Гурцкая о поражении «Спартака» от «Локо»: «Станкович не пропускал тренировку, я был неправ. Но, может, лучше бы пропустил – и был бы другой результат»

Тимур Гурцкая отреагировал на поражение «Спартака» от «Локомотива».

Красно-белые проиграли матч 4-го тура Мир РПЛ со счетом 2:4.

Перед игрой Гурцкая говорил , что главный тренер «Спартака» Деян Станкович пропустил тренировку во вторник. В клубе опровергли эту информацию.

«Надо признавать свои ошибки: я связался с пресс-службой «Спартака » – действительно, я был неправ, признаю свою ошибку. Станкович был на тренировке во вторник, никакую тренировку недельного цикла он не пропустил.

Но, может быть, лучше бы действительно пропустил пару тренировок – и был бы другой результат», – сказал футбольный агент.

Станкович о поражении от «Локо»: «Первая часть игры была хорошей. Если бы сказали, что счет будет 2:4, я бы не поверил. Вы скажете – игровой кризис, но я больше вижу кризис результата»