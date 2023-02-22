Месси хочет остаться в «ПСЖ», предложения от «Барсы» у него нет. Результат матча с «Баварией» не повлияет на решение Лео

не собирается возвращаться в «Барселону» и ведет переговоры с «ПСЖ».

Об этом рассказали журналисты Гастон Эдул из TyC Sports и Флоран Торшу, работающий во France Football, на фоне информации о возможном возвращении Месси в «Барселону».

«Я уточнил, и в окружении Месси мне сказали: «На данный момент нет шансов, что Месси вернется в «Барселону», потому что предложения от клуба не поступало», – сказал Эдул.

«Окружение Лео Месси дает понять: «Лео адаптировался в Париже, ему комфортно в городе, и это то место, где он хотел бы развивать свою карьеру. Он хочет в хорошем состоянии подойти к Кубку Америки в 2024 году. Месси ведет переговоры только с «ПСЖ» и хочет остаться», – добавил Торшу.

«Когда встреча между окружением Месси и «ПСЖ» завершилась, не было ощущения, что договориться не удастся. Предложение даже не отклонили. Но сторона игрока просит другие условия: они хотят продлить действующее соглашение на иных условиях.

Вторая встреча между Месси и « » состоится после матча против «Баварии», – сказал Эдул.

«Мне сообщают, что результат матча «ПСЖ» с «Баварией» не изменит решение Месси. Окружение Лео настаивает на том, что они освоились в городе, а Месси, Антонеле и их детям комфортно там», – сказал Торшу.

«В окружении Месси также подтвердили, что встреч между и не было», – сказал Эдул.

В этом сезоне на счету аргентинца 16 голов и 14 результативных передач в 27 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.