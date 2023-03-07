Прокуратура подаст жалобу на «Барсу» в суд в связи с делом Негрейры. Клуб обвиняют в коррупции

Теги Барселона Ла Лига судьи Жозеп Бартомеу деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

На «Барселону» подадут судебный иск в связи с подозрениями в коррупции. 

Как сообщает El Pais, прокуратура подаст жалобу на клуб в связи с «делом Негрейры». Напомним, сообщалось, что каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

Прокуратура планирует подать иск против «Барсы» по статье о коррупции в бизнесе – она включает в себя дела, относящиеся к мошенничеству в спортивной сфере. Следствие считает, что в деле видны явные признаки коррупции. В частности, обвинение ссылается на суммы наличных, которые снимал Негрейра в период выплат.

Считается, что клубу может грозить более серьезное наказание из-за длительного характера нарушений. 

Жалоба будет направлена против «Барселоны» как юридического лица, а также против бывшего президента клуба Жозепа Бартомеу, членов его команды и самого Негрейры. 

Расследование этого дела шло с мая этого года. В связи с подачей судебного иска оно было прекращено, хотя следователям так и не удалось выяснить истинную цель выплат «Барселоны» Негрейре. Последний воспользовался правом отказаться от дачи показаний в связи с болезнью Альцгеймера. 

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47 комментариев

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Арсений Жиленко
Ответ ОЛЛС1911
Мда, если линией защиты адвокатов Барселоны тоже будет кивание на Реал, то боюсь, это им не поможет.
Не горит, да и в поЛушку не плачу, и в подушку тоже
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Raindrop Drop Top
Судя по тому как движется дело, Барса чиста как стеклышко. Не надоело еще пытаться в чем то уличать?🤣
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ОЛЛС1911
Ответ Арсений Жиленко
Как только не пытаются сделать так, чтобы барса ничего не могла сделать. Ещё и президент Ла лиги полный идиот, нужно сохранять нейтралитет. Но почему-то о реаловских лч все умалчивают
Мда, если линией защиты адвокатов Барселоны тоже будет кивание на Реал, то боюсь, это им не поможет.
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Ramil Usmanov
Прокуратура Мадридская?
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OopsIDidItAgain
Подали, забрали... Когда последний раз в Европе опускали большой клуб? 2006 Ювентус, ну да...
А так это болотная возня на несколько лет не понятно для чего
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Нерусский
"Расследование этого дела шло с мая этого года." - новость из будущего
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Tristan...
Меренги, каким судьям Барса платила? Тем, которые готовы подать в суд на Негрейру? Или Негрейра лично судил матчи Барсы?
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megaphobos
интересно, а можно ли подать иск против прокуратуры о компенсации морального вреда имиджу клуба если не смогут доказать что оплата консультаций судьи было коррупцией?
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Ketanest
Какая связь между явной коррупцией Барсы за последние 20 лет и классико, которое еще даже не сыграли.
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aidos_1979
Ответ Syndycate
Как смешно читать комментарии некоторые) То есть Барса подкупала судей, но плохие и злые все вокруг кроме Барсы, собираются наказать ни в чем не повинный клуб, ахахах😂
хотя следователям так и не удалось выяснить истинную цель выплат «Барселоны» Негрейре

