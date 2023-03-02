Мендеш предложил «Барсе» хавбека Уругвая Угарте. Игрок «Спортинга» также интересен «Вулвс» и «Тоттенхэму»
Хавбек «Спортинга» Мануэль Угарте может перейти в «Барселону».
По данным Diario Sport, «Барса» следит за уругвайским футболистом по совету его агента, Жорже Мендеша. В марте «блауграна» надеется узнать, останется ли Серджи Бускетс в клубе еще на год или придется искать игрока с похожими характеристиками.
Хави отдает предпочтение хавбеку «Реал Сосьедад» Мартину Субименди, но его трансфер может обойтись дорого, поэтому клуб ищет альтернативные варианты.
Отмечается, что Угарте интересен также «Вулверхэмптону» и «Тоттенхэму».
В текущем сезоне Мануэль Угарте провел за «Спортинг» 34 матча во всех турнирах. Он также был вызван в сборную Уругвая на ЧМ-2022, но не выходил на поле. Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.
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Но парень в целом неплохой для клубов попроще.
Короче,проехали)
одному ответили что "не в своём уме"(с) мне ответили что "я тебе про Ивана ты мне про болвана"(с)
надо как-то дружелюбнее писать. мы же вроде за одну команду болеем 😉
чушь вы пишете
чё то не похожи вы на болельщика Барсы...
злой вы какой-то
Араухо, Вальверде, Нуньез, Альваро Родригез, Пельестри, Бентакур..