Фанаты «Реала» устроили акцию протеста перед матчем с «Барсой» из-за дела Негрейры. Они бросали банкноты с изображением Лапорты

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании судьи болельщики Жоан Лапорта деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Болельщики «Реала» устроили акцию протеста из-за скандала с «Барселоной».

Напомним, сообщалось, что каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

Перед матчем с «блауграной» в полуфинале Кубка Испании фанаты мадридского клуба устроили акцию протеста, связанную с этим скандалом. Они бросали банкноты с изображением президента «Барсы» Жоана Лапорты, выкрикивая «коррупция в федерации».

Матч «Реал» – «Барселона» начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию

Фото: https://twitter.com/GuillerRai/

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48 комментариев

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Pb-SE
Покупать судей дозволено только Реалу.
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Altern4tive
Ответ Александр Р
Мерзкий сливотный клуб , я не припомню другой команды за всю историю, в пользу которой , судьи ошибались бы так часто!
Барселона. Или ты только про ошибки, а не намеренную помощь?
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denisques
Ответ ZarvuR2020
Я знаю только один клуб в ЛЧ, в пользу которого судьи явно накосячили против Реала без явных ошибок в обратную сторону. Барса в 2011.
Посмотри финал ЛЧ с Ливерпулем, когда поломали Салаха и испортили всю игру, как закрывали глаза на опасную игру реала
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Evgueniy
Кто громче всех кричит: "лови вора!"?
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ZarvuR2020
Ответ XavIniesta2008-2015
Это выглядит особенно забавно после матча с Атлетико. Реал-последний клуб в Испании, который может жаловаться на судейство. Особенно, в этом сезоне
Я знаю только один клуб в ЛЧ, в пользу которого судьи явно накосячили против Реала без явных ошибок в обратную сторону. Барса в 2011.
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Mikel Dominator Arteta
Реал должен вынести сегодня кабинет. Хотя без тренера играть сложно
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Pertinax Gandi
Вот им не лень - напечатали же
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ljolik888
Ответ белошип
Глоры каталонского кабинета думают что с Ливерпулем судья сделал 3 результативные ошибки в пользу Реала,а удаление Кореа,который с размаху бьёт в грудь-левым) Сектанты,что с них взять?)
На счёт Ливерпуля согласен, но с Атлетико ....
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denisques
Ответ Lorenzo Medici
Как-то странно, что Барселона не получила в свои ворота ни одного пенальти с 2016-18. Согласись же, очень странное явление.
зачем ты перетыкиваешь? ты определись, либо Барса плохая либо реал? мы сейчас пытаемся выяснить кто хуже? два крупшейших клуба в Испании, которые собираюсь больше всех денег, королевский клуб либо бесячая пытающаяся отделиться от Испании Каталония? смекаешь?
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xQcoW
Давно пора начинать такие акции всем клубам против мерзких мошенников из Каталонии. Нужно наконец довести дело до Сегунды минимум
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London.is.blue
Фанаты Реала ноют по поводу судейского скандала - анекдот года)

