«Сейчас спорт во власти политики. Пока общеполитическая ситуация не стабилизируется, не стабилизируется и российский футбол». Нигматуллин об отстранении России

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Руслан Нигматуллин Политика Чемпионат.com Футбол

Руслан Нигматуллин оценил возможность возвращения России на международные турниры.

«Сроков возвращения России в международный футбол не назовет никто, даже предположительных. Как говорится, сейчас спорт во власти политики. И именно от этого придется отталкиваться.

Пока общеполитическая ситуация не стабилизируется, не стабилизируется и российский футбол», – сказал бывший вратарь сборной России.

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5 комментариев

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mr.snooker
Додя: Сейчас спорт во власти политики.
Cортсмены в госдуме: 🗿
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MANHATTAN EXPRESS
Ответ Олег Мохов
послезавтра ночной хоккеист обкашляет весь расклад.
язык школьников такой смешной, к сожалению непонятный только.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikko
Татарин из Майами - капитан очевидность...)))
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Олег Мохов
послезавтра ночной хоккеист обкашляет весь расклад.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mechel**
Русик, сейчас спорт во власти СВО
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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