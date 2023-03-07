Лапорта о деле Негрейры: «Барса» никогда не покупала судей и не намерена. Проводится кампания, направленная на контроль клуба»
Жоан Лапорта заявил, что «Барселона» никогда не платила за подкуп судей.
Президент каталонского клуба высказался о «деле Негрейры», связанном с платежами бывшему вице-президенту технического судейского комитета.
«У нас назначена пресс-конференция, чтобы обсудить эту тему, но сегодня у меня это интервью. Мы ясно дали понять, что «Барса» никогда не покупала судей и не намерена. Абсолютно никогда. Убедительность фактов противоречит тем, кто пытается исказить историю. Сейчас у нас снова все хорошо, а случайностей не бывает.
Проводится кампания, направленная на то, чтобы нанести ущерб интересам клуба. Это кампания, направленная на то, чтобы контролировать клуб.
Ла Лига не приняла то, что «Барса» не подписала контракт с CVC, который обязывал нас продать телевизионные права на 50 лет. Мы нашли лучшие решения. То, что касается Суперлиги, тоже не помогает нам в этой ситуации, но мы хотим провести очень привлекательное соревнование, не обременяя себя государственными лигами.
Мы хотим, чтобы была гармония, как в Лиге чемпионов. Но управлять всем будут клубы. Именно клубы должны извлекать наибольшую выгоду», – сказал Лапорта.
он кто? президент Интерпола?))
упд: только ник все же придется сменить.