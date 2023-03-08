Карасев об отстранении россиян: «Это же политика. Ничего не закончится через месяц или через полгода»

Судья Сергей Карасев назвал политическим решение об отстранении российских команд.

– Вы больше не судите международные матчи. Такое сказывается на мотивации?

– Точно нет, потому что я люблю свою работу. Это ведь сначала было хобби, а потом стало профессией, за которую я получаю деньги, обеспечиваю семью.

Чем больше буду судить, тем лучше. Считаю, что умею это делать хорошо. То, что нас не зовут на международные матчи – это я уже пережил.

– Тяжело было?

– Да. Морально неприятно. Только-только пошел на взлет. Прошлый сезон был весьма плодотворным. Один из лучших у меня.

Когда мы отсудили Суперкубок, то думали: «Все! С сентября будем работать на значимых матчах Лиги чемпионов, на плей-офф. Может, замахнемся на какой-то из финалов. Опять же Катар».

Но случилось то, что случилось. Первые месяцы думали, что все быстро закончится. К лету поняли, что все. Для нас это было в прошлом. Успокоились.

– Недавно вы сказали, что ваша международная карьера на 100% закончена. Зачем вы такое сказали? Если весной все закончится, а летом вас позовут на отборочные матчи Лиги чемпионов или Лиги Европы, то неужели вы откажетесь?

– Дело не в том, что я звонил в ФИФА и говорил, что заканчиваю карьеру. Такого, конечно, не было. Речь о том, что все так развивается, что быстро не разрешится. Говорил только с этой точки зрения.

Я оцениваю обстановку как здравомыслящий человек. Прекрасно понимаю, что ничего не закончится через месяц или через полгода. Мне исполнится 44. Пройдет еще год – будет 45. И что дальше?

– А почему в 45 лет не поехать на еврокубки, если позовут?

– Потому что эти два года место не будет пустовать. Есть конкуренция. Если человек без игр, без топовых матчей, то на него сложно рассчитывать.

Вообще, я мыслю позитивно. Даже иногда верю в чудеса. И оно, надеюсь, произойдет.

– Тогда почему сказали, что международную карьеру завершили на 100%?

– Я от своих слов не отказываюсь. Просто можно чуть перефразировать. Я на 100% уверен, что этого не случится. Хотя если позовут, то, конечно, не откажусь.

Хочу, чтобы все закончилось быстрее, тогда будет шанс. Я вообще не понимаю, как это будет – ситуация новая. Если произойдет чудо, то маленькие шансы еще есть.

– Решение ФИФА можно считать дискриминационным?

– Это же политика. И тут далеко не только меня коснулось, – сказал Карасев.