«Мне все равно, будет Дзюба в сборной или нет. После трех мячей он стал героем российского футбола?» Колосков о форварде «Локо»

спокойно воспринял невызов Артема Дзюбы в сборную России.

В понедельник был опубликован расширенный состав сборной России на тренировочный сбор в марте. В список из 41 игрока не попал нападающий « » .

«Мне вообще все равно, будет Дзюба в сборной или нет. Он провел хорошо только один матч. После трех мячей стал героем всего российского футбола, чтобы его в сборную вызывать? Даже смешно об этом говорить. Надо посмотреть, как он будет себя чувствовать через два-три тура, там уже будем разговаривать о сборной.

ясно сказал еще давно, что вопрос с Дзюбой закрыт. Отношения не сложились, такое бывает. Тем более, сейчас надо думать о молодежи, а не о Дзюбе. Молодежь должна развиваться, особенно в таких ограниченных условиях, как сейчас», – сказал почетный президент .