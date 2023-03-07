Гаврилов о «Зените» и борьбе за чемпионство: «Они будут фраерами, если растеряют такое преимущество»
Юрий Гаврилов высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.
– Сейчас трудно сказать, закончилась чемпионская гонка или нет. Мы же не знаем, как «Спартак» будет играть, как «Зенит» будет играть. Вдруг одни начнут выигрывать, а другие проигрывать? Вон в Италии «Наполи» проиграл разок, и уже пошли разговоры, что его задел можно ликвидировать. Там 15 очков стало. И у нас все возможно. Футбол – дело такое.
– Наверное, «Зенит» трудно сбить с пути, раз он все время берет золото?
– Надо смотреть, с кем они играют в следующих турах. Если там командочки на вылет, то для них не составит особого труда набрать очки.
– «Зенит» только что обыграл «Пари НН», а дальше у него – «Химки». Календарь у «Зенита» хороший.
– Ну они, грубо говоря, будут фраерами, если растеряют такое преимущество. Так же, как и «Наполи». Хотя «Наполи», мне кажется, уже никто не помешает – там отрыв большой. А вот «Зениту» еще нужно постараться, – сказал бывший игрок «Спартака».
Аналитик по жизни, эксперт по масти))
блатхата тарасовская
на кого батон крошишь ?