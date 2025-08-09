Гурцкая о поражении «Спартака» от «Локо»: «Станкович не пропускал тренировку, я был неправ. Но, может, лучше бы пропустил – и был бы другой результат»
Тимур Гурцкая отреагировал на поражение «Спартака» от «Локомотива».
Красно-белые проиграли матч 4-го тура Мир РПЛ со счетом 2:4.
Перед игрой Гурцкая говорил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович пропустил тренировку во вторник. В клубе опровергли эту информацию.
«Надо признавать свои ошибки: я связался с пресс-службой «Спартака» – действительно, я был неправ, признаю свою ошибку. Станкович был на тренировке во вторник, никакую тренировку недельного цикла он не пропустил.
Но, может быть, лучше бы действительно пропустил пару тренировок – и был бы другой результат», – сказал футбольный агент.
Станкович о поражении от «Локо»: «Первая часть игры была хорошей. Если бы сказали, что счет будет 2:4, я бы не поверил. Вы скажете – игровой кризис, но я больше вижу кризис результата»
