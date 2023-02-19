«Сейчас спорт во власти политики. Пока общеполитическая ситуация не стабилизируется, не стабилизируется и российский футбол». Нигматуллин об отстранении России

оценил возможность возвращения России на международные турниры.

«Сроков возвращения России в международный футбол не назовет никто, даже предположительных. Как говорится, сейчас спорт во власти политики. И именно от этого придется отталкиваться.

Пока общеполитическая ситуация не стабилизируется, не стабилизируется и российский футбол», – сказал бывший вратарь сборной России.