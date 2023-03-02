Фанаты «Реала» устроили акцию протеста перед матчем с «Барсой» из-за дела Негрейры. Они бросали банкноты с изображением Лапорты
Болельщики «Реала» устроили акцию протеста из-за скандала с «Барселоной».
Напомним, сообщалось, что каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.
Перед матчем с «блауграной» в полуфинале Кубка Испании фанаты мадридского клуба устроили акцию протеста, связанную с этим скандалом. Они бросали банкноты с изображением президента «Барсы» Жоана Лапорты, выкрикивая «коррупция в федерации».
Матч «Реал» – «Барселона» начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фото: https://twitter.com/GuillerRai/
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Я по памяти назову 20 тупейших явных ошибок судей в пользу Реала в топовых матчах. Хотя этого только на матчи с Баварией хватит))
Официально Барселона платила компании Негрейры за отчёты судейского корпуса и консультации по арбитрам: стилю судейства, стажу и т.д. Такую информацию собирают все клубы
Барселона платила ему за консультационные услуги, а не за лояльность судейского корпуса. Точно такие же траты предпринимали другие клубы Ла Лиги. Проблема Барселоны не в самом факте оплаты подобных услуг, а в декларации этих расходов.
Что касается ошибок в обе стороны: да, они есть. Вот только в пользу Реала гораздо чаще
Сектанты,что с них взять?)