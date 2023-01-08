Гаврилов – Петржеле: «Как это «Спартак» нельзя назвать великой командой? «Зенит» великий, что ли?»
Юрий Гаврилов отреагировал на высказывание Властимила Петржелы о «Спартаке».
Экс-главный тренер «Зенита» заявил, что в настоящее время термин «великая команда» применим скорее к сине-бело-голубым, а не к красно-белым.
– Да мало ли, кто и что говорит. А когда «Спартак» чемпионом восемь лет подряд был, почему Петржела ничего не говорил? Про это время почему молчит? Как это «Спартак» нельзя назвать великой командой? «Зенит» великий, что ли? Мало ли, что он говорит. Все все по-разному говорят.
– Что должен сделать «Спартак», чтобы Петржела изменил свое мнение?
– «Спартак» еще должен что-то сделать? «Спартак», как и играл, должен продолжать выступать хорошо. Пусть у каждого будет свое мнение.
– Сколько «Спартаку» нужно выиграть чемпионских титулов, чтобы снова стать великой командой?
– Да какая разница? Это не главный показатель. Все дело не в этом – не в чемпионствах. Нужно, чтобы команда постоянно играла на европейских турнирах. Этого достаточно. А выиграл что-то или нет – уже другой вопрос.
– Команду можно назвать великой, если она играет в еврокубках?
– Конечно, да, – сказал экс-хавбек «Спартака».
2. Пусть у каждого будет своё мнение.
Старик противоречит себе же, причем между фразами похоже несколько секунд
Олды оценят
Для таких средних футбольных стран команды которые принесли еврокубок конечно будут стоять особняком
Ну а у Спартака зато дух , болельщики и борщ вкусный)
-Да какая разница? Это не главный показатель. Все дело не в этом - не в чемпионатах мира. Нужно чтобы постоянно играли на зелёной траве. Этого достаточно. А выиграл что-то или нет- уже другой вопрос.