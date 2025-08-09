«Спартак» может расторгнуть контракт со Станковичем с минимальной неустойкой, если результаты признают неудовлетворительными (Metaratings)

«Спартак» может уволить Деяна Станковича с минимальными выплатами.

По информации Metaratings.ru, московский клуб может расторгнуть контракт с главным тренером, выплатив ему минимальную сумму неустойки. Это может произойти, если текущие результаты команды в Мир РПЛ будут признаны неудовлетворительными.

Такой пункт прописан в новом контракте сербского специалиста с красно-белыми.

Сегодня «Спартак » потерпел поражение от «Локомотива» со счетом 2:4 в 4-м туре чемпионата России. Команда Станковича в данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка.