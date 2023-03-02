Болельщики « » устроили акцию протеста из-за скандала с «Барселоной».

Напомним, сообщалось, что каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

Перед матчем с «блауграной» в полуфинале Кубка Испании фанаты мадридского клуба устроили акцию протеста, связанную с этим скандалом. Они бросали банкноты с изображением президента «Барсы» , выкрикивая «коррупция в федерации».

Матч «Реал» – « » начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Фото: https://twitter.com/GuillerRai/

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