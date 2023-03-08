Лапорта про Бускетса: «Барса» еще не сделала предложения, но сделает в ближайшее время. Хотим, чтобы он остался еще на год. Он ключевой игрок в раздевалке»

Теги Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Серджи Бускетс Футбол

Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с контрактом Серджи Бускетса.

«У Бускетса истекает контракт, и он является ключевым игроком в раздевалке. Хави хочет, чтобы он остался, и Серджи думает, как поступить. У него есть и другие хорошие предложения о продолжении карьеры на другом уровне.

Мы еще не сделали окончательного предложения, но сделаем его в ближайшее время. Мы хотим, чтобы он остался еще на один год. Он является образцовым игроком в мире футбола, и у него есть хорошие предложения», – сказал президент «Барселоны».

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9 комментариев

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90 Minutes
Без тебя знаем
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Ashot Rager
Ответ BURNA21
я дико извиняюсь но бускетсу к моему большому удивлению всего 34 . а играет как будто вечность уже. странно что есть предпосылки к его уходу, вон Модрич в 37 + бегает и ничего
Так ты на его игру посмотри. Вопросы о том, почему его из клуба проважают, немедленно отпадут сами собой.
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DolJun
Ответ Barsa! bolshe chem klub
последний из Могикан! реально у него ДНК Барсы!!!
днк барсы только у чави, он же сказал
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Velirpa
незаметный великан в царстве гнома.
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benjamin92
Ответ BURNA21
я дико извиняюсь но бускетсу к моему большому удивлению всего 34 . а играет как будто вечность уже. странно что есть предпосылки к его уходу, вон Модрич в 37 + бегает и ничего
Каждому отведён свой срок: кому-то организм позволяет играть на высшем уровне в 37, а кто-то заканчивает карьеру в 29 как Ван Бастен.
Конечно, хотелось бы видеть Бускетса в команде как можно дольше, надеюсь сезон ещё поиграет!
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benjamin92
Всю жизнь в Барсе, даже не представляю его в другом клубе
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BURNA21
я дико извиняюсь но бускетсу к моему большому удивлению всего 34 . а играет как будто вечность уже. странно что есть предпосылки к его уходу, вон Модрич в 37 + бегает и ничего
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blaugrano
Мы все этого хотим. Бускетс - это амплуа.
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Barsa! bolshe chem klub
последний из Могикан!

реально у него ДНК Барсы!!!
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