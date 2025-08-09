Станкович о поражении от «Локо»: «Первая часть игры была хорошей. Если бы сказали, что счет будет 2:4, я бы не поверил. Вы скажете – игровой кризис, но я больше вижу кризис результата»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о поражении от «Локомотива».

Красно-белые проиграли матч 4-го тура Мир РПЛ со счетом 2:4.

– Какие проблемы вы увидели сегодня и на старте чемпионата? Как собираетесь решать их?

– Первая часть игры была хорошей. Не видел там проблем – команда была хороша на подборе, действовала агрессивно. Мы забили, держали мяч. Возможно, в финальной трети мы были не очень, но не видел в перерыве проблем. Если бы сказали, что счет будет 2:4, я бы не поверил. В футболе все решают детали.

Мы анализировали соперника, работали над этим. К сожалению, закончилось так.

Опять складывается, что при 2:2 мы пропустили, что было в матче с «Акроном». Вы скажете – игровой кризис. Но я больше вижу кризис результата. Нам надо быть психологически сильными. Надо отдать должное «Локомотиву » – соперник был хорош, – сказал Станкович .