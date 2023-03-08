Лапорта про Бускетса: «Барса» еще не сделала предложения, но сделает в ближайшее время. Хотим, чтобы он остался еще на год. Он ключевой игрок в раздевалке»

прокомментировал ситуацию с контрактом .

«У Бускетса истекает контракт, и он является ключевым игроком в раздевалке. Хави хочет, чтобы он остался, и Серджи думает, как поступить. У него есть и другие хорошие предложения о продолжении карьеры на другом уровне.

Мы еще не сделали окончательного предложения, но сделаем его в ближайшее время. Мы хотим, чтобы он остался еще на один год. Он является образцовым игроком в мире футбола, и у него есть хорошие предложения», – сказал президент «Барселоны».