Лапорта о деле Негрейры: «Барса» никогда не покупала судей и не намерена. Проводится кампания, направленная на контроль клуба»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Суперлига Европы Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жоан Лапорта заявил, что «Барселона» никогда не платила за подкуп судей. 

Президент каталонского клуба высказался о «деле Негрейры», связанном с платежами бывшему вице-президенту технического судейского комитета. 

«У нас назначена пресс-конференция, чтобы обсудить эту тему, но сегодня у меня это интервью. Мы ясно дали понять, что «Барса» никогда не покупала судей и не намерена. Абсолютно никогда. Убедительность фактов противоречит тем, кто пытается исказить историю. Сейчас у нас снова все хорошо, а случайностей не бывает.

Проводится кампания, направленная на то, чтобы нанести ущерб интересам клуба. Это кампания, направленная на то, чтобы контролировать клуб.

Ла Лига не приняла то, что «Барса» не подписала контракт с CVC, который обязывал нас продать телевизионные права на 50 лет. Мы нашли лучшие решения. То, что касается Суперлиги, тоже не помогает нам в этой ситуации, но мы хотим провести очень привлекательное соревнование, не обременяя себя государственными лигами.

Мы хотим, чтобы была гармония, как в Лиге чемпионов. Но управлять всем будут клубы. Именно клубы должны извлекать наибольшую выгоду», – сказал Лапорта. 

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15 комментариев

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Barcelona For Life83
Судиться против Барсы Лапорты бессмысленное занятие, и недешёвое. Эти глупцы предпринимают отчаянные попытки, заранее зная, что их фиаско неизбежно.
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fellx
Да да, НАТО, Чеферин, Три слона , на ком стоит земля - все против Барсы, а Барса чистая
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Любезный Коссутий
Ответ Muhammad Orhan
Вот как Чеферин мстит за то что не все пляшут под его дудку , Ювентус ,Ман Сити ,Барса, Реал Мадрид это всё очевидно только глупец этого не поймёт.
т.е. ты всерьез считаешь, что какой-то Чифферин отдает указы и "натравливает" прокуратуры разных стран, на неугодные ему клубы?))

он кто? президент Интерпола?))
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Muhammad Orhan
Вот как Чеферин мстит за то что не все пляшут под его дудку , Ювентус ,Ман Сити ,Барса, Реал Мадрид это всё очевидно только глупец этого не поймёт.
+3
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rej1sta
Ответ Born is the King
Эвребе работал за идею и миску Паэльи
Эвребе как-то к испанской федерации относится?)
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DolJun
Ответ otchim kaloeda
как у тебя ума хватило,метафорами писать?
поверь, у адекватных людей, в отличие от местных кулес, это не признак каких-то выдающихся способностей) подпишись на мой профиль, поставь колокольчик и со временем тебя будет не отличить от адеквата)
упд: только ник все же придется сменить.
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Сосед Педро - биопапа Месси
поздно уже оправдываться, фактаж подъехал, счета Негреры, Эвребе вскрыты, уже не отвертеться...
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otchim kaloeda
Ответ DolJun
барса как тот кот, у кого вся морда в сметане)
как у тебя ума хватило,метафорами писать?
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Born is the King
Эвребе работал за идею и миску Паэльи
+3
-7
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Eugene88
Что он несет? Причем тут суперлиги и контракты какие-то? Есть факт многолетнего подкупа судейского чиновника
+2
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DolJun
барса как тот кот, у кого вся морда в сметане)
+7
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Max Payne
Ответ Zidan GOAT
Очередная лапша на уши
так сними, не позорься
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Max Payne
Ответ Дядя ТУРА
Эвребе в голос
у тебя видимо были проценты в той сделке?
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Zidan GOAT
Очередная лапша на уши
+4
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Дядя ТУРА
Эвребе в голос
+5
-9
-4
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