Эмре Джан: «Дортмунд» незаслуженно проиграл «Челси» из-за судьи. Как можно было дать перебить пенальти? Мне плевать, кто куда вбежал»

заявил, что « » проиграла «Челси» из-за судьи.

Вчера лондонцы обыграли дортмундцев (2:0) в ответной встрече 1/8 финала и прошли дальше по сумме двух матчей (2:1).

На 47-й минуте мяч попал в руку полузащитнику гостей в штрафной площади немецкой команды после подачи Бена Чилуэлла с фланга. Главный арбитр Данни Маккели обратился к ВАР, затем сам посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего назначил пенальти.

с точки пробил в штангу. Но судьи решили, что пенальти нужно перебить – до удара в штрафную вбежали несколько игроков обеих команд. Со второй попытки Хавертц забил.

«Судья – вот причина поражения. Это его вина. Как можно было дать перебивать пенальти в такой ситуации? Как это работает? По-моему, это просто никак не работает! Мне плевать, кто куда вбежал.

Он всю игру был высокомерен – с этого все и началось. Мы незаслуженно проиграли из-за судьи», – сказал полузащитник немецкой команды.

Желтый туман над «Стэмфорд Бридж» – фанаты «Боруссии» добавили красок матчу с «Челси»

«Челси» прошел «Дортмунд»! Впервые в этом году забили больше одного

Почему «Челси» перебивал пенальти в ворота «Боруссии»?