Филимонов о бане России: «Я бы предпочел разговаривать жестко – с уступками они не понимают. Позитива не будет без извинений и движения навстречу нашему спорту»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Филимонов Политика ТАСС Футбол

Александр Филимонов оценил шансы на возвращение России на международные соревнования.

«По большому счету, нашу страну лишили спортивных соревнований, в частности, футбольных. Мировые и европейские спортивные функционеры должны компенсировать нам то, что наши клубы потеряли со всех точек зрения – с финансовой, с репутационной.

Я бы, честно говоря, предпочел разговаривать жестко, потому что разговор с уступками с нашей стороны они не понимают. На основании своих желаний и каких-то своих мнений они просто спортивную часть страны вычеркнули из мирового спорта, в частности, европейского.

Я думаю, что ничего позитивного не будет, пока не будут принесены извинения, не будет движения навстречу нашей спортивной общественности, нашему спорту. Ведутся переговоры, но это, по большому счету, просто разговоры без конкретики», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной России.

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102 комментария

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Batt Monner
Ответ Максим Пантелеев
Просто раздавить Украину надо в 2014 и ничего бы этого не было.Даже армия не понадобилась бы. Про бездарностей,воров,предателей и тд -кто же спорит. Где их нет (* смотрите тот же Вагнер) эффетивность совсем другая.Где нет тупых чиновников -все прекрасно. Тот же Яндекс и Тиньков стоили уже как Газпром. И дофига таких примеров есть.
И че дальше в 2014? Тебе бы в зубы санкции, к которым Россия не была готова от слова совсем в то время. Армия, которая еще наверное хуже была готова, чем сейчас, после восьмилетней подготовки. Какая эффективность твоего вагнера, чего они в принципе добились? Рекламы громкой?

