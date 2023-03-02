Мендеш предложил «Барсе» хавбека Уругвая Угарте. Игрок «Спортинга» также интересен «Вулвс» и «Тоттенхэму»

Хавбек « » Мануэль Угарте может перейти в «Барселону».

По данным Diario Sport, «Барса» следит за уругвайским футболистом по совету его агента, . В марте «блауграна» надеется узнать, останется ли в клубе еще на год или придется искать игрока с похожими характеристиками.

отдает предпочтение хавбеку «Реал Сосьедад» , но его трансфер может обойтись дорого, поэтому клуб ищет альтернативные варианты.

Отмечается, что Угарте интересен также «Вулверхэмптону» и «Тоттенхэму».

В текущем сезоне Мануэль Угарте провел за «Спортинг» 34 матча во всех турнирах. Он также был вызван в сборную Уругвая на ЧМ-2022, но не выходил на поле. Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.

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