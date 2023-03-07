«Мне все равно, будет Дзюба в сборной или нет. После трех мячей он стал героем российского футбола?» Колосков о форварде «Локо»
Вячеслав Колосков спокойно воспринял невызов Артема Дзюбы в сборную России.
В понедельник был опубликован расширенный состав сборной России на тренировочный сбор в марте. В список из 41 игрока не попал нападающий «Локомотива» Артем Дзюба.
«Мне вообще все равно, будет Дзюба в сборной или нет. Он провел хорошо только один матч. После трех мячей стал героем всего российского футбола, чтобы его в сборную вызывать? Даже смешно об этом говорить. Надо посмотреть, как он будет себя чувствовать через два-три тура, там уже будем разговаривать о сборной.
Карпин ясно сказал еще давно, что вопрос с Дзюбой закрыт. Отношения не сложились, такое бывает. Тем более, сейчас надо думать о молодежи, а не о Дзюбе. Молодежь должна развиваться, особенно в таких ограниченных условиях, как сейчас», – сказал почетный президент РФС.
Но не надо Дзюбе в сборную ехать, пускай побережет силы для РПЛ и Кубка. Это я без всякого негатива, просто в 34+ на два фронта сложно играть, а в Локо он брался под конкретную задачу - спасти команду от вылета, так что не надо распылять силы.
На самом деле Тикнизян бил по воротам. Удар не вышел, Дзюба исправил.
Глушенков запорол атаку и потерял мяч. Дзюба исправил.
Глушенков бил по воротам - не попал. Дзюба исправил.
Ни одного паса по большому счету Дзюба не получил. Никто на Дзюбу не играл. Но Дзюба забил и сделал результат.
Сыграй игроки Локо как надо - Дзюба и одного мяча не забил бы. Но он забил. Не дал пропасть впустую усилиям команды.
Такие игроки всегда нужны сборной, в любом возрасте.
К тому же он чуть ли не единственный игрок, который всегда мотирован. У других почему-то объяснения, что у них нет мотивации с киргизами и другими слабыми командами.
А болельщикам какого это смотреть и слышать? Нет мотиввации - ну и нечего это на всю страну показывать.
ни за что ни борются, никаких турниров, никаких перспектив, что это вообще за команда, зачем?
сегодня они с Ираком играют, а завтра сочтут за счастье с Коморскими Островами погонять…
Артём так то Испанию из ЧМ выносил, зачем ему эти приблуды времен упадка России
бгг