Яндекс, Тиньков стоили уже как Газпром лишь потому, что эти компании были частью западной экономики и финансовой системы, альтернативы которой нет. А если ты отключаешься от западного мира - "жестко", как ты мечтаешь - то акции Яндексов обрушиваются в несколько раз и развитие фиксируется на околонынешнем уровне. Потому что технологии, оборудование - все постоянно обновляется - и без коммуникации с Западом, западных инвестиций, коих всегда много было, даже машины нормальные собирать в РФ затруднительно
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los merengues
Ответ sp.msk.86
а что у тебя? что не так он сказал?
всё.
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Atsuktuvas
Филимонов: Отбаньте нас!
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Олег Иванов
Идиот пропитый
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Data Architector
Так разговаривай жёстко, делов-то...
Но, главное... пока не извинятся - не соглашаться ни на что. Это должно быть железобетонно...
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Павел Светлов
Ответ Илья Владимирович
При чем тут россияне? Такие есть во всех странах, это типичный архетип.
мерзко когда это становится господствующей риторикой
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Матрос Кот
Филимонов вещает из клиники профессора Стравинского. Странно,что он не сказал,что надо прислать мотоциклы с пулеметами,для ареста иностранных консультантов.
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Фарид Алекперов
Антоша Анисимов с удовольствием послушает его на своей передаче)
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Павел Светлов
Ответ Valentin Kompaneytsev
Проблема в том, не работает международное право. Все они наши вороги бояться только одного - крайней меры.
и какие меры теперь у нас крайние?
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Ринат Сайфутдинов
Понятно что заплюсованные комментарии пишут сами спортсрушники, и сами же плюсуют😀, но зачем в открытую топить против России?
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Павел Светлов
что за болезнь "извинений", дон?
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Алмаз Фахрутдинов
Всё правильно, для этих "партнёров" уступки – символ слабости, понимают только язык силы. Увы, у нас во власти слишком некомпетентные люди чтобы отстаивать национальные интересы,
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Alexander Prokofyev
Ответ artpal
Выбей тогда кулаками, может, и войны бы не было. Эффект бабочки он такой
Бей Хохлов спасай Россию
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Сергей Илюшенков
Ответ Тёма Тёма
Так всё и началось с того, что мы начали разговаривать жёстко...🤣🤣🤣
Это началось ещё в 2012,когда наших легкоатлетов не пустили на ЧМ,а тем кому посчастливилось туда попасть попали в нейтральном статусе!Если верить всему миру,то только наши спортсмены сидят на допингах!За Америку выступают гермофрадиты,за Норвегию одни асматики с "терапевтическим исключением" и т.д и т.п!Все кто пляшет под дудку США,те свои,а мы всегда были изгоями!
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Ketanest
Я бы, честно говоря, предпочел разговаривать жестко, потому что разговор с уступками с нашей стороны они не понимают
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Пациент Филимонов находится в стадии гнева.
Ни в коем случае не останавливаться и продолжать лечение.
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Michael Boldyrev
Ну, это было жестко!
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Илья Владимирович
Ответ WhatZ
Так может нужно подумать о том, почему все так случилось? Может все же РФ что-то делает не так, а не весь мир не прав?
весь мир или золотой миллиард?
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Илья Владимирович
Ответ sintenced
Я думаю, в этом и есть наша главная проблема - все всегда решать с позиции силы и по праву сильного.
сомневаюсь, что это делаем только мы...
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EvGe
У Фили рожа всегда была не отягощена интеллектом, а сейчас совсем плохой стал. Не закусывает похоже...
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Сергей Илюшенков
Ответ Максим Пантелеев
На разум надеялся только наш "крутой" крысылов.Всем было понятно :хитрые планы и поведение терпилы приведет к еще большим последствиям.
Мне тоже не нравится наш царёк,но тут разговор о спорте!А в реальном мире спортом заправляет Америка,и как они захотят так и будут трактовать правила все спорт объединения!А сидеть на диване и разглогольствовать о войне могут только идиоты!Этой войне рано или поздно всё равно место было быть!У нас отобрали всё ещё до войны!
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Илья Владимирович
Ответ Sarumian
Филимонов это олицетворение целого пласта обиженных россиян. Все вокруг им должны. Все их обижают. Кругом враги. Предпочитают жестко разговаривать. Требуют каких-то непонятных извинений. Но когда спрашиваешь у них, кто всё это начал, то такие как Филимонову и ему подобные теряют дар речи, возможность составлять из букв слова, а из слов предложения. Начинают мычать, что это не мы - они первые. Простейшая логика, причинно-следственная связь для таких персонажей остаётся недостижимой роскошью. Во сне они представляют сцены, де все им кланяться и расступаются. Идёт "сын великой нации".. А потом как в анекдоте: - Филимонов, проснись ! Ты обоср***ся !
При чем тут россияне? Такие есть во всех странах, это типичный архетип.
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Reece24
Ответ Sarumian
Филимонов это олицетворение целого пласта обиженных россиян. Все вокруг им должны. Все их обижают. Кругом враги. Предпочитают жестко разговаривать. Требуют каких-то непонятных извинений. Но когда спрашиваешь у них, кто всё это начал, то такие как Филимонову и ему подобные теряют дар речи, возможность составлять из букв слова, а из слов предложения. Начинают мычать, что это не мы - они первые. Простейшая логика, причинно-следственная связь для таких персонажей остаётся недостижимой роскошью. Во сне они представляют сцены, де все им кланяться и расступаются. Идёт "сын великой нации".. А потом как в анекдоте: - Филимонов, проснись ! Ты обоср***ся !
Идеология реваншизма.
«Мы сильные, мы вам ещё покажем, бойтесь нас, мы великие, с нами Бог, не смешите мои Искандеры, гейропа, загнивающий запад, сверхдержава, аналоговнет»

А когда начали бить в ответ - «не мы это начали, мы хотели жить дружно, против нас весь мир, мы хотим переговоров»
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Dvapyatdesyat
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Даёшь дефифанищацию и деуефанизацию! Вот тогда они запоют!
Идеями Суперлиги попахивает
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Kuryanin
Ах, баня, баня, баня, ты добрая маманя, Ах, русская ты баня, да разгони печаль!
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Кан и Баллак сидят в баре
Как же жалко было его за травлю после того гола от Шевченко. Зато теперь видно- не зря,он еще и тогда был недалёких, таким и остался.
+8
-2
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