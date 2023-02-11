Мендеш предложил «Барсе» Невеша из «Вулвс». Боссы каталонцев не против, но Хави хочет Субименди
Хавбек «Вулвс» Рубен Невеш может перейти в «Барселону».
Как пишет Mundo Deportivo, Жорже Мендеш, агент Невеша, прибыл в Барселону в среду, чтобы пообщаться с руководством каталонского клуба.
Мендеш сообщил об интересе нескольких клубов к Ансу Фати, обсудил продление контракта Алекса Бальде, а также предложил Невеша в качестве замены Серджи Бускетсу, который летом может покинуть клуб.
Руководство «Барсы» устраивает такой вариант, но Хави считает, что Невешу не хватает качеств, чтобы заменить Бускетса в центре поля.
Главный тренер «Барсы» предпочитает полузащитника «Реал Сосьедад» Мартина Субименди. 24-летний футболист недавно продлил контракт с клубом до 2027 года, в соглашении прописаны отступные в размере 60 млн евро.
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