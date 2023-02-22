Месси может вернуться в «Барсу». Его отец ведет переговоры с Лапортой, Лео общается с Хави (Жерар Ромеро)

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Хорхе Месси Футбол

Нападающий Лионель Месси может вернуться в «Барселону» по окончании сезона.

Как утверждает журналист Жерар Ромеро для Jijantes FC, Месси, его отец и окружение футболиста двигаются в сторону возможного возвращения Лео в каталонский клуб. Хорхе Месси, отец игрока, ведет переговоры с Жоаном Лапортой, а Лионель общается с Хави.

«Не хочу говорить, что Месси вернется, но позиции сближаются. Существует возможность, в появление которой никто не верил. Хави и Лео общаются постоянно», – сказал Ромеро.

Отметим, что несколько дней назад отец Месси заявил: «Не думаю, что Лео вернется в «Барсу». Нет предложения и условий».

Месси попал в систему «Барселоны» в 2000 году и выступал за клуб до 2021-го. Тогда из-за финансовых проблем каталонцы не смогли продлить с ним контракт, и Лео на правах свободного агента перешел в «ПСЖ».

Срок его нынешнего контракта с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне на счету аргентинца 16 голов и 14 результативных передач в 27 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Супонинский
Ответ 2vdhrvmmzf
В ле второй год подряд играют после 15 лет в лч с Месси
Ливерпуль и Мю тоже играли , барса и без меськи справиться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ramin Mamedov
интересно, кто то хотя бы на каплю верит таким новостям? пару недель назад брат Месси только говорил, как они относятся к Лапорте, а оказывается, Месси уже ведет переговоры с Барсой..
плюс, что изменилось с финансовой точки зрения в Барсе, если они даже Гави, у которого зарплата в разы меньше чем у Месси, еле еле подписали контракт?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
Ответ Barca, Liverpool_forever
Мечтаю увидеть хотя-бы еще один сезон Барсы с Месси в составе)
Этот сезон станет последним в истории Барсы.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stanislav Cherchesov
Барса и так не вышла из группы в ЛЧ, доходов в этом сезоне будет меньше, плюс продают все свои возможные права. Очень сомнительно его возвращение.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Крошка сын к отцу пришёл
И сказала крошка
-В Барсу это хорошо
- Но в сегунде - плохо
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raybar
фейк, у барсы финансы не сходятся
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nurikkkk
Шаг назад...прям то что нужно Барсе в такое время))))))))
Ну и клоуны в рук-ве у Барсы....
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Golos Razuma
Пока не закончится история с судьями, никуда он не перейдет. И скорее всего останется в ПСЖ.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2vdhrvmmzf
Ответ Франческо Тортик
Давайте пешехода обратно в бчк. Слишком все наладилось у них там в последнем сезоне. Голов мало стали пропускать, побеждают в каждом матче, первыми в таблице идут...
В ле второй год подряд играют после 15 лет в лч с Месси
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
arsenal.ave
Никогда не думал, что могу такое сказать, но мне не хотелось бы, чтобы он возвращался в Барсу в качестве игрока
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Madhamish
Вот чего не надо, того не надо!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан И
Пора вернуться в родную гавань
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Муравьёв
Давай Лео, домой, в Барсу, завершать красиво надо дома!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rhett Butler
Возвращение Месси в Барсу мечта миллионов людей, остается только надеяться
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lobelopa
В принципе норм. Закончить карьеру в Сегунде, играя по четвергам в ЛЕ, не каждому такое выпадает.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Франческо Тортик
Давайте пешехода обратно в бчк. Слишком все наладилось у них там в последнем сезоне. Голов мало стали пропускать, побеждают в каждом матче, первыми в таблице идут...
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Теперь , когда судьям платить больше нет возможности , так как прижучили , нашлись деньги на Месси 👍
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HI MARS
Болелы Барсы ясно дали понять что не хотят видеть Лео.Наконец-то построили молодую команду,а тут заявится этот и всем опять придётся играть на него
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Ответ HI MARS
Какой бред.Откуда там деньги на Меси.Если завтра отлетят от МЮ,то сезон финансово будет провальным и придётся дергать рычаги
Месси покроет пол лярда задолженности Барсы и окончательно станет Богом в любом смысле
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ха ха ха ха
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mutnyy
Пора домой Лео💙❤️
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Отлично, Хави идёт за квадруплом💪🏻👍🏻
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barca, Liverpool_forever
Мечтаю увидеть хотя-бы еще один сезон Барсы с Месси в составе)
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HI MARS
Какой бред.Откуда там деньги на Меси.Если завтра отлетят от МЮ,то сезон финансово будет провальным и придётся дергать рычаги
+6
-8
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Galácticos
Вот это поворот... было бы красиво.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий