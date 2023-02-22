Месси может вернуться в «Барсу». Его отец ведет переговоры с Лапортой, Лео общается с Хави (Жерар Ромеро)

Нападающий Лионель Месси может вернуться в «Барселону» по окончании сезона.

Как утверждает журналист Жерар Ромеро для Jijantes FC, Месси, его отец и окружение футболиста двигаются в сторону возможного возвращения Лео в каталонский клуб. , отец игрока, ведет переговоры с , а Лионель общается с Хави.

«Не хочу говорить, что Месси вернется, но позиции сближаются. Существует возможность, в появление которой никто не верил. и Лео общаются постоянно», – сказал Ромеро.

Отметим, что несколько дней назад отец Месси заявил: «Не думаю, что Лео вернется в «Барсу». Нет предложения и условий».

Месси попал в систему «Барселоны» в 2000 году и выступал за клуб до 2021-го. Тогда из-за финансовых проблем каталонцы не смогли продлить с ним контракт, и Лео на правах свободного агента перешел в «ПСЖ».

Срок его нынешнего контракта с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне на счету аргентинца 16 голов и 14 результативных передач в 27 матчах за « » во всех турнирах. Полную статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.