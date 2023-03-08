Джо Коул о пенальти «Челси» за руку Вольфа: «Правило пытаются сделать черно-белым, но это серая зона. В этом нет ничего преднамеренного»

оценил наказание за игру рукой в штрафной после пенальти в пользу «Челси».

Вчера лондонцы обыграли «Боруссию» Дортмунд (2:0) в ответной встрече 1/8 финала и прошли дальше по сумме двух матчей (2:1).

На 47-й минуте мяч попал в руку полузащитнику гостей в штрафной площади немецкой команды после подачи Бена Чилуэлла с фланга. Главный арбитр Данни Маккели обратился к ВАР, затем сам посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего назначил пенальти. с точки пробил в штангу. Но судьи решили, что пенальти нужно перебить – до удара в штрафную вбежали несколько игроков обеих команд. Со второй попытки Хавертц забил.

«Они пытаются сделать правило черно-белым, но это серая зона.

Футболисты знают, что, когда ты так близко [к сопернику] и пытаешься заблокировать удар, рука сама собой, вполне естественно, будет вращаться вот так. В этом нет ничего преднамеренного», – сказал бывший полузащитник «Челси» в эфире BT Sport.

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