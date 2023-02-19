Филимонов о бане России: «Я бы предпочел разговаривать жестко – с уступками они не понимают. Позитива не будет без извинений и движения навстречу нашему спорту»
Александр Филимонов оценил шансы на возвращение России на международные соревнования.
«По большому счету, нашу страну лишили спортивных соревнований, в частности, футбольных. Мировые и европейские спортивные функционеры должны компенсировать нам то, что наши клубы потеряли со всех точек зрения – с финансовой, с репутационной.
Я бы, честно говоря, предпочел разговаривать жестко, потому что разговор с уступками с нашей стороны они не понимают. На основании своих желаний и каких-то своих мнений они просто спортивную часть страны вычеркнули из мирового спорта, в частности, европейского.
Я думаю, что ничего позитивного не будет, пока не будут принесены извинения, не будет движения навстречу нашей спортивной общественности, нашему спорту. Ведутся переговоры, но это, по большому счету, просто разговоры без конкретики», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной России.
Яндекс, Тиньков стоили уже как Газпром лишь потому, что эти компании были частью западной экономики и финансовой системы, альтернативы которой нет. А если ты отключаешься от западного мира - "жестко", как ты мечтаешь - то акции Яндексов обрушиваются в несколько раз и развитие фиксируется на околонынешнем уровне. Потому что технологии, оборудование - все постоянно обновляется - и без коммуникации с Западом, западных инвестиций, коих всегда много было, даже машины нормальные собирать в РФ затруднительно
Но, главное... пока не извинятся - не соглашаться ни на что. Это должно быть железобетонно...
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Пациент Филимонов находится в стадии гнева.
Ни в коем случае не останавливаться и продолжать лечение.
«Мы сильные, мы вам ещё покажем, бойтесь нас, мы великие, с нами Бог, не смешите мои Искандеры, гейропа, загнивающий запад, сверхдержава, аналоговнет»
А когда начали бить в ответ - «не мы это начали, мы хотели жить дружно, против нас весь мир, мы хотим переговоров»