Филимонов о бане России: «Я бы предпочел разговаривать жестко – с уступками они не понимают. Позитива не будет без извинений и движения навстречу нашему спорту»

оценил шансы на возвращение России на международные соревнования.

«По большому счету, нашу страну лишили спортивных соревнований, в частности, футбольных. Мировые и европейские спортивные функционеры должны компенсировать нам то, что наши клубы потеряли со всех точек зрения – с финансовой, с репутационной.

Я бы, честно говоря, предпочел разговаривать жестко, потому что разговор с уступками с нашей стороны они не понимают. На основании своих желаний и каких-то своих мнений они просто спортивную часть страны вычеркнули из мирового спорта, в частности, европейского.

Я думаю, что ничего позитивного не будет, пока не будут принесены извинения, не будет движения навстречу нашей спортивной общественности, нашему спорту. Ведутся переговоры, но это, по большому счету, просто разговоры без конкретики», – сказал бывший вратарь « » и сборной России.