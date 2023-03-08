Фердинанд о пенальти в пользу «Челси» в ЛЧ: «Судья, очевидно, не играл в футбол, там руку не убрать. Ужасное правило – у нападающих преимущество»

раскритиковал судью за пенальти в пользу «Челси» в матче .

Вчера лондонцы обыграли «Боруссию» Дортмунд (2:0) в ответной встрече 1/8 финала турнира и прошли дальше по сумме двух матчей (2:1).

На 47-й минуте мяч попал в руку полузащитнику гостей в штрафной площади немецкой команды после подачи Бена Чилуэлла с фланга. Главный арбитр Данни Маккели обратился к ВАР, затем сам посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего назначил пенальти. с точки пробил в штангу. Но судьи решили, что пенальти нужно перебить – до удара в штрафную вбежали несколько игроков обеих команд. Со второй попытки Хавертц забил.

«Он, очевидно, не играл в футбол. Там руку не убрать.

Мы понимаем, что в футболе есть правила, но некоторые из них выглядят нелепо. Они пытаются лишить защитника всех положительных моментов, правила дают нападающим преимущество.

Это ужасное правило. Что игрок должен был делать? Я не согласен с тем, что это хорошее правило, оно плохое», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

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