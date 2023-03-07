Лапорта о деле Негрейры: «Барса» никогда не покупала судей и не намерена. Проводится кампания, направленная на контроль клуба»

заявил, что « » никогда не платила за подкуп судей.

Президент каталонского клуба высказался о «деле Негрейры», связанном с платежами бывшему вице-президенту технического судейского комитета.

«У нас назначена пресс-конференция, чтобы обсудить эту тему, но сегодня у меня это интервью. Мы ясно дали понять, что «Барса» никогда не покупала судей и не намерена. Абсолютно никогда. Убедительность фактов противоречит тем, кто пытается исказить историю. Сейчас у нас снова все хорошо, а случайностей не бывает.

Проводится кампания, направленная на то, чтобы нанести ущерб интересам клуба. Это кампания, направленная на то, чтобы контролировать клуб.

не приняла то, что «Барса» не подписала контракт с CVC, который обязывал нас продать телевизионные права на 50 лет. Мы нашли лучшие решения. То, что касается , тоже не помогает нам в этой ситуации, но мы хотим провести очень привлекательное соревнование, не обременяя себя государственными лигами.

Мы хотим, чтобы была гармония, как в Лиге чемпионов. Но управлять всем будут клубы. Именно клубы должны извлекать наибольшую выгоду», – сказал Лапорта.