Я по памяти назову 20 тупейших явных ошибок судей в пользу Реала в топовых матчах. Хотя этого только на матчи с Баварией хватит))
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Muga Gappaev
Интересно почему у всех пылает из за рычагов больше чем из за чего то ещё?))
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Elkorazon01
Бабса занесет эти банкноты судье🤣
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Александр Р
Ответ denisques
Уж не реалу то акции устраивать, то что они под покровительством самого влиятельного человека в Испании и президента Ла Лиги, не значит что никто ничего не понимает
Мерзкий сливотный клуб , я не припомню другой команды за всю историю, в пользу которой , судьи ошибались бы так часто!
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XavIniesta2008-2015
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Что за ахинею ты пишешь, про твой клуб уже официально вышло, что судей конкретно грели деньгами..
В каком месте "уже официально вышло, что судей конкретно грели деньгами.." ?
Официально Барселона платила компании Негрейры за отчёты судейского корпуса и консультации по арбитрам: стилю судейства, стажу и т.д. Такую информацию собирают все клубы
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Lorenzo Medici
Ответ denisques
Как-то странно что ошибаются они только в пользу вашего любимого клуба, ну согласитесь же очень странное явление, реал получил больше всех пенальти, реал спасается на последних минутах благодаря судейским решениям систематически, показывая унылую игру по ходу матча, куча незасчитанных нарушений
Как-то странно, что Барселона не получила в свои ворота ни одного пенальти с 2016-18. Согласись же, очень странное явление.
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Александр Володин
С одной стороны банкноты Лапорта с другой Негрейра, ещё бы символичнее вышло)
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XavIniesta2008-2015
Ответ Lorenzo Medici
Очередная бре**тина от фанов бчк. Вы их на ходу что ли сочиняете? То, что судьи в Испании дегенераты далеко не новость. И ошибаются они почти в каждом туре и засчитывают голы из офсайда, даже когда есть ВАР. Кадис вон просит чемпионат приостановить из-за этого гола в их ворота. И такие же ошибки бывают в пользу Реала и против них. Это не новость. Но… нигде нет и никто не найдет новость о том, что Реал платил судье деньги (я про доказательную базу, а не мемы из комментов), но в случае с Барсой такое есть, и все клубы Ла Лиги подали жалобу на Барсу (кроме Реала). Так почему у фанов Реала нет право жаловаться на Барсу? Если есть доказательство, что они платили?
А вы историю с Негрейрой изучили, судя по всему, тоже по мемам из комментов
Барселона платила ему за консультационные услуги, а не за лояльность судейского корпуса. Точно такие же траты предпринимали другие клубы Ла Лиги. Проблема Барселоны не в самом факте оплаты подобных услуг, а в декларации этих расходов.
Что касается ошибок в обе стороны: да, они есть. Вот только в пользу Реала гораздо чаще
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denisques
Ответ Lorenzo Medici
Очередная бре**тина от фанов бчк. Вы их на ходу что ли сочиняете? То, что судьи в Испании дегенераты далеко не новость. И ошибаются они почти в каждом туре и засчитывают голы из офсайда, даже когда есть ВАР. Кадис вон просит чемпионат приостановить из-за этого гола в их ворота. И такие же ошибки бывают в пользу Реала и против них. Это не новость. Но… нигде нет и никто не найдет новость о том, что Реал платил судье деньги (я про доказательную базу, а не мемы из комментов), но в случае с Барсой такое есть, и все клубы Ла Лиги подали жалобу на Барсу (кроме Реала). Так почему у фанов Реала нет право жаловаться на Барсу? Если есть доказательство, что они платили?
Как-то странно что ошибаются они только в пользу вашего любимого клуба, ну согласитесь же очень странное явление, реал получил больше всех пенальти, реал спасается на последних минутах благодаря судейским решениям систематически, показывая унылую игру по ходу матча, куча незасчитанных нарушений
+2
-6
-4
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ XavIniesta2008-2015
Это выглядит особенно забавно после матча с Атлетико. Реал-последний клуб в Испании, который может жаловаться на судейство. Особенно, в этом сезоне
Что за ахинею ты пишешь, про твой клуб уже официально вышло, что судей конкретно грели деньгами..
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denisques
Ответ Седесим Куиндесимов
Перес из-за коммерческих интересов готов отказаться от претензий в сторону принципиальнейшего соперника. Абсолютно все осудили БЧК, кроме Реала. Наивные увидели в этом благородство или протест. Но это просто защита мертворожденной Суперлиги.
Да, и в этом у меня большая тревога от последних побед на Реалом, не было ли это договоренностью ради Суперлиги
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denisques
Ответ Совесть Черданцева
Почему фаны Барселоны не кидают на СБ купюры с Тебасом, Мансано и другими людьми, сделавшими вклад в развитие Реала?
Потому что они культурные
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-3
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Nogoi89
На банкнотах написано: "пчёлы против мёда!"?
+2
0
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белошип
Ответ Lorenzo Medici
Скандалы в матчах с Ливерпулем и Атлетико?) АХАХХАХАХАХАХАХ
Глоры каталонского кабинета думают что с Ливерпулем судья сделал 3 результативные ошибки в пользу Реала,а удаление Кореа,который с размаху бьёт в грудь-левым)
Сектанты,что с них взять?)
+2
-2
0
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Совесть Черданцева
Почему фаны Барселоны не кидают на СБ купюры с Тебасом, Мансано и другими людьми, сделавшими вклад в развитие Реала?
+3
-5
-2
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