Александр Мостовой: «Не верится, что Россию вернут на международную арену. Обстановка ухудшается, а не улучшается»
Александр Мостовой выразил сомнения в снятии ограничений с российского футбола.
«В разных видах спорта Россию исключили по-разному. В футболе нас до 2024 года точно не будет.
Как мне кажется, в ближайшее время никаких новостей не будет. Да и обстановка не улучшается, а ухудшается.
Пока не верится, что в будущем сборную России вернут на международную арену», – сказал бывший полузащитник национальной команды.
Ни копейки на лицензию ему !