«Барса» не боится санкций по делу Негрейры от ФИФА и УЕФА – оно не является международным. Клубу не предъявляли обвинений в коррупции

«Барселона» не боится санкций УЕФА и по делу Негрейры.

Напомним, каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

Как сообщает Diario Sport, в клубе не переживают по поводу возможных санкций со стороны УЕФА и ФИФА. Руководящие органы европейского и мирового футбола могли бы вмешаться только в случае международного характера дела Негрейры, но оно остается сугубо внутренним.

На сегодняшний день испанская прокуратура не предъявила «Барселоне» обвинения в коррупции, следовательно, не может инициировать собственное разбирательство.

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