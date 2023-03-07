Гаврилов о «Зените» и борьбе за чемпионство: «Они будут фраерами, если растеряют такое преимущество»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Юрий Гаврилов Футбол

Юрий Гаврилов высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ

– Сейчас трудно сказать, закончилась чемпионская гонка или нет. Мы же не знаем, как «Спартак» будет играть, как «Зенит» будет играть. Вдруг одни начнут выигрывать, а другие проигрывать? Вон в Италии «Наполи» проиграл разок, и уже пошли разговоры, что его задел можно ликвидировать. Там 15 очков стало. И у нас все возможно. Футбол – дело такое.

– Наверное, «Зенит» трудно сбить с пути, раз он все время берет золото?

– Надо смотреть, с кем они играют в следующих турах. Если там командочки на вылет, то для них не составит особого труда набрать очки.

– «Зенит» только что обыграл «Пари НН», а дальше у него – «Химки». Календарь у «Зенита» хороший.

– Ну они, грубо говоря, будут фраерами, если растеряют такое преимущество. Так же, как и «Наполи». Хотя «Наполи», мне кажется, уже никто не помешает – там отрыв большой. А вот «Зениту» еще нужно постараться, – сказал бывший игрок «Спартака».

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15 комментариев

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Electro
Ответ Алексей Сметанин
По повадкам вроде бы фраер.Но не фраер это точно!)(с)
ему человека подрезать = что тебе высморкаться! ) но ведь не такой был гаврилов. культура паса, видение поля, таким я помню гаврилова на поле. очень был хороший пз. можеь он так шутит. бывает ведь. чудят ветераны
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В Питере Пять
Ну а что, АУЕ в моде при любой погоде.
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Bill Zapulil
Ахаххахахахахаха

Аналитик по жизни, эксперт по масти))
+2
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Nogoi89
Что эта спортивная новость делает на нашем авторитетном АУЕ сайте?
+1
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Гамарджоба Генацвале
А Гаврилов отсидел? Нет! А Базар держит, бестолковку-то включать нужно хоть иногда , бивень.
+2
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Алексей Сметанин
По повадкам вроде бы фраер.Но не фраер это точно!)(с)
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MstAndreev
Аналитика на понятном для Промеса языке)
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vayka
Всё отлично, Юра наш парень
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Electro
помню был концерт михаила круга в спартаке.
блатхата тарасовская
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Жека.
Базарит, внатуре!
+3
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Anton Pereladov
Вечер в хату пацаны
+4
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Maxim I
О, ауе-аналитика пошла
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Electro
ну и лексикон у гаврилова...
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Шулемар Треугольников
оливье-жизнь поворам! юра московский))))))
+6
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Barsa! bolshe chem klub
фраер?

на кого батон крошишь ?
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