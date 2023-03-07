Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Мне нужно было сделать выбор, и я выбрал клуб. Мне было грустно»
Жоан Лапорта высказался об уходе Лионеля Месси из «Барселоны».
Испанский клуб не продлил контракт с форвардом в 2021 году. Он перешел в «ПСЖ» свободным агентом.
«Я должен был принять это решение. Клуб – важнее всех [игроков].
Мне было грустно. Мне нужно было сделать выбор, и я выбрал этот клуб. В Париже мы встретились взглядами», – сказал президент «Барселоны».
Сколько рычагов он уже задействовал после этого?
Выборы он бы и так наверное выиграл, но мог бы не целовать манекен и не молотить признания в любви непрерывно.
Но прав в том, что клуб превыше любого игрока, даже самого легендарного.
Второпях новости пишете, даже не проверяете?
Но вешал лапшу кулес