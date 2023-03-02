«Барса» не боится санкций по делу Негрейры от ФИФА и УЕФА – оно не является международным. Клубу не предъявляли обвинений в коррупции

Теги Барселона Ла Лига УЕФА ФИФА судьи деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Барселона» не боится санкций УЕФА и ФИФА по делу Негрейры.

Напомним, каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

Как сообщает Diario Sport, в клубе не переживают по поводу возможных санкций со стороны УЕФА и ФИФА. Руководящие органы европейского и мирового футбола могли бы вмешаться только в случае международного характера дела Негрейры, но оно остается сугубо внутренним. 

На сегодняшний день испанская прокуратура не предъявила «Барселоне» обвинения в коррупции, следовательно, УЕФА не может инициировать собственное разбирательство.

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11 комментариев

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бек саидов
Эл класико сегодня кто будет судить? Не Мансано?
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fellx
Ответ Inside 88 LW
За 17 лет выплатили 6,66млн. Зловещие цифры ) Абсурд раздули из пальца. Да и по сроку давности никто ничего предъявить не может. Зато люди с IQ пылинки и Тебас (что впрочем одно и то же) - радуются...
Какие же умные сторонники Барсы) Эти цифры лишь официально доказанные взятки. Остальное всплывёт потихоньку.
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Moscwow
Ответ Inside 88 LW
За 17 лет выплатили 6,66млн. Зловещие цифры ) Абсурд раздули из пальца. Да и по сроку давности никто ничего предъявить не может. Зато люди с IQ пылинки и Тебас (что впрочем одно и то же) - радуются...
Тебас и так как может защищает и тащит этот судейский рычажок, не зря ведь барса голосовала за его переизбрание и повышение зарплаты, нормальный президент уже давно бы отправил коррупционеров в сегунду
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Maksim1302
Ответ Raul14
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Мда, с аргументами у тебя слабо)))) есть доказательства, что покупали?
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Нурболот Ниматов
Барса подкупила и Уефа
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Inside 88 LW
Ответ Raul14
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Каким образом ты связал воедино - за 17 лет заплатить практически 7 млн за скаутские отчеты и характеристику судей - с подкупом?
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Raul14
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vals1702
продолжайте платить
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Барсик Юрана
А и не будет ничего, фанатики Реала сами придумали, что будет наказание и сами в это поверили
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Inside 88 LW
За 17 лет выплатили 6,66млн. Зловещие цифры )
Абсурд раздули из пальца. Да и по сроку давности никто ничего предъявить не может.
Зато люди с IQ пылинки и Тебас (что впрочем одно и то же) - радуются...
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Спортивный костюм
Серьезный противник
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иц а мэн
Скейтеры, что у вас с лицом?
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