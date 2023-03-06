Детский тренер Дзюбы о сборной: «Карпин обиделся за трешку «Ростову», похоже. Стоит сконцентрироваться на матчах за «Локо»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Александр Шупляков Футбол

Детский тренер Артема Дзюбы прокомментировал невызов форварда «Локомотива» в сборную России.

Напомним, Дзюба не попал в расширенный состав сборной России на тренировочный сбор в марте.

«Артема и так бы не пригласили в сборную России. Все это связано с возрастом футболиста и его взаимоотношениями с Карпиным. Не знаю Валеру, но, похоже, он обиделся на Дзюбу за то, что тот положил трешку его «Ростову». Ха-ха! А так, Дзюба и Карпин – оба дипломаты, которые не ругаются.

Сейчас Артему стоит сконцентрироваться на матчах за «Локомотив». Скоро у него пойдет игра и он только будет прибавлять», – сказал Александр Шупляков.

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2 комментария

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vjp6cmm2f9
Ответ Sevuska
Детский тренер Дзюбы . Где он сейчас!?
Шашлык делает 😎
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Sevuska
Детский тренер Дзюбы .
Где он сейчас!?
+3
0
+3
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