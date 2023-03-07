«Дзюбу не жалко. Полководец Карпин выбирает себе армию и войско, Артем уже не будет футболистом через три года». Борис Игнатьев о невызове форварда «Локо» в сборную

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Борис Игнатьев Валерий Карпин Чемпионат.com Футбол

Борис Игнатьев одобрил невключение Артема Дзюбы в расширенный состав сборной.

«Дзюбу не жалко. Мы доверили Карпину и его штабу серьезное дело. Будем спрашивать с него за показанный результат и качество игры. Только он имеет право и должен выбирать себе состав. Это равнозначно тому, как вы мне будете советовать, какую жену выбрать – такая же картина и здесь.

У Карпина просчитано много идей и вариантов. Голы, забитые Дзюбой, – плод его игрового умения и уровня, на котором это все происходит. Поэтому я не советовал бы навязывать свои идеи и мысли по поводу состава. Когда не даст результата, а игра будет невыразительна и перестанет убеждать – тогда мы сможем сказать, что это было правильно.

Полководец Карпин выбирает себе армию и войско. Как мне кажется, невызов Дзюбы вполне справедлив. Пока он не убедил Карпина. Но Артем – мастер гола.

На месте Карпина я бы тоже не вызвал Дзюбу. Мне нужен человек, на которого через пару-тройку лет я мог бы рассчитывать. Артем через три года уже не будет футболистом. С меня будут требовать результат, а место отдано не перспективному футболисту, а Дзюбе», – сказал бывший тренер сборной России.

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19 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Ответ А.Э.РАСИМ
Черчесов в данный момент берет Европу. Карпин отвечает за восточное направление.
Держит южный фланг против Таджикистана, Узбекистана и Киргизии😎
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Алексей Дольский
Почему у нас все так и наровят собрать армии да войска? Достало уже.
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Spartakus1984
Полу -бог не нуждается в жалости
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Вадим Слуцкий
Надо официально уже должности тренеров всех сборных так и назвать "Полководцы".
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Гамарджоба Генацвале
Всегда думал, что в сборной должны играть лучшие на данный момент футболисты, тем более в товарищеских матчах. А думать, что будет через 3 года очень странно. Там уже и Карпина в сборной может не быть. При нём хорошей игры у сборной я не припомню.
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Фут.Боль
Будут спрашивать с Карпина за результаты товарищеских матчей?
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Саламыч, тут кажется твою должность отжимают
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Hong Kil
Там таких полкоманды, а то и вся состоит из тех, кто через три-пять лет не будут футболистами. А уж тренер через три года будет точно другой. А этот так, на время бана.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Михаил Тарасов
Черчесов же полководец, не Карпин
Черчесов в данный момент берет Европу.
Карпин отвечает за восточное направление.
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Брэд Либил
Да оно и Валеры через три года в сборной по-хорошему быть не должно.
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NaGLiY
Ну фортануло человеку, забил три. Игнатьев тоже 3 забивал.
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Михаил1970
А если это отстранение до 36 года, то и Карпин к тому времени Ростов только на ветеранские матчи выводить будет.
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Barsa! bolshe chem klub
если Карпин полководец, то Дзюба Илья Муромец
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Назар Игорь
Полководец Карпин, звучит почти как Александр Македонский или принц Савойский. А его уровень Таджикистан и Узбекистан.
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T622222
Все верно на войну с Ираном и Афганом идем же…..
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ARIGAMI ARIGAMI
Заголовок похож на игру престолов
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Зизуха
Полевой командир не одобрил бы действия полководца
+3
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Михаил Тарасов
Черчесов же полководец, не Карпин
+20
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Bartez1986
Игнатьеву Черчесов тексты пишет?
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