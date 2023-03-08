Фердинанд о пенальти в пользу «Челси» в ЛЧ: «Судья, очевидно, не играл в футбол, там руку не убрать. Ужасное правило – у нападающих преимущество»

Теги Боруссия Дортмунд Рио Фердинанд Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА судьи Данни Маккели Мариус Вольф Кай Хавертц правила Футбол

Рио Фердинанд раскритиковал судью за пенальти в пользу «Челси» в матче Лиги чемпионов.

Вчера лондонцы обыграли «Боруссию» Дортмунд (2:0) в ответной встрече 1/8 финала турнира и прошли дальше по сумме двух матчей (2:1).

На 47-й минуте мяч попал в руку полузащитнику гостей Мариусу Вольфу в штрафной площади немецкой команды после подачи Бена Чилуэлла с фланга. Главный арбитр Данни Маккели обратился к ВАР, затем сам посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего назначил пенальти. Кай Хавертц с точки пробил в штангу. Но судьи решили, что пенальти нужно перебить – до удара в штрафную вбежали несколько игроков обеих команд. Со второй попытки Хавертц забил.

«Он, очевидно, не играл в футбол. Там руку не убрать.

Мы понимаем, что в футболе есть правила, но некоторые из них выглядят нелепо. Они пытаются лишить защитника всех положительных моментов, правила дают нападающим преимущество.

Это ужасное правило. Что игрок должен был делать? Я не согласен с тем, что это хорошее правило, оно плохое», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

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33 комментария

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JIEOMEC
ха-ха МЮ недавно примерно за такую же ситуацию получил пенальти в свою пользу. чего ты молчал фаерок
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sacha2
где Терри,который от таких его речей на поле,демонстративно махал кистью перед ртом... типа - из твоего рта воняет:)
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therealgreenman
Ответ AlexZhano__
Тут скорее играет роль несовершенство правил по поводу нарушений в штрафной площади. За подобные вещи было бы логичнее назначать свободный удар, но никак не пенальти.
Пример пожалуйста когда и где за подобное нарушение в штрафной давали свободный удар? За последние 5 лет к примеру
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А.Э.РАСИМ
Ответ therealgreenman
Рука площадь тела увеличивала? Увеличивала! О чем тут вообще можно говорить? Руки за спину нужно в таким моментах убирать…
Посмотрите момент.Рука была.
Но смотрите куда в этот момент смотрит футболист из Длртмуеда.
Он смотрит туда, куда по его мнению мяч полетел.
Руку убрать тут невозможно.
К сожалению, у защитника Боруссии в этом моменте шансов не было.Природа его действий показывает Он не знал ничего.Правила не нарушал, вел себя корректно, и до конца старался,, и считаю в эпизоде играл верно.
Но такие пенальти дают.Это выглядел подло.
Как и то, что нападающий Челси тоже поступил подло.Он вместо того, чтобы бить по воротам, прицеливания руку немца.

