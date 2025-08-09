Михаил Галактионов оценил результаты «Локомотива» на старте сезона.

Сегодня железнодорожники обыграли «Спартак» со счетом 4:2 в 4-м туре Мир РПЛ . Команда Галактионова стартовала в чемпионате с четырех побед подряд.

– К матчу со «Спартаком» как готовились в плане стандартов? Гол – следствие подготовки?

– Все детали говорить не будем, будущие соперники могут почитать. Мы к каждому матчу готовимся индивидуально. Определенные вещи наигрываются. Безусловно, мы обращали внимание на зоны «Спартака».

– Четыре победы. Вы готовы побороться за чемпионство?

– Неоднократно говорю: нам необходимо закрепить игровую составляющую. Сейчас не та дистанция, при которой надо хвалить. Нам нужно укрепить результат. Те, кто нас хвалит сегодня, завтра нас сожрут. Грань – один или два матча. Мы адекватно оцениваем происходящее.

– Ключевые моменты – быстрые голы. Это установка?

– Мы не можем говорить, что нужно забивать в первые минуты. Есть моменты в игре, от которых все зависит. Когда ты забиваешь быстрый мяч, это раскрепощает команду, – сказал Галактионов.