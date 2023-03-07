На «Барселону» подадут судебный иск в связи с подозрениями в коррупции.

Как сообщает El Pais, прокуратура подаст жалобу на клуб в связи с «делом Негрейры». Напомним, сообщалось, что каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

Прокуратура планирует подать иск против «Барсы» по статье о коррупции в бизнесе – она включает в себя дела, относящиеся к мошенничеству в спортивной сфере. Следствие считает, что в деле видны явные признаки коррупции. В частности, обвинение ссылается на суммы наличных, которые снимал Негрейра в период выплат.

Считается, что клубу может грозить более серьезное наказание из-за длительного характера нарушений.

Жалоба будет направлена против «Барселоны» как юридического лица, а также против бывшего президента клуба , членов его команды и самого Негрейры.

Расследование этого дела шло с мая этого года. В связи с подачей судебного иска оно было прекращено, хотя следователям так и не удалось выяснить истинную цель выплат «Барселоны» Негрейре. Последний воспользовался правом отказаться от дачи показаний в связи с болезнью Альцгеймера.