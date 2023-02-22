Месси может вернуться в «Барсу». Его отец ведет переговоры с Лапортой, Лео общается с Хави (Жерар Ромеро)
Нападающий Лионель Месси может вернуться в «Барселону» по окончании сезона.
Как утверждает журналист Жерар Ромеро для Jijantes FC, Месси, его отец и окружение футболиста двигаются в сторону возможного возвращения Лео в каталонский клуб. Хорхе Месси, отец игрока, ведет переговоры с Жоаном Лапортой, а Лионель общается с Хави.
«Не хочу говорить, что Месси вернется, но позиции сближаются. Существует возможность, в появление которой никто не верил. Хави и Лео общаются постоянно», – сказал Ромеро.
Отметим, что несколько дней назад отец Месси заявил: «Не думаю, что Лео вернется в «Барсу». Нет предложения и условий».
Месси попал в систему «Барселоны» в 2000 году и выступал за клуб до 2021-го. Тогда из-за финансовых проблем каталонцы не смогли продлить с ним контракт, и Лео на правах свободного агента перешел в «ПСЖ».
Срок его нынешнего контракта с парижанами рассчитан до лета 2023 года.
В этом сезоне на счету аргентинца 16 голов и 14 результативных передач в 27 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.
плюс, что изменилось с финансовой точки зрения в Барсе, если они даже Гави, у которого зарплата в разы меньше чем у Месси, еле еле подписали контракт?
И сказала крошка
-В Барсу это хорошо
- Но в сегунде - плохо
Ну и клоуны в рук-ве у Барсы....