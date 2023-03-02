Мендеш предложил «Барсе» хавбека Уругвая Угарте. Игрок «Спортинга» также интересен «Вулвс» и «Тоттенхэму»

Теги высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия Барселона Реал Сосьедад Хави Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Вулверхэмптон Сборная Уругвая по футболу Жорже Мендеш Серджи Бускетс агенты Мануэль Угарте Мартин Субименди Футбол

Хавбек «Спортинга» Мануэль Угарте может перейти в «Барселону».

По данным Diario Sport, «Барса» следит за уругвайским футболистом по совету его агента, Жорже Мендеша. В марте «блауграна» надеется узнать, останется ли Серджи Бускетс в клубе еще на год или придется искать игрока с похожими характеристиками.

Хави отдает предпочтение хавбеку «Реал Сосьедад» Мартину Субименди, но его трансфер может обойтись дорого, поэтому клуб ищет альтернативные варианты.

Отмечается, что Угарте интересен также «Вулверхэмптону» и «Тоттенхэму».

В текущем сезоне Мануэль Угарте провел за «Спортинг» 34 матча во всех турнирах. Он также был вызван в сборную Уругвая на ЧМ-2022, но не выходил на поле. Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raybay
Если нет денег надо играть теми кто есть в команде или ла масии, приглашать только свободных игроков без большой лички
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Подкат Пенальтьевич
Мендеш уже развалил Валенсию и Вулвс скармливая свой шлак за оверпрайс, теперь за Барсу принялся
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Kennedy
Ответ Экселлент
Это еще кто такой? кто нибудь в курсе?
Восьмерка Спортинга, основной игрок. Но мне кажется он стилистически Барсе не подойдет, плюс будет на банке сидеть. Так себе трансфер будет короче.

Но парень в целом неплохой для клубов попроще.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Ответ Barsa! bolshe chem klub
ну ей Богу дружище... перечитайте свои посты. одному ответили что "не в своём уме"(с) мне ответили что "я тебе про Ивана ты мне про болвана"(с) надо как-то дружелюбнее писать. мы же вроде за одну команду болеем 😉
Если ты смотришь на мои посты,то смотри и то на что я отвечаю!
Короче,проехали)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barsa! bolshe chem klub
Ответ Экселлент
Ваше мнение,очень важно для нас,оставайтесь на связи)
ну ей Богу дружище... перечитайте свои посты.
одному ответили что "не в своём уме"(с) мне ответили что "я тебе про Ивана ты мне про болвана"(с)
надо как-то дружелюбнее писать. мы же вроде за одну команду болеем 😉
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Ответ Barsa! bolshe chem klub
вы и правда в одном предложение не может быть... чушь вы пишете
Ваше мнение,очень важно для нас,оставайтесь на связи)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barsa! bolshe chem klub
Ответ Экселлент
То есть если я тебе говорю правду,то я злой? Иногда перед тем как что то писать, подумай прежде
вы и правда в одном предложение не может быть...

чушь вы пишете
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Ответ Barsa! bolshe chem klub
а чё вы на всех кидаетесь? чё то не похожи вы на болельщика Барсы... злой вы какой-то
То есть если я тебе говорю правду,то я злой? Иногда перед тем как что то писать, подумай прежде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Угарает что ли ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barsa! bolshe chem klub
Ответ Экселлент
Ты в своем уме? Ты хоть 1 игру его видел?
а чё вы на всех кидаетесь?

чё то не похожи вы на болельщика Барсы...

злой вы какой-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Комментарий удален пользователем
То есть я тебе про Ивана,а ты мне про болвана? Я в курсе кто такой Мендеш, я про игрока !
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Илюхин
Ответ Barca
Комментарий удален пользователем
Он уругваец
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barsa! bolshe chem klub
Ответ Экселлент
Это еще кто такой? кто нибудь в курсе?
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Никита Мальковский
за него запросят в лучшем случае 100 а то и 130
Я такого даже не слышал, какие за 100 лямов?) Даже Челси столько не даст, а тут Барса)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Хорошая сборная у уругвайцев будет к следующему ЧМ.
Араухо, Вальверде, Нуньез, Альваро Родригез, Пельестри, Бентакур..
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Ответ Никита Мальковский
за него запросят в лучшем случае 100 а то и 130
Ты в своем уме? Ты хоть 1 игру его видел?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Это еще кто такой? кто нибудь в курсе?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Мальковский
за него запросят в лучшем случае 100 а то и 130
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий