Мендеш предложил «Барсе» Невеша из «Вулвс». Боссы каталонцев не против, но Хави хочет Субименди

Хавбек «Вулвс» может перейти в «Барселону».

Как пишет Mundo Deportivo, , агент Невеша, прибыл в Барселону в среду, чтобы пообщаться с руководством каталонского клуба.

Мендеш сообщил об интересе нескольких клубов к , обсудил продление контракта , а также предложил Невеша в качестве замены , который летом может покинуть клуб.

Руководство «Барсы» устраивает такой вариант, но Хави считает, что Невешу не хватает качеств, чтобы заменить Бускетса в центре поля.

Главный тренер «Барсы» предпочитает полузащитника «Реал Сосьедад» Мартина Субименди. 24-летний футболист недавно продлил контракт с клубом до 2027 года, в соглашении прописаны отступные в размере 60 млн евро.

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