Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Мне нужно было сделать выбор, и я выбрал клуб. Мне было грустно»

высказался об уходе из «Барселоны».

Испанский клуб не продлил контракт с форвардом в 2021 году. Он перешел в «ПСЖ» свободным агентом.

«Я должен был принять это решение. Клуб – важнее всех [игроков].

Мне было грустно. Мне нужно было сделать выбор, и я выбрал этот клуб. В Париже мы встретились взглядами», – сказал президент «Барселоны».