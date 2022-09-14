Ренат Лайшев: «Я спартаковец и дружу со многими бывшими игроками. На «Зенит» очень скучно смотреть, набрали всех за большие деньги и радуются»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что болеет за московский «Спартак».

«Я спартаковец и дружу со многими бывшими игроками: с Гавриловым, часто мне звонит Сметанин, мой друг. С Черенковым дружил. В Кубке России, когда обыграли «Динамо», я был очень рад и счастлив.

Такое ощущение было, что классические времена «Спартак» – «Динамо» вернулись, когда все было сосредоточено на матче. Было очень вкусно смотреть, не было агрессии, как в игре с «Зенитом».

Абаскаль? «Рубин» вылетел в ФНЛ, но Слуцкий очень профессиональный тренер. Спорт этим и интересен, что не знаешь, кто может преподнести сюрпризы. Сейчас на «Зенит» очень скучно смотреть, набрали всех за большие деньги и радуются.

Конечно, «Спартаку» по силам занять место в тройке, я верю в это. Догонят ли «Зенит»? Есть такое, что могут не догнать», – сказал Лайшев.