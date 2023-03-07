«Мне все равно, будет Дзюба в сборной или нет. После трех мячей он стал героем российского футбола?» Колосков о форварде «Локо»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Вячеслав Колосков Футбол

Вячеслав Колосков спокойно воспринял невызов Артема Дзюбы в сборную России.

В понедельник был опубликован расширенный состав сборной России на тренировочный сбор в марте. В список из 41 игрока не попал нападающий «Локомотива» Артем Дзюба.

«Мне вообще все равно, будет Дзюба в сборной или нет. Он провел хорошо только один матч. После трех мячей стал героем всего российского футбола, чтобы его в сборную вызывать? Даже смешно об этом говорить. Надо посмотреть, как он будет себя чувствовать через два-три тура, там уже будем разговаривать о сборной.

Карпин ясно сказал еще давно, что вопрос с Дзюбой закрыт. Отношения не сложились, такое бывает. Тем более, сейчас надо думать о молодежи, а не о Дзюбе. Молодежь должна развиваться, особенно в таких ограниченных условиях, как сейчас», – сказал почетный президент РФС.

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10 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ SoLS
Спорно, раньше об уровне рос футбола говорили международные матчи рос клубов и сборной, при чем тут матч Ростов-Локомотив?
Игрок не потянувшись Турцию у нас супер топ. А турецкие клубы уже давно в еврокубках не феерят
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Злодей Спб
Артём отлично сыграл в матче с Ростовом. Вышел и сходу положил трёху одной из лидирующих команд чемпионата.
Но не надо Дзюбе в сборную ехать, пускай побережет силы для РПЛ и Кубка. Это я без всякого негатива, просто в 34+ на два фронта сложно играть, а в Локо он брался под конкретную задачу - спасти команду от вылета, так что не надо распылять силы.
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Karel
Колосков некомпетентен. Колосков утверждал, что Дзюба забил три мяча с передач партнеров.

На самом деле Тикнизян бил по воротам. Удар не вышел, Дзюба исправил.
Глушенков запорол атаку и потерял мяч. Дзюба исправил.
Глушенков бил по воротам - не попал. Дзюба исправил.

Ни одного паса по большому счету Дзюба не получил. Никто на Дзюбу не играл. Но Дзюба забил и сделал результат.

Сыграй игроки Локо как надо - Дзюба и одного мяча не забил бы. Но он забил. Не дал пропасть впустую усилиям команды.

Такие игроки всегда нужны сборной, в любом возрасте.
К тому же он чуть ли не единственный игрок, который всегда мотирован. У других почему-то объяснения, что у них нет мотивации с киргизами и другими слабыми командами.

А болельщикам какого это смотреть и слышать? Нет мотиввации - ну и нечего это на всю страну показывать.
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SoLS
Ответ Давид Agabekyan
Игрок, который не играл полгода, в третьей игре сразу же забивает три, команде которая идёт в тройке и главным тренером которой является тренер сборной. Говорит от уровне рос футбола и Валеры как тренера
Спорно, раньше об уровне рос футбола говорили международные матчи рос клубов и сборной, при чем тут матч Ростов-Локомотив?
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SoLS
Ответ BURNA21
я не понимаю почему вообще обсуждается вызов или не вызов Дзюбы, человек пол года можно сказать не играл в футбол
Потому что журналистам постоянно нужно что-то обсуждать
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Счастье жить
сборная Карпина мелковата для Дзюбы, чивоуштам

ни за что ни борются, никаких турниров, никаких перспектив, что это вообще за команда, зачем?

сегодня они с Ираком играют, а завтра сочтут за счастье с Коморскими Островами погонять…

Артём так то Испанию из ЧМ выносил, зачем ему эти приблуды времен упадка России

бгг
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STB
Ответ BURNA21
я не понимаю почему вообще обсуждается вызов или не вызов Дзюбы, человек пол года можно сказать не играл в футбол
Вопросов нет. Но почему тогда в сборную вызываются вратарь и два защитника из команды, которой человек , не игравший полгода, забивает трёшку за час игры?
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Hong Kil
Он и до хет-трика им был. Как же корежит их от трешки, прям любо дорого смотреть.
+4
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Давид Agabekyan
Ответ BURNA21
я не понимаю почему вообще обсуждается вызов или не вызов Дзюбы, человек пол года можно сказать не играл в футбол
Игрок, который не играл полгода, в третьей игре сразу же забивает три, команде которая идёт в тройке и главным тренером которой является тренер сборной. Говорит от уровне рос футбола и Валеры как тренера
+7
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BURNA21
я не понимаю почему вообще обсуждается вызов или не вызов Дзюбы, человек пол года можно сказать не играл в футбол
+7
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