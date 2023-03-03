«Зенит» сыграет с «Динамо» в Кубке России 15 марта, «Спартак» с «Уралом» – 14-го
Утвержден календарь матчей плей-офф Фонбет Кубка России.