Так состава преступления нету)
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Максат Жумагулов
Платит судьям барса а виноват Реал🤔
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mallowan
Ответ Арсений Жиленко
Как только не пытаются сделать так, чтобы барса ничего не могла сделать. Ещё и президент Ла лиги полный идиот, нужно сохранять нейтралитет. Но почему-то о реаловских лч все умалчивают
Как же у кого то горит от кол-ва побед Реала в ЛЧ, видать каждую ночь в полушку плачешь от этого.
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Xabi Alonso78
Ответ Арсений Жиленко
Как только не пытаются сделать так, чтобы барса ничего не могла сделать. Ещё и президент Ла лиги полный идиот, нужно сохранять нейтралитет. Но почему-то о реаловских лч все умалчивают
Перевод стрелок на Реал от барцаглора - это классика.
Просто у тебя горит, что у Реала - все честно, а у Бчк - все куплено)
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Pertinax Gandi
Небось в прокуратуре работают сплошные кастильцы.
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cukken
Да, здравствует СУПЕРЛИГА, теперь видно, кто какие интересы преследует, самое время вспомнить Реал при Франко... а че, епта, давайте!)
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Арсений Жиленко
Ответ Robs8n Madrid
Вы че охренели?)) Барса платила судьям, но вы все про Реал) я понимаю, горит от 14 ЛЧ, но никогда даже намека не было о том, что Реал был замешан в каких то кабинетных делах. Но вот барсу поймали на этом, так что вам бы помолчать!)
Не рекомендую делать поспешных выводов, ведь я даже не болею за барсу. Такая несправедливость в футбол существует уже давно. Очевидные детали не замечаются, но все хотят сделать Барселону виноватой, а Реал как будто никого не подкупал. Хотя это уже было рассмотрено 3 года назад, но все закрывают на это глаза
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Данил Курмангазыев
Ответ иц а мэн
если деньги действительно давали то пусть вернут обратно, ибо то, как топили барсу в 16 х годах и особенно тащили буквально в каждом матче наш реал знают все
ох уж эти стрелочники из бчк
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Robs8n Madrid
Ответ Арсений Жиленко
Как только не пытаются сделать так, чтобы барса ничего не могла сделать. Ещё и президент Ла лиги полный идиот, нужно сохранять нейтралитет. Но почему-то о реаловских лч все умалчивают
Вы че охренели?)) Барса платила судьям, но вы все про Реал) я понимаю, горит от 14 ЛЧ, но никогда даже намека не было о том, что Реал был замешан в каких то кабинетных делах. Но вот барсу поймали на этом, так что вам бы помолчать!)
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Арсений Жиленко
Ответ Марик Кармов
Завидуй молча. Платили судьям - значит придется отвечать. Если б реал платил за эти лч уже нашли бы . Моська всегда будет лаять на слона. Барса - меньше чем моська, а кричат о своей исключительности на весь мир. 10 самых успешных лет в истории клуба серьезно повлияли на ваш мозг
Зацикленность неисправима)
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Максат Жумагулов
Ответ Марик Кармов
Комментарий удален модератором
Ради бога заберите кубок и лагу я буду рад, потому что Реал не заслужил в этом году👆 но причем тут выплаты судьям и вторым местом Реала🤔 какая связь
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Арсений Жиленко
Ответ Марик Кармов
Завидуй молча. Платили судьям - значит придется отвечать. Если б реал платил за эти лч уже нашли бы . Моська всегда будет лаять на слона. Барса - меньше чем моська, а кричат о своей исключительности на весь мир. 10 самых успешных лет в истории клуба серьезно повлияли на ваш мозг
Я не ною, Хызыр)
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Марик Кармов
Ответ Арсений Жиленко
Как только не пытаются сделать так, чтобы барса ничего не могла сделать. Ещё и президент Ла лиги полный идиот, нужно сохранять нейтралитет. Но почему-то о реаловских лч все умалчивают
Завидуй молча. Платили судьям - значит придется отвечать. Если б реал платил за эти лч уже нашли бы . Моська всегда будет лаять на слона. Барса - меньше чем моська, а кричат о своей исключительности на весь мир. 10 самых успешных лет в истории клуба серьезно повлияли на ваш мозг
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Born is the King
Это Сегунда . Все всё понимают
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Максат Жумагулов
Ответ Nemo Morty
ну понятно реал на 2 же. там с 2000 ничего больше нету, там барса подкупала другие клубы что бы победить
Причем тут Реал сынок?? Ну выйграете ла лигу молодцы, тебя не смущает что дело расследует прокуратура каталоний🤔
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Марик Кармов
Ответ Barsa! bolshe chem klub
представляю если во втором Класико Барса победиииит!!!! скажут что айсберг который потапил Титаник был изготовлен на Камп Ноу а управлял прадедушка Пике
Комментарий удален модератором
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