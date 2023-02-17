Александр Мостовой: «Не верится, что Россию вернут на международную арену. Обстановка ухудшается, а не улучшается»

выразил сомнения в снятии ограничений с российского футбола.

«В разных видах спорта Россию исключили по-разному. В футболе нас до 2024 года точно не будет.

Как мне кажется, в ближайшее время никаких новостей не будет. Да и обстановка не улучшается, а ухудшается.

Пока не верится, что в будущем сборную России вернут на международную арену», – сказал бывший полузащитник национальной команды.