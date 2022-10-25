Гаврилов о борьбе «Спартака» с «Зенитом»: «Ничего страшного, что отрыв 7 очков. Три игры – и станет все возможно»

Бывший футболист верит в борьбу с «Зенитом» за чемпионство.

После 14 туров Мир петербуржцы идут на первом месте, набрав 36 очков, «Спартак» расположился на второй строчке, имея 29 очков.

– Догонит ли «Спартак» «Зенит»?

– Ничего невозможного нет. Ничего страшного, что отрыв 7 очков. Три игры – и станет все возможно. Главное, как будет играть «Спартак»?

– Что скажете о нынешней игре красно-белых?

– Как может нравиться их игра? Они победили со счетом 5:0, но «Химки» привезли себе три гола себе. «Спартак» подловил соперника на ошибках.

Из-за того, что наши клубы не играют в еврокубках, невозможно оценить их уровень. «Спартак» не очень сильно уступает .

Все остальные команды играют слабо. В прошлом году хвалили «Сочи», «Краснодар». Где они сейчас? – сказал .