Александр Мостовой: «Не верится, что Россию вернут на международную арену. Обстановка ухудшается, а не улучшается»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА Александр Мостовой Политика Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой выразил сомнения в снятии ограничений с российского футбола.

«В разных видах спорта Россию исключили по-разному. В футболе нас до 2024 года точно не будет.

Как мне кажется, в ближайшее время никаких новостей не будет. Да и обстановка не улучшается, а ухудшается.

Пока не верится, что в будущем сборную России вернут на международную арену», – сказал бывший полузащитник национальной команды.

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11 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Обстановка не улучшается, не ухудшается. Она никакая, но стабильная.
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Kapitan Klos
Мостовой заблуждается. По телевизору сказали (а там врать не будут), что уже взяты очень важные высоты на подступах куда-то там, где важные села разные и очень это большая победа! Так что все будет хорошо, НАТОвские ракеты долетят до России не очень и быстро, уже увеличилось их подлетное время, да!
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NoWar
Будет время реформировать российский футбол
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Ковид 07.10.52
Нет...нет и нет...22-го нам пошлют, что все хорошо , а будет еще лучше....
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Black Phoenix
Мостовой просто КЭП...
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igls54
А царь-то не совсем укуренный!
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Amalfitano
Да ясный красный, что минимум 2-3 сезона мы пропустим. Если война завершится в этом году.
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Amalfitano
Ответ Виктор Литвинов
Царя в президенты!
На понижение? Не пойдёт. А лицензия нужна?
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Виктор Литвинов
Царя в президенты!
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OldRedWhite
Ответ Амин Чич
Мостовой мне напоминает " дочку Фантоцци ", то бишь отвращение сильное!
А ещё пораженец и паникёр !
Ни копейки на лицензию ему !
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Амин Чич
Мостовой мне напоминает " дочку Фантоцци ", то бишь отвращение сильное!
+1
-7
-6
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