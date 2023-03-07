Гаврилов о «Зените» и борьбе за чемпионство: «Они будут фраерами, если растеряют такое преимущество»

высказался о борьбе за чемпионство в Мир .

– Сейчас трудно сказать, закончилась чемпионская гонка или нет. Мы же не знаем, как «Спартак» будет играть, как «Зенит» будет играть. Вдруг одни начнут выигрывать, а другие проигрывать? Вон в Италии «Наполи» проиграл разок, и уже пошли разговоры, что его задел можно ликвидировать. Там 15 очков стало. И у нас все возможно. Футбол – дело такое.

– Наверное, «Зенит» трудно сбить с пути, раз он все время берет золото?

– Надо смотреть, с кем они играют в следующих турах. Если там командочки на вылет, то для них не составит особого труда набрать очки.

– «Зенит» только что обыграл «Пари НН», а дальше у него – «Химки». Календарь у «Зенита» хороший.

– Ну они, грубо говоря, будут фраерами, если растеряют такое преимущество. Так же, как и «Наполи». Хотя «Наполи», мне кажется, уже никто не помешает – там отрыв большой. А вот « » еще нужно постараться, – сказал бывший игрок « ».