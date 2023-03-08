Джо Коул о пенальти «Челси» за руку Вольфа: «Правило пытаются сделать черно-белым, но это серая зона. В этом нет ничего преднамеренного»

Теги Боруссия Дортмунд Челси Джо Коул премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА судьи Данни Маккели Мариус Вольф Кай Хавертц правила Футбол

Джо Коул оценил наказание за игру рукой в штрафной после пенальти в пользу «Челси».

Вчера лондонцы обыграли «Боруссию» Дортмунд (2:0) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и прошли дальше по сумме двух матчей (2:1).

На 47-й минуте мяч попал в руку полузащитнику гостей Мариусу Вольфу в штрафной площади немецкой команды после подачи Бена Чилуэлла с фланга. Главный арбитр Данни Маккели обратился к ВАР, затем сам посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего назначил пенальти. Кай Хавертц с точки пробил в штангу. Но судьи решили, что пенальти нужно перебить – до удара в штрафную вбежали несколько игроков обеих команд. Со второй попытки Хавертц забил.

«Они пытаются сделать правило черно-белым, но это серая зона.

Футболисты знают, что, когда ты так близко [к сопернику] и пытаешься заблокировать удар, рука сама собой, вполне естественно, будет вращаться вот так. В этом нет ничего преднамеренного», – сказал бывший полузащитник «Челси» в эфире BT Sport.

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27 комментариев

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Ruscello
Ответ wshnmn
Этот никчемный очкарик, старый хейтер Челси))
Штанишки не забудь поменять, а то вокруг одни хейтеры и именно твоего клуба...
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Миндовг
Позорище мешку. За одно окно потратили больше, чем Дортмунд за все свое существование , а прошли только за счет левой пенки и то которую 10 раз перебивали пока не забьют, так еще и у Дортмунда пол состава травмировано, что пришлось 40 летнего вратаря из 4 бундеслиги ставить.
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RealJon
Большой пример это финал Ливерпуль и Тоттенхэм, там тоже Мане целился на руку Ванямы
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Вадим Слуцкий
За переднюю лапу Вольфа.
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wshnmn
Ответ red hikkikomori
Смешно было как комментатор говорил что Чилвел специально в руку прицелился и попал 🤦, если бы он был таким мастером Челси бы каждый матч бил пенальти и Чилвел играл в основе
Этот никчемный очкарик, старый хейтер Челси))
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idemidov
Ответ гилберт
Почему то игроки не понимают, что пенальти необязательно назначают за умышленную игру рукой. Это наоборот очень редкий случай.
И что в этом хорошего? В правилах запрещается, дословно: "Срыв перспективной атаки... игрой рукой в мяч". Игрой. А не попаданием.
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Magmi
Игрок команды участника плей-офф ЛЧ должен понимать к чему может привести выставленная рука в штрафной, которая явно увеличивает площадь тела. Многие защитники сразу машинально убирают руки за спину и не имеют таких проблем абсолютно. Поэтому здесь вопросы только к игроку Боруссии, а уж никак не к правилам
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Ruscello
Ответ red hikkikomori
Смешно было как комментатор говорил что Чилвел специально в руку прицелился и попал 🤦, если бы он был таким мастером Челси бы каждый матч бил пенальти и Чилвел играл в основе
Смешно настолько не разбираться в футболе...как вы.
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Ruscello
Ответ sacha2
...какое такое? С фланга идёт прострел, мяч попадает в выставленную руку и улетает в другую сторону...и что это?
Прострел идет%) Вы вообще видели как Чилуэлл делает прострелы? ...Чего тут только не прочтешь...Хотел бы Чилуэлл сделать прострел, он точно, его бы сделал.
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Рахил Тагиев
Ответ sacha2
Джо стогнирует по былым временам. Именно из-за таких рук, многие захи, при таких блокировках, скрещивают руки сзади:)
кто такие захи в футболе? есть защитники
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Serg Irk
Ответ red hikkikomori
Смешно было как комментатор говорил что Чилвел специально в руку прицелился и попал 🤦, если бы он был таким мастером Челси бы каждый матч бил пенальти и Чилвел играл в основе
Ой с журавлём все давно понятно, вчерашний матч-вечно путал, ужасно просто отработал, нескакую то чепуху. Во втором тайме вырубил нафиг звук. Ещё и подача его высокомерная. Самый плохой, наверное комментатор. Даже чердак по бодрее будет
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red hikkikomori
Ответ Ruscello
Немного жаль Беллингема в этой истории, но зато в Ливерпуле может взять седьмой номер. Помниться, у МЮ была классная такая семерка с приподнятым воротником. Не совсем классическая, но теперь то уже классика:)
Мне не жаль, у него ещё все впереди) успеет ещё все выиграть) Поттеру нужнее)
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гилберт
Почему то игроки не понимают, что пенальти необязательно назначают за умышленную игру рукой. Это наоборот очень редкий случай.
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Ruscello
Ответ red hikkikomori
рад за тебя)
Немного жаль Беллингема в этой истории, но зато в Ливерпуле может взять седьмой номер. Помниться, у МЮ была классная такая семерка с приподнятым воротником. Не совсем классическая, но теперь то уже классика:)
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Володимир Кравченко
А ведь никто бы не вспомнил о том пенальти, если б суддя не заставил по личным симпатиям перебивать его.
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Трент 66
По поводу паузы при разбеге перед пенкой, есть у кого точные данные по правилам?
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red hikkikomori
Ответ Ruscello
Нет, но зато у меня 7UP
рад за тебя)
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Ruscello
Ответ red hikkikomori
Журавель ты ли это? )
Нет, но зато у меня 7UP
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red hikkikomori
Ответ Ruscello
Как видим Чилуэллу не составило труда попасть в руку соперника, надеюсь таких эпизодов будет еще больше, чтобы людей в ФИФА, отвечающих за постоянное надругательство над правилами футбола, выгнали с треском из их кабинетов.
Журавель ты ли это? )
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MYG
Ответ sacha2
...какое такое? С фланга идёт прострел, мяч попадает в выставленную руку и улетает в другую сторону...и что это?
а реалу хотел бы?)
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red hikkikomori
Смешно было как комментатор говорил что Чилвел специально в руку прицелился и попал 🤦, если бы он был таким мастером Челси бы каждый матч бил пенальти и Чилвел играл в основе
+42
-5
+37
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DolJun
Ответ Nacho13
Я бы не хотел, чтобы Барсе за такое "нарушение" давали пенальти.
так барсе однажды и не дали) улицы помнят))
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sacha2
Ответ Nacho13
Я бы не хотел, чтобы Барсе за такое "нарушение" давали пенальти.
...какое такое? С фланга идёт прострел, мяч попадает в выставленную руку и улетает в другую сторону...и что это?
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Ruscello
Как видим Чилуэллу не составило труда попасть в руку соперника, надеюсь таких эпизодов будет еще больше, чтобы людей в ФИФА, отвечающих за постоянное надругательство над правилами футбола, выгнали с треском из их кабинетов.
+2
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-5
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sacha2
Джо стогнирует по былым временам. Именно из-за таких рук, многие захи, при таких блокировках, скрещивают руки сзади:)
0
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