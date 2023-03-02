«Барса» не боится санкций по делу Негрейры от ФИФА и УЕФА – оно не является международным. Клубу не предъявляли обвинений в коррупции
«Барселона» не боится санкций УЕФА и ФИФА по делу Негрейры.
Напомним, каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.
Как сообщает Diario Sport, в клубе не переживают по поводу возможных санкций со стороны УЕФА и ФИФА. Руководящие органы европейского и мирового футбола могли бы вмешаться только в случае международного характера дела Негрейры, но оно остается сугубо внутренним.
На сегодняшний день испанская прокуратура не предъявила «Барселоне» обвинения в коррупции, следовательно, УЕФА не может инициировать собственное разбирательство.
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