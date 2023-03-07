Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Мне нужно было сделать выбор, и я выбрал клуб. Мне было грустно»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта высказался об уходе Лионеля Месси из «Барселоны». 

Испанский клуб не продлил контракт с форвардом в 2021 году. Он перешел в «ПСЖ» свободным агентом. 

«Я должен был принять это решение. Клуб – важнее всех [игроков]. 

Мне было грустно. Мне нужно было сделать выбор, и я выбрал этот клуб. В Париже мы встретились взглядами», – сказал президент «Барселоны». 

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23 комментария

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Caterina
Врёт как дышит. "Нельзя трогать активы, это будущее клуба".
Сколько рычагов он уже задействовал после этого?
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Caterina
Ответ gPk
Какую лапшу он вешал? Для чего? Чтобы выиграть выборы? Так он и без слов про Месси их выиграл бы потому что Фонт и близко не был фаворитом и конкурентом. А после того как он начал в своих проектах говорить о том, что он хочет что-то сделать, но ещё нету плана как сделать это, так он сразу же свои шансы на 0 свёл. Лапорта был фаворитом что со словами про продление Месси, что без них
Он лапшу вешал самому Месси, что всё в ажуре с контрактом. И болельщикам, разумеется, тоже. И тут, внезапно...
Выборы он бы и так наверное выиграл, но мог бы не целовать манекен и не молотить признания в любви непрерывно.
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gPk
Ответ King_X
Да он изначально знал, что так будет. И давно все решил Но вешал лапшу кулес
Какую лапшу он вешал? Для чего? Чтобы выиграть выборы? Так он и без слов про Месси их выиграл бы потому что Фонт и близко не был фаворитом и конкурентом. А после того как он начал в своих проектах говорить о том, что он хочет что-то сделать, но ещё нету плана как сделать это, так он сразу же свои шансы на 0 свёл. Лапорта был фаворитом что со словами про продление Месси, что без них
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gPk
Ответ 2vdhrvmmzf
Вся эта тема «выше чем клуб» выдуманная абсолютно, потом денег на покупку абсолютно средних игроков типа Феррана нашли как то, а на продление просто зажали
Месси не могли из-за фонда заработных платах продлить. Причём тут трансфер Феррана вообще?
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gPk
Ответ Strateg 7
Ведь знал же, что придётся расставаться с Месси. Вот только использовал обещания про продление контракта с Лео в своей предвыборной кампании... Популист. Но прав в том, что клуб превыше любого игрока, даже самого легендарного.
Он лишь говорил о том, что сделает всё возможное, чтобы убедить Месси продлить контракт. Очевидно что он его убедил, а потом появился Тебас на пути который заявлял публично о том, что Барселона подпишет контракт с Месси только если они подпишут невыгодную для себя сделку с CVC. И Лапорта правильный выбор сделал
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lizarazu
А обещание зачем давал Лео?
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Гаджи Магомедов
Ответ 2vdhrvmmzf
Вся эта тема «выше чем клуб» выдуманная абсолютно, потом денег на покупку абсолютно средних игроков типа Феррана нашли как то, а на продление просто зажали
Согласен на 100%. Популист он.
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Марслан Акматалиев
Ответ King_X
Да он изначально знал, что так будет. И давно все решил Но вешал лапшу кулес
Он и после прихода в клуб говорил, что Лео останется и т.п.
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Dan Kennedy
Правда последние руководители своей работой показывали, что "Месси больше, чем клуб".
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blaugrano
Ответ Strateg 7
Ведь знал же, что придётся расставаться с Месси. Вот только использовал обещания про продление контракта с Лео в своей предвыборной кампании... Популист. Но прав в том, что клуб превыше любого игрока, даже самого легендарного.
Там такие "подарки" Бармалея всплывают, и не исключено, что реальной финансовой обстановкой Лапорта не владел и был вынужден реагировать по ситуации.
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Elm
200 млн на покупки нашлись, а на продление Месси нет. Кому он сказки сочиняет. Хотя барсики пусть верят, они же свято верили, что он продлит Месси.
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2vdhrvmmzf
Ответ Strateg 7
Ведь знал же, что придётся расставаться с Месси. Вот только использовал обещания про продление контракта с Лео в своей предвыборной кампании... Популист. Но прав в том, что клуб превыше любого игрока, даже самого легендарного.
Вся эта тема «выше чем клуб» выдуманная абсолютно, потом денег на покупку абсолютно средних игроков типа Феррана нашли как то, а на продление просто зажали
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lovet41348
Ответ Gornostaev
Немного перефразируя, - лучше бы Барселона выбрала Месси, чем Лапорту...
ну да, а оплачивали бы его кулес донатами :D ну или клуб бы распродали , да?
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lovet41348
Ответ King_X
Да он изначально знал, что так будет. И давно все решил Но вешал лапшу кулес
Ну и логично поступил, тк Барса не могла дальше его оплачивать. А фанам понятно, сложно обьяснить.
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Мадрид наказывает!
Лапорта врал, что он продлит Месси. Точно так же сейчас он врет, что не платил судьям))
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Gornostaev
Немного перефразируя, - лучше бы Барселона выбрала Месси, чем Лапорту...
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Strateg 7
Ведь знал же, что придётся расставаться с Месси. Вот только использовал обещания про продление контракта с Лео в своей предвыборной кампании... Популист.
Но прав в том, что клуб превыше любого игрока, даже самого легендарного.
+25
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Altim
Жоан Лапорта высказался об уходе Лионеля Месси из «ПСЖ».
Второпях новости пишете, даже не проверяете?
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Тиджани Бабангида
Если у Лапорты действительно был только такой выбор,то он поступил верно. Ни один,даже самый заслуженный и легендарный игрок,не может быть важнее команды. Уверен.что и Месси это понимает.
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BZB
Тема заезженная. Всем и так все понятно.
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King_X
Да он изначально знал, что так будет. И давно все решил
Но вешал лапшу кулес
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vjp6cmm2f9
Ответ А. Мостовой
По факту карьера Месси больше чем вся история третьего каталонского. Даже по подписчикам в инстаграмме у Месси 450 миллионов а у Барселоны еле 100.
Может потому что за Месси болеют не только фаны Барселоны)
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А. Мостовой
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