В общем, считаю, в советское время, скажем такие судьи, как Кязым-заде, Маминашвили, или Ступар верили бы нападаюшему по полной, справедливо считая, что игра для настотояших мужиков.
Но времена изменились, уже мало осталочь настоящих мужиков, против ценностей идет война отсюда падает моральный облик, и мы получаем такие пенальти.
Время подлых людей,, время подлых героев.
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therealgreenman
Ответ xjapan
Ты удивишься, но рука - это тоже часть тела. Вопрос в том, была она в естественном положении или нет.
Рука - часть тела, ты лучший друг…
Но полевые игроки в футбол руками не играют
И она явно в том моменте не по швам была
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Ivan Ivanych
Полыхает знатно у феди
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Fuji69
Ответ AlexZhano__
Тут скорее играет роль несовершенство правил по поводу нарушений в штрафной площади. За подобные вещи было бы логичнее назначать свободный удар, но никак не пенальти.
Согласен. Было бы более справедливо. Он же не сбивал нападающего .
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mArty-.-
Ван Дайк всю карьеру с руками за спиной в своей штрафной, а этому, видите ли, так сделать нельзя.
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nikitosdaipoltos
Фердинанд видимо не определился
"видно, что Маккели не играл в футбол"
"плохие правила"
Так, если судья по правилам момент свистнул, какие к нему вопросы?
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Docentr9
Я тоже считаю, что за такое ставить пенальти нельзя. Комментаторы типа, он не убрал ее за спину- а он обязан? 80% процентов игроков, которые так делают, просто боятся, что судьи за любое попадание в руку с метра пенальти ставят. Никакими руками он не размахивал. Он просто занял позицию. Руки не были разведены. Футбол превратился в попади с метра в руку защитника. Зато вот когда защитника НИКТО НЕ ПРОСИТ падать в подкат, чтоб прервать прострел и мяч попадает в руку (типа опорную) это не пенальти! Защищайся НА НОГАХ, а если упал, твои проблемы опорная она или нет. Был сторонником видеоповторов в футболе, но пока то, как это реализуется, совсем не то, что хотелось бы видеть.
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rudnyjj
Ответ AlexZhano__
Тут скорее играет роль несовершенство правил по поводу нарушений в штрафной площади. За подобные вещи было бы логичнее назначать свободный удар, но никак не пенальти.
Мудро!!!
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Алексей Ненахов
Защитник стоит в штрафной отставив руку в сторону , тем самым увеличивая площадь , какие нужны ещё доказательства
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deadjoker
Посмотрите как играет например Силва или Ван Дейк в таких ситуациях, они уже подходя руки прячут за спиной. А тут чувак ими размахивал практически
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alwes
Давно пора убрать пенальти из игры, и бить штрафной с опасной точки, считать нарушением если оно явное, игрок остановил мяч рукой, зацепил соперника и сбил с ног очевидно, а не эти нырки, и касания.
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xjapan
Ответ therealgreenman
Рука площадь тела увеличивала? Увеличивала! О чем тут вообще можно говорить? Руки за спину нужно в таким моментах убирать…
Ты удивишься, но рука - это тоже часть тела. Вопрос в том, была она в естественном положении или нет.
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Vadim225
Вчера поймал флешбек с пике и эвребё
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Промах Мораты
Ответ гилберт
Всякие новые трактовки и послабления вводили чтобы игроки не бегали как паралитики с руками за спиной.
Пусть лучше за спиной, чем махать, как флюгером
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ulanov.vladislav95@list.ru
ладно бы ее он за спину убирал,так нет он ее вытращил и увеличил площадь тела,как по мне железный пенальти
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Сергей Кайзер
Откровенная ложь. У Вольфа было время, чтобы сразу убрать руку за спину. Он этого не сделал, оставил её на месте, хотя сам отвернулся. Это буквально игра рукой.
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DolJun
уровень экспертизы феноменальный: если уэбб или клаттенбург не ставили за такую игру фердинанда пенки в ворота мю - значит их не было.
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Konstar
Борнмут после игры в Арсеналом: подержи мое пиво
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Игорь Попов
Рука перекрыла путь мячу руки за голову . ) это пенальти
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гилберт
Тут Рио тупит конечно. Причём тут не играл в футбол?
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Born is the King
Ответ wshnmn
В смысле не убрать? Любой опытный защитник прячет руки за спину. Глупая шоколадка!
Не забывай ,что такие пенальти не ставили Маню во времена Уэбба и ручного судейского комитета. Старшая из сестёр регулярно ладнонью отбивала мячи и вот и удивляется
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гилберт
Ответ therealgreenman
Рука площадь тела увеличивала? Увеличивала! О чем тут вообще можно говорить? Руки за спину нужно в таким моментах убирать…
Всякие новые трактовки и послабления вводили чтобы игроки не бегали как паралитики с руками за спиной.
+5
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