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Геннадий Тимченко
Ответ Станислав Л
на какой вопрос я не ответил?
наша переписка весьма коротка и если умеете читать и понимаете, как выглядит вопросительный знак, то легко решите данную задачу👏
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vel
Мбаппе, при помощи Месси, порвут в клочья оборону Баварии..
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Denis242424
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Это Мюллеру будет невесело завтра. Помнится именно Мюллер перед матчем с ПСЖ два года назад говорил: ПСЖ? После матча они попрощаются с ЛЧ. Итог мы помним. Завтра будет то же самое. Я более чем уверен в том, что ПСЖ пройдет. Пройдет.
Прошли тогда. По правилу выездного гола. А теперь такого нет. Посмотрим. Обычно кто трещит о победе, всячески взбадривается в СМИ , тот и пролетает.
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Станислав Л
Ответ Геннадий Тимченко
так я уже на один твой ответил, а ты нет... или только я на твои вопросы должен отвечать?🤣🤣🤣
на какой вопрос я не ответил?
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RealJericho
Ответ Милан. Тонали. 8.
Бавария победит 100%☝️
Вообще-то 101%, ну да ладно😋
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ bat90
Ну а я помню, что Мюллер и Бавария выиграли ПСЖ в финале ЛЧ)
То была другая Бавария. Сейчас она не выглядит непроходимой. ПСЖ завтра совершит камбэк. Наши чемпионы Лео Килиан сделают результат.
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RealJericho
Томас, удачи тебе и мюнхенской банде в очищении ЛЧ от шейхов!!
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rcbkz6mrtd
Если план Баварии сработает ПСЖ уедет домой как Манчестер из Ливерпуля. Если не сработает отделаются легким испугом 1,2 гола
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kos.vohrt
Ответ Slavick Nemkovsky
"Помешать в его работе", "смотрит его" - что это за выражения вообще?🗿
Его работа мешать - Бавария дальше проходить, начальнике.
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Геннадий Тимченко
Ответ Станислав Л
ты на вопрос мой ответишь?
так я уже на один твой ответил, а ты нет... или только я на твои вопросы должен отвечать?🤣🤣🤣
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Станислав Л
Ответ Геннадий Тимченко
мне странно видеть минусы от мессионэров на коммент о том, что их кумир может решить исход противостояния... это шизα❓🧐
ты на вопрос мой ответишь?
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bat90
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Это Мюллеру будет невесело завтра. Помнится именно Мюллер перед матчем с ПСЖ два года назад говорил: ПСЖ? После матча они попрощаются с ЛЧ. Итог мы помним. Завтра будет то же самое. Я более чем уверен в том, что ПСЖ пройдет. Пройдет.
Ну а я помню, что Мюллер и Бавария выиграли ПСЖ в финале ЛЧ)
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Спортивный костюм
Мюнхенэвцы будут их гонять по полю как стадо баранов
+2
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Геннадий Тимченко
Ответ Станислав Л
так ты за справедливость или просто хейтер Месси?
мне странно видеть минусы от мессионэров на коммент о том, что их кумир может решить исход противостояния... это шизα❓🧐
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-1
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Fan de PSG depuis 2002
Это Мюллеру будет невесело завтра. Помнится именно Мюллер перед матчем с ПСЖ два года назад говорил: ПСЖ? После матча они попрощаются с ЛЧ. Итог мы помним. Завтра будет то же самое.

Я более чем уверен в том, что ПСЖ пройдет. Пройдет.
+1
-2
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Станислав Л
Ответ Геннадий Тимченко
нет, кто они такие по сравнению с великим аргентинцем, всегда радеющим за успех команды❓🧐
так ты за справедливость или просто хейтер Месси?
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Геннадий Тимченко
Ответ Станислав Л
не хочешь про фол Бензема и привоз Маркиньоса поговорить?
нет, кто они такие по сравнению с великим аргентинцем, всегда радеющим за успех команды❓🧐
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Игорь Замаруев
Ответ Михо
С уважением и юмором, типичный Томас) шансы 50/50, как и до первой игры
Думаю, там 60/40 в пользу Баварии, т.к. у них уже есть преимущество в один мяч.
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Геннадий Тимченко
Ответ Станислав Л
18.12.2022 теперь не даёт покоя?🤣
нет, 15 февраля 2022, вторник
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Станислав Л
Ответ Геннадий Тимченко
не соглашусь... в противостоянии с Реалом на поле были оба, но всё решил Мeccи
не хочешь про фол Бензема и привоз Маркиньоса поговорить?
+1
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Станислав Л
Ответ Геннадий Тимченко
не соглашусь... в противостоянии с Реалом на поле были оба, но всё решил Мeccи
18.12.2022 теперь не даёт покоя?🤣
0
-1
-1
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Slavick Nemkovsky
"Помешать в его работе", "смотрит его" - что это за выражения вообще?🗿
+1
0
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Геннадий Тимченко
Ответ Yusuf Evloev
месси бесполезен если на поле нет мбаппе, а так да
не соглашусь... в противостоянии с Реалом на поле были оба, но всё решил Мeccи
0
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-3
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Yusuf Evloev
Ответ Геннадий Тимченко
ну есть ещё Месси - судя по игре с Реалом в прошлом году (как раз 1/8 была) он может в одиночку решить исход противостояния
месси бесполезен если на поле нет мбаппе, а так да
+1
-3
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Паша
Ответ Jaxongir Shodiev
Ну так-то Мбаппе в больших матчах не исчезает и тянет всегда, так что тут Мюллеру бы промолчать
Мюллер выиграл и повидал в футболе столько, что имеет право говорить что угодно.
Тем более, что он корректен в своих высказываниях
+12
-1
+11
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