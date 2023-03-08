Эмре Джан: «Дортмунд» незаслуженно проиграл «Челси» из-за судьи. Как можно было дать перебить пенальти? Мне плевать, кто куда вбежал»

Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА судьи Эмре Джан Данни Маккели Футбол

Эмре Джан заявил, что «Боруссия» проиграла «Челси» из-за судьи. 

Вчера лондонцы обыграли дортмундцев (2:0) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и прошли дальше по сумме двух матчей (2:1).

На 47-й минуте мяч попал в руку полузащитнику гостей Мариусу Вольфу в штрафной площади немецкой команды после подачи Бена Чилуэлла с фланга. Главный арбитр Данни Маккели обратился к ВАР, затем сам посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего назначил пенальти.

Кай Хавертц с точки пробил в штангу. Но судьи решили, что пенальти нужно перебить – до удара в штрафную вбежали несколько игроков обеих команд. Со второй попытки Хавертц забил.

«Судья – вот причина поражения. Это его вина. Как можно было дать перебивать пенальти в такой ситуации? Как это работает? По-моему, это просто никак не работает! Мне плевать, кто куда вбежал. 

Он всю игру был высокомерен – с этого все и началось. Мы незаслуженно проиграли из-за судьи», – сказал полузащитник немецкой команды. 

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31 комментарий

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Физиологический Раствор
блин ну там игрок челси вообще первый вбежал .. интересно что на этот счет написано в правилах .. где-нибудь можно вообще почитать правила судейские ?)
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Bayern-fan
эмоции Джана прекрасно понимаю

но к самой команде вопросы тоже имеются: слишком много суеты и недонастрой, что вопиюще для 1/8 финала ЛЧ. Боруссия обязана была проходить Челси, это не Сити или Реал, которые объективно классом повыше и в другом состоянии сейчас, к Макели есть вопросы, но не только к нему одному
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Бухгалтер2021
не плачь
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Born is the King
Ответ 2vdhrvmmzf
Челси в памятном матче с Барселоной тоже ничего не создал, что не мешает им вспоминать и ныть о нем чуть ли не каждый день на протяжении 15 лет
Это шутка? Челси тогда просто растерзал Барселонский автобус по моментам , который до 91 минуты не мог вылезти со своей половины поля. Ты бы хоть хайлайты посмотрела прежде, чем нести такой бред
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Михаил Некрасов
Ответ imeka21
Вау, ему плевать, кто куда вбежал, а всем плевать на его мнение, потому что существует определённые правила и судья был максимально беспристрастен
+ Хавертц делал обманные движения. А по правилам это свободный удар в пользу обороняющейся команды.
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dmitryGoose
Ответ imeka21
Вау, ему плевать, кто куда вбежал, а всем плевать на его мнение, потому что существует определённые правила и судья был максимально беспристрастен
Ахаха
«беспристрастно» - это когда бьющий 2 раза останавливается, но судья этого не предпочитает не замечать, зато буквоедствует из-за вбежавших игроков.
Но когда Ройса по ногам огрели - здесь буквоедствовать не будем, «не в духе футбола» ага))

Челси спокойно должен был забивать второй честный, но вместо этого - как всегда
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Михаил Некрасов
Ответ imeka21
Вау, ему плевать, кто куда вбежал, а всем плевать на его мнение, потому что существует определённые правила и судья был максимально беспристрастен
Футболисты Челси вбежали первые, а мяч выбил игрок, который не вбегал вначале, а вбежал уже после отскока от штанги. Нельзя было перебивать.
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Balt
А голы забивать не пробовали? А то судья то, судья это. У вас там в графе забитых голов ноль стоит.
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Уэмбли Стедиум
Ты ещё должен спасибо сказать Маккелли ,что не удалил тебя
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2vdhrvmmzf
Ответ Акира_1
Камон, Боруссия за 2 матча с мёртвым Челси с 10 места, который летает от Саутгемптона с 20, ничего не создала кроме одной контратаки и удара со штрафного. Какие вопросы? 😆
Челси в памятном матче с Барселоной тоже ничего не создал, что не мешает им вспоминать и ныть о нем чуть ли не каждый день на протяжении 15 лет
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Рамзан Азимов
Мое мнение, добивание пенальти надо отменить и никто не будет вбегать. Судья может это использовать как ему захочет. Еще добивания пенальти, это уже второй шанс за один фол.
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sersan
Эмоции, Эмре, это эмоции)
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placide
объясните турку что правила предписаны для всех
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Антон Акимов
🤡🤡🤡
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DolJun
лолшто? джан конечно пассажир тот еще: сам чуть не привез пенку на хаверце, весь матч играл грязно и еще ноет)
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Миндовг
Ответ Акира_1
Камон, Боруссия за 2 матча с мёртвым Челси с 10 места, который летает от Саутгемптона с 20, ничего не создала кроме одной контратаки и удара со штрафного. Какие вопросы? 😆
Мертвый Челси? Челси только за одно окно потратило больше, чем Дортмунд за все свое существование. А по Xg за 2 игры всего 4 против 2.5. А влететь можно кому угодно, это футбол. Тут и Реалы командам из Молдовы проигрывают, Бавария командам из Беларуси, а МЮ от мертвого Ливерпуля 7:0. Это футбол, если ты не знал
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wshnmn
Вам не давали очевидные жк, судья не увидел очевидный пенальти.
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Marcus-light
отличная логика)
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imeka21
Вау, ему плевать, кто куда вбежал, а всем плевать на его мнение, потому что существует определённые правила и судья был максимально беспристрастен
+34
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Носитель роя
Ребят, вы бы для начала сами бы показали что-нибудь, у вас было 180 минут, из которых вы играли минут 20. Слабовато для 1/8 ЛЧ
+3
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Cemal Mustafaoglu
«Мне плевать кто куда вбежал» гениальный парень …
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singsinner2
родился во франкфурте, но остался быдланутым турком. гены не обманешь...
+3
-7
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Денис Давыдов
ну правила такие Джан, что поделать)
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Ussaev M
все по делу. Челси заслужил выход в 1/4 больше.
+2
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Эркинбек Апаканов
По игре были слабее Челси. Итог закономерен.
+19
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