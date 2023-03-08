Эмре Джан: «Дортмунд» незаслуженно проиграл «Челси» из-за судьи. Как можно было дать перебить пенальти? Мне плевать, кто куда вбежал»
Эмре Джан заявил, что «Боруссия» проиграла «Челси» из-за судьи.
Вчера лондонцы обыграли дортмундцев (2:0) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и прошли дальше по сумме двух матчей (2:1).
На 47-й минуте мяч попал в руку полузащитнику гостей Мариусу Вольфу в штрафной площади немецкой команды после подачи Бена Чилуэлла с фланга. Главный арбитр Данни Маккели обратился к ВАР, затем сам посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего назначил пенальти.
Кай Хавертц с точки пробил в штангу. Но судьи решили, что пенальти нужно перебить – до удара в штрафную вбежали несколько игроков обеих команд. Со второй попытки Хавертц забил.
«Судья – вот причина поражения. Это его вина. Как можно было дать перебивать пенальти в такой ситуации? Как это работает? По-моему, это просто никак не работает! Мне плевать, кто куда вбежал.
Он всю игру был высокомерен – с этого все и началось. Мы незаслуженно проиграли из-за судьи», – сказал полузащитник немецкой команды.
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но к самой команде вопросы тоже имеются: слишком много суеты и недонастрой, что вопиюще для 1/8 финала ЛЧ. Боруссия обязана была проходить Челси, это не Сити или Реал, которые объективно классом повыше и в другом состоянии сейчас, к Макели есть вопросы, но не только к нему одному
«беспристрастно» - это когда бьющий 2 раза останавливается, но судья этого не предпочитает не замечать, зато буквоедствует из-за вбежавших игроков.
Но когда Ройса по ногам огрели - здесь буквоедствовать не будем, «не в духе футбола» ага))
Челси спокойно должен был забивать второй честный, но вместо этого - как всегда