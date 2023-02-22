Месси хочет остаться в «ПСЖ», предложения от «Барсы» у него нет. Результат матча с «Баварией» не повлияет на решение Лео

Теги Бавария ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Жоан Лапорта Хорхе Месси Футбол

Лионель Месси не собирается возвращаться в «Барселону» и ведет переговоры с «ПСЖ».

Об этом рассказали журналисты Гастон Эдул из TyC Sports и Флоран Торшу, работающий во France Football, на фоне информации о возможном возвращении Месси в «Барселону».

«Я уточнил, и в окружении Месси мне сказали: «На данный момент нет шансов, что Месси вернется в «Барселону», потому что предложения от клуба не поступало», – сказал Эдул.

«Окружение Лео Месси дает понять: «Лео адаптировался в Париже, ему комфортно в городе, и это то место, где он хотел бы развивать свою карьеру. Он хочет в хорошем состоянии подойти к Кубку Америки в 2024 году. Месси ведет переговоры только с «ПСЖ» и хочет остаться», – добавил Торшу.

«Когда встреча между окружением Месси и «ПСЖ» завершилась, не было ощущения, что договориться не удастся. Предложение даже не отклонили. Но сторона игрока просит другие условия: они хотят продлить действующее соглашение на иных условиях.

Вторая встреча между Месси и «ПСЖ» состоится после матча против «Баварии», – сказал Эдул.

«Мне сообщают, что результат матча «ПСЖ» с «Баварией» не изменит решение Месси. Окружение Лео настаивает на том, что они освоились в городе, а Месси, Антонеле и их детям комфортно там», – сказал Торшу.

«В окружении Месси также подтвердили, что встреч между Хорхе Месси и Лапортой не было», – сказал Эдул.

В этом сезоне на счету аргентинца 16 голов и 14 результативных передач в 27 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.

Материалы по теме

51 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алик 67
Началось ромашка, остаётся, не остаётся. Как минимум до конца летного трансферного окна. Если ничего не случится. Только дай повод 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Ответ Alex1104
И так до бесконечности. Месси-генератор новостей
Никола Месси, король переменных новостей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex1104
"Результат матча с «Баварией» не повлияет на решение Лео", но может повлиять на мнение ПСЖ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Туаев
Самый надёжный источник информации это "окружение" кого бы то ни было...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Ответ мать Зетмира
Шаг 7: пускать вбросы про МЛС или Саудитов.
Шаг 8: Роналду переходит в Барселону чтобы играть с Месси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex1104
Ответ прощай Роналду
Шаг 3: публикуем что Месси не определился Шаг 4: публикуем что Месси решит свою судьбу по окончании сезона)
И так до бесконечности. Месси-генератор новостей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эд
Ожидаемый вылет от Баварии никак не повлияет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мать Зетмира
Ответ прощай Роналду
Шаг 6: публикуем всё ту же дичь но уже в другой газете 🤣
Шаг 7: пускать вбросы про МЛС или Саудитов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Шаг 5: Публикуем, что папа Месси прилетел в Барселону и начинаем круг по новой😏
Шаг 6: публикуем всё ту же дичь но уже в другой газете 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Он саМый
Ответ ẞADIM TM
месси сделал свой выбор
Его выбор зовётся Бабло и не связан с каким-то клубом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Gustafsson0709
Тут народ уже устал переобуваться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BSADNIK
Ответ прощай Роналду
Шаг 3: публикуем что Месси не определился Шаг 4: публикуем что Месси решит свою судьбу по окончании сезона)
шаг 4: публикуем что Месси хочет играть в профи уровне как минимум 2 сезона
шаг 5: публикуем что Месси хочет завершить карьеру
шаг 6: публикуем что окружение Месси подтвердило что Месси не хочет завершать карьеру
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Ответ прощай Роналду
Шаг 3: публикуем что Месси не определился Шаг 4: публикуем что Месси решит свою судьбу по окончании сезона)
Шаг 5: Публикуем, что папа Месси прилетел в Барселону и начинаем круг по новой😏
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
Ответ Российский пользователь
Весь день, пишут Месси, Реал, МС, Месси, реал, МС,,,а про то как шпагетти с Наполи вынесли Айнтрах нет
Спалетти просто делает. История неинтересная, бытовая, на взгляд редактора. 😄
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Крупин
Ни разу в жизни Лео сам ни принимал серьёзного решения. Сначала родители, потом жена. Футболист-то он великий без сомнения, но по жизни, как был чмом, так и остался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
elkipalki
Ему шейхи ЧМ подарили, никуда он не уйдёт. Не будьте наивным.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AnMe
Это еще миллион новых новостей будет, не переживайте
Завтра опять в Барсу
Послезавтра в Зенит и тд
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gurban Orazly
Не думаю что возвращение Месси будет хорошей идеей, команда только начала играть хорошо без Месси, если он придет, команда снова будет строиться вокруг него, а это неправильное решение. Месси получил все, о чем мечтал, а Барса нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Ответ error505
Главный пешеход ПСЖ!
Который на 1ой пониженной берёт ЗМ, прикинь если он включит 2ю передачу и не дай боже 3ю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Российский пользователь
Весь день, пишут Месси, Реал, МС, Месси, реал, МС,,,а про то как шпагетти с Наполи вынесли Айнтрах нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Рустам Атаев
100 мнений за эти месяцы поменялось.
Скорее, 100 новостей с воздуха было придумано журналистами. Что-то вроде "Месси во время матча посмотрел на юг. Это значит, что налаживаются контакты с Барселоной"🙄
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
Ответ Вадим Сидоров
Месси лучше не возвращаться. Хави пусть строит свою команду.
Мне кажется Лео будет не лишним. Он досконально знает там всё, даже лучше Хави.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ебздрогыч
Месси, если ты в окружении - моргни в следующем матче
В окружении Мбаппе или окружении Неймара? Надо уточнять, в ПСЖ окружений много🤓
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Ответ Aleksey Yashin
Шаг 1: публикуем новость что Месси может вернуться в Барселону Шаг 2: через некоторое время публикуем новость что Месси останется в ПСЖ Profit
Шаг 3: публикуем что Месси не определился
Шаг 4: публикуем что Месси решит свою судьбу по окончании сезона)
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мохнатый55
То хочет остаться, то не хочет. Разные источники публикуют диаметрально противоположную информацию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий