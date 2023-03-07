Мюллер о словах Мбаппе, что «ПСЖ» – фаворит: «Килиан очень самоуверен. Если план «Баварии» сработает, весело ему не будет»
Томас Мюллер прокомментировал высказывание Килиана Мбаппе о фаворите матча «Бавария» – «ПСЖ».
Журналисты попросили футболиста «Баварии» оценить слова француза о том, что «ПСЖ» является фаворитом в матче Лиги чемпионов с «Баварией».
– Каждый сам делает выводы. Мы выиграли первый матч со счетом 1:0. Считаю, что это преимущество. Но в футболе отставание в один гол всегда можно отыграть. Я понимаю его мнение. Он очень самоуверен.
– У вас есть любимый игрок в составе «ПСЖ»?
– Это легкий вопрос. Килиан. У него сумасшедшая энергичность в сочетании с правильными решениями в штрафной площади.
Весь мир с удовольствием смотрит его. Но завтра мы постараемся помешать в его работе. Если наш план сработает, весело ему не будет, – сказал Мюллер.
Ответная игра между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 8 марта в Мюнхене.
Я более чем уверен в том, что ПСЖ пройдет. Пройдет.
Тем более, что он корректен в своих высказываниях