Фердинанд о пенальти в пользу «Челси» в ЛЧ: «Судья, очевидно, не играл в футбол, там руку не убрать. Ужасное правило – у нападающих преимущество»
Рио Фердинанд раскритиковал судью за пенальти в пользу «Челси» в матче Лиги чемпионов.
Вчера лондонцы обыграли «Боруссию» Дортмунд (2:0) в ответной встрече 1/8 финала турнира и прошли дальше по сумме двух матчей (2:1).
На 47-й минуте мяч попал в руку полузащитнику гостей Мариусу Вольфу в штрафной площади немецкой команды после подачи Бена Чилуэлла с фланга. Главный арбитр Данни Маккели обратился к ВАР, затем сам посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего назначил пенальти. Кай Хавертц с точки пробил в штангу. Но судьи решили, что пенальти нужно перебить – до удара в штрафную вбежали несколько игроков обеих команд. Со второй попытки Хавертц забил.
«Он, очевидно, не играл в футбол. Там руку не убрать.
Мы понимаем, что в футболе есть правила, но некоторые из них выглядят нелепо. Они пытаются лишить защитника всех положительных моментов, правила дают нападающим преимущество.
Это ужасное правило. Что игрок должен был делать? Я не согласен с тем, что это хорошее правило, оно плохое», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.
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Но смотрите куда в этот момент смотрит футболист из Длртмуеда.
Он смотрит туда, куда по его мнению мяч полетел.
Руку убрать тут невозможно.
К сожалению, у защитника Боруссии в этом моменте шансов не было.Природа его действий показывает Он не знал ничего.Правила не нарушал, вел себя корректно, и до конца старался,, и считаю в эпизоде играл верно.
Но такие пенальти дают.Это выглядел подло.
Как и то, что нападающий Челси тоже поступил подло.Он вместо того, чтобы бить по воротам, прицеливания руку немца.
В общем, считаю, в советское время, скажем такие судьи, как Кязым-заде, Маминашвили, или Ступар верили бы нападаюшему по полной, справедливо считая, что игра для настотояших мужиков.
Но времена изменились, уже мало осталочь настоящих мужиков, против ценностей идет война отсюда падает моральный облик, и мы получаем такие пенальти.
Время подлых людей,, время подлых героев.
Но полевые игроки в футбол руками не играют
И она явно в том моменте не по швам была
"видно, что Маккели не играл в футбол"
"плохие правила"
Так, если судья по правилам момент свистнул, какие к нему вопросы?