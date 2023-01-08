Гаврилов – Петржеле: «Как это «Спартак» нельзя назвать великой командой? «Зенит» великий, что ли?»

отреагировал на высказывание о « ».

Экс-главный тренер «Зенита» заявил, что в настоящее время термин «великая команда» применим скорее к сине-бело-голубым, а не к красно-белым.

– Да мало ли, кто и что говорит. А когда «Спартак» чемпионом восемь лет подряд был, почему Петржела ничего не говорил? Про это время почему молчит? Как это «Спартак» нельзя назвать великой командой? « » великий, что ли? Мало ли, что он говорит. Все все по-разному говорят.

– Что должен сделать «Спартак», чтобы Петржела изменил свое мнение?

– «Спартак» еще должен что-то сделать? «Спартак», как и играл, должен продолжать выступать хорошо. Пусть у каждого будет свое мнение.

– Сколько «Спартаку» нужно выиграть чемпионских титулов, чтобы снова стать великой командой?

– Да какая разница? Это не главный показатель. Все дело не в этом – не в чемпионствах. Нужно, чтобы команда постоянно играла на европейских турнирах. Этого достаточно. А выиграл что-то или нет – уже другой вопрос.

– Команду можно назвать великой, если она играет в еврокубках?

– Конечно, да, – сказал экс-хавбек «Спартака».