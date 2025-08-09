«Спартак» пропустил 4 гола за матч впервые с октября 2023-го – от «Локомотива»

«Спартак» пропустил 4 гола за матч впервые с 2023 года.

Сегодня команда под руководством Деяна Станковича уступила «Локомотиву » со счетом 2:4 в 4-м туре Мир РПЛ .

Красно-белые пропустили 4 гола за одну игру впервые с 1 октября 2023 года – тогда они проиграли «Крыльям Советов» (0:4).

В данный момент «Спартак » занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 4 очка.