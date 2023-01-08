Гаврилов – Петржеле: «Как это «Спартак» нельзя назвать великой командой? «Зенит» великий, что ли?»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Юрий Гаврилов Футбол

Юрий Гаврилов отреагировал на высказывание Властимила Петржелы о «Спартаке».

Экс-главный тренер «Зенита» заявил, что в настоящее время термин «великая команда» применим скорее к сине-бело-голубым, а не к красно-белым.

– Да мало ли, кто и что говорит. А когда «Спартак» чемпионом восемь лет подряд был, почему Петржела ничего не говорил? Про это время почему молчит? Как это «Спартак» нельзя назвать великой командой? «Зенит» великий, что ли? Мало ли, что он говорит. Все все по-разному говорят.

– Что должен сделать «Спартак», чтобы Петржела изменил свое мнение?

– «Спартак» еще должен что-то сделать? «Спартак», как и играл, должен продолжать выступать хорошо. Пусть у каждого будет свое мнение.

– Сколько «Спартаку» нужно выиграть чемпионских титулов, чтобы снова стать великой командой?

– Да какая разница? Это не главный показатель. Все дело не в этом – не в чемпионствах. Нужно, чтобы команда постоянно играла на европейских турнирах. Этого достаточно. А выиграл что-то или нет – уже другой вопрос.

– Команду можно назвать великой, если она играет в еврокубках?

– Конечно, да, – сказал экс-хавбек «Спартака».

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zenith forever
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Spartakus1984
Когда Гаврилов блистал в Спартаке,зенит только пятки великого клуба нюхал)))Он знает,о чем говорит.Выскочка денежная на подсосе у государства,никогда не станет великим клубом,как не стараться им в Питере, людей не обманешь в их мнении
"Когда Гаврилов блистал в Спартаке", Спартак так много еврокубков выиграл...Да и чемпионом Спартак при Гаврилове полтора раза только стал. "Блестящий" игрок в "великой" команде. Не смешили бы людей своими пыльными хвастливыми воспоминаниями.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Ворошилов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Юрий Кечко
А так , великий не великий ну точно более значимый для страны Для таких средних футбольных стран команды которые принесли еврокубок конечно будут стоять особняком Ну а у Спартака зато дух , болельщики и борщ вкусный)
И бромантан
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Вешняковский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Петржела, как мелкий пакостник, постоянно набрасывает на вентилятор. А сравнивать политпроект со Спартаком, просто смешно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexsem69
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Mark Safaniev
-России нужно выиграть чемпионат мира, чтобы стать великой команде? -Да какая разница? Это не главный показатель. Все дело не в этом - не в чемпионатах мира. Нужно чтобы постоянно играли на зелёной траве. Этого достаточно. А выиграл что-то или нет- уже другой вопрос.
Да все у нас клубы - великие!!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MATRiX
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Spartakus1984
Ахаа, то есть,если бы зенит не выиграл 1 раз кубок УЕФА из за стечения обстоятельств,то не нужно было бы играть в Еврокубках?О.к.зенит выиграл Еврокубок,стали ли после этого его считать великой командой???Нет!!!значит дело не в Еврокубке?!!!
А где ты увидел стечение обстоятельств? Очень мощная команда была. А закрепление успеха взятием Суперкубка УЕФА против МЮ - вишенка на торте.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vrazrez
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ох уж это местечковое величие...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Когда Гаврилов блистал в Спартаке,зенит только пятки великого клуба нюхал)))Он знает,о чем говорит.Выскочка денежная на подсосе у государства,никогда не станет великим клубом,как не стараться им в Питере, людей не обманешь в их мнении
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Дмитрий9779
В чем величие Спартака?
А Зенита в чём?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Александр Жердин
Только один вопрос : А для чего играть в ЕвроКубках (40 с лишним раз) если в итоге - Дырка от Бублика? И это показатель "великой" команды? Вадуц из Лихтенштейна становился подряд 14 раз чемпионом. И что, по Гаврилову это супер великая команда?
Ахаа, то есть,если бы зенит не выиграл 1 раз кубок УЕФА из за стечения обстоятельств,то не нужно было бы играть в Еврокубках?О.к.зенит выиграл Еврокубок,стали ли после этого его считать великой командой???Нет!!!значит дело не в Еврокубке?!!!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Дмитрий9779
В чем величие Спартака?
Для России,в том,что одна из самых титулованных команд СССР и России,странный вопрос ты задаешь.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pok_Toholo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
1. Как это «Спартак» нельзя назвать великой командой?
2. Пусть у каждого будет своё мнение.
Старик противоречит себе же, причем между фразами похоже несколько секунд
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Крэнг
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Доктор Верховцев
Дело не в чемпионствах, не в еврокубках и вообще ни в чём. Дело в подшивании подворотничка к воротничку.
"Дело в самом пришивании подворотничка"
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Доктор Верховцев
Дело не в чемпионствах, не в еврокубках и вообще ни в чём. Дело в подшивании подворотничка к воротничку.
Очень смешной коммент)))
Олды оценят
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zenith forever
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какая-то бессмысленная тема спора. В нашем футболе вообще нет и не было никаких великих команд, потому что они очень сильно уступали всегда лучшим командам Европы. Даже Динамо Киев и времен Блохина, и времен Шевченко было сильной командой, но не великой совсем, успешно играла один сезон из трех-четырех, да и в самых успешных сезонах кому-то да уступала в решающих матчах. Где победы в КЧ и ЛЧ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Доктор Верховцев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дело не в чемпионствах, не в еврокубках и вообще ни в чём. Дело в подшивании подворотничка к воротничку.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В чем величие Спартака?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А так , великий не великий ну точно более значимый для страны
Для таких средних футбольных стран команды которые принесли еврокубок конечно будут стоять особняком

Ну а у Спартака зато дух , болельщики и борщ вкусный)
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фарит Абдрашитов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зарема! Ваша очередь.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну как общается Гаврилов было понятно ещё со старого видоса где он рассказывает про то как играл за команду звезд с Пьером Нарциссом
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mark Safaniev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
-России нужно выиграть чемпионат мира, чтобы стать великой команде?
-Да какая разница? Это не главный показатель. Все дело не в этом - не в чемпионатах мира. Нужно чтобы постоянно играли на зелёной траве. Этого достаточно. А выиграл что-то или нет- уже другой вопрос.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Жердин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Только один вопрос : А для чего играть в ЕвроКубках (40 с лишним раз) если в итоге - Дырка от Бублика? И это показатель "великой" команды? Вадуц из Лихтенштейна становился подряд 14 раз чемпионом. И что, по Гаврилову это супер великая команда?
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tolrom
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Прекрасный диалог
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ванька-Манька
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Конечно
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Всё в мире, в т.ч. футбольном, относительно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий