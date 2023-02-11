Мендеш предложил «Барсе» Невеша из «Вулвс». Боссы каталонцев не против, но Хави хочет Субименди

Теги премьер-лига Англия Барселона Реал Сосьедад Хави Ла Лига возможные трансферы Вулверхэмптон Жорже Мендеш Серджи Бускетс агенты Рубен Невеш Ансу Фати Мартин Субименди Алекс Бальде Футбол

Хавбек «Вулвс» Рубен Невеш может перейти в «Барселону».

Как пишет Mundo Deportivo, Жорже Мендеш, агент Невеша, прибыл в Барселону в среду, чтобы пообщаться с руководством каталонского клуба.

Мендеш сообщил об интересе нескольких клубов к Ансу Фати, обсудил продление контракта Алекса Бальде, а также предложил Невеша в качестве замены Серджи Бускетсу, который летом может покинуть клуб.

Руководство «Барсы» устраивает такой вариант, но Хави считает, что Невешу не хватает качеств, чтобы заменить Бускетса в центре поля.

Главный тренер «Барсы» предпочитает полузащитника «Реал Сосьедад» Мартина Субименди. 24-летний футболист недавно продлил контракт с клубом до 2027 года, в соглашении прописаны отступные в размере 60 млн евро.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Минусовали всегда и под каждым постом, это разные вещи с просто минусовали, но я понял что тебе нравится когда тебя минусуют и опускают?)
тебе лучше поступить как фокс малдер: прикинь чел пишет мне, а потом кидает в чс, чтобы я не мог ответить, потому что он так же как и ты вряд ли сможет потянуть серьезные дискуссии, но он, в отличие от тебя, это знает, и просто пытается поддеть изподтишка, не понимая что вызывает лишь смех)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ DolJun
ну так если ты за это волнуешься - значит для тебя важно чтоб не минусовали. но в реальной жизни это ничего не значит, поверь) и чем раньше ты начнешь жить по ее законам - тем лучше для тебя же)
Минусовали всегда и под каждым постом, это разные вещи с просто минусовали, но я понял что тебе нравится когда тебя минусуют и опускают?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fox Malder
Ответ DolJun
про что? ты можешь как-то более внятно описывать свои мысли? я пришел посмеяться на ветку фк мем - ты мне про какие-то миры задвигаешь, про какие-то траты в 600 лямов, которые фк мем и не снилися. можно поконкретнее что ты предлагаешь лапорте: собирать донаты на трансферы или завести онлинфанс для гави и ко? ты бы что охотнее транслировал на своем тв?
Ты посмешище, если бы у тебя мозги были бы постыдился бы писать про Барсу в то время, когда твой Челси посмешище. Потратил кучу денег и позорится. 1 победа в 8 матчах. Ты сам не понимаешь как ты нелеп?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Petr Tv
Комментарий удален модератором
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Petr Tv
Ответ DolJun
почему ты отвечаешь вопросом на вопрос?
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Комментарий удален модератором
ну так если ты за это волнуешься - значит для тебя важно чтоб не минусовали. но в реальной жизни это ничего не значит, поверь) и чем раньше ты начнешь жить по ее законам - тем лучше для тебя же)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Petr Tv
Так я вроде ответил читай комент по нормальному или ты под травой?
почему ты отвечаешь вопросом на вопрос?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Petr Tv
Ответ DolJun
да зачем ты мне про свои сложности в жизни? на вопрос можешь ответить??
Так я вроде ответил читай комент по нормальному или ты под травой?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Petr Tv
Комментарий удален модератором
да зачем ты мне про свои сложности в жизни? на вопрос можешь ответить??
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Petr Tv
Ответ DolJun
про что? ты можешь как-то более внятно описывать свои мысли? я пришел посмеяться на ветку фк мем - ты мне про какие-то миры задвигаешь, про какие-то траты в 600 лямов, которые фк мем и не снилися. можно поконкретнее что ты предлагаешь лапорте: собирать донаты на трансферы или завести онлинфанс для гави и ко? ты бы что охотнее транслировал на своем тв?
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ DolJun
предворяйся? это еще что?) забавно что для тебя плюсы-минуси меют значение) так ты стараешься за плюсики? это что-то в виде сахарка для тебя?) ну держи тогда и от меня один)
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Petr Tv
Как причем? При том что фк мем(что бы ты понимал я про чилси) потратил +-600 млн в зимнее т.о., а все так и идёт где-то в жопе мира. И вообще какой тебе смысл (вроде взрослому здоровому человеку) прилетать на ветки нормальных людей и изливать свой тупой понос
про что? ты можешь как-то более внятно описывать свои мысли? я пришел посмеяться на ветку фк мем - ты мне про какие-то миры задвигаешь, про какие-то траты в 600 лямов, которые фк мем и не снилися. можно поконкретнее что ты предлагаешь лапорте: собирать донаты на трансферы или завести онлинфанс для гави и ко? ты бы что охотнее транслировал на своем тв?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Petr Tv
Ответ DolJun
при чем тут вообще челси, петр? я ж говорю - давай порофлим над фк мем и тем, что они думают что у них есть реальные деньги на трансферы
Кстати минусовать на основе реальных фактов себя не уважать и морально думать о поражении
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Petr Tv
Ответ DolJun
при чем тут вообще челси, петр? я ж говорю - давай порофлим над фк мем и тем, что они думают что у них есть реальные деньги на трансферы
Как причем? При том что фк мем(что бы ты понимал я про чилси) потратил +-600 млн в зимнее т.о., а все так и идёт где-то в жопе мира. И вообще какой тебе смысл (вроде взрослому здоровому человеку) прилетать на ветки нормальных людей и изливать свой тупой понос
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Комментарий удален модератором
предворяйся? это еще что?) забавно что для тебя плюсы-минуси меют значение) так ты стараешься за плюсики? это что-то в виде сахарка для тебя?) ну держи тогда и от меня один)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
predMBAPPE
Ответ Yuriy Chistyakov
Обмен на Тринкао разве что
Тогда лучше на газонокосилку, можно даже ручную
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ DolJun
какой народ? зачем тебе тащить в свою защиту какой-то народ? ты новость прочитай, потом свой мне коммент прочитай. потом пойми что ты опять играешь не в такт) но это все еще смешно)
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Petr Tv
Тут люди приходят обсудить новости Барселоны, а не новости фк мем (челси)
при чем тут вообще челси, петр? я ж говорю - давай порофлим над фк мем и тем, что они думают что у них есть реальные деньги на трансферы
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Petr Tv
Ответ DolJun
игорян, го на ветку челси если он тебе так интересен, а тут люди приходят порофлить над фк мем и их безуспешными попытками подписать хоть кого-нить)
Тут люди приходят обсудить новости Барселоны, а не новости фк мем (челси)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
😂😂😂 Ты так написал потому-что нельзя отправить скрин переписки сюда, ну ты перечитай в истории всё есть, да и народ все видел) Я тебя съем, лучше не попадайся)
какой народ? зачем тебе тащить в свою защиту какой-то народ? ты новость прочитай, потом свой мне коммент прочитай. потом пойми что ты опять играешь не в такт) но это все еще смешно)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ DolJun
и что дальше? опять заплачешь и убежишь как в прошлый раз?
😂😂😂 Ты так написал потому-что нельзя отправить скрин переписки сюда, ну ты перечитай в истории всё есть, да и народ все видел)
Я тебя съем, лучше не попадайся)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yuriy Chistyakov
Ответ predMBAPPE
Обмен на Фати и все выиграют
Обмен на Тринкао разве что
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zhashkovets
Рубен Невеш - это Андре Гомеш номер 2. Понятное дело, почему Хави его боится брать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
О каких попытках речь), как имел тебя так и буду, кстати я это не скрываю, все прозрачно видно, хоть речь про Барсу или Челси и т.д.) Зачем ты на этой ветке, не пиши тут чушь и никто трогать тебя не будет, и на другую ветку ходить не надо будет
и что дальше? опять заплачешь и убежишь как в прошлый раз?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ DolJun
о, ты наконец-то осмелился еще на одну попытку. но опять мимо - ветка челси совсем рядом, го туда. а тут изволь рофлить над фк мемом и чави, как полагается)
О каких попытках речь), как имел тебя так и буду, кстати я это не скрываю, все прозрачно видно, хоть речь про Барсу или Челси и т.д.)
Зачем ты на этой ветке, не пиши тут чушь и никто трогать тебя не будет, и на другую ветку ходить не надо будет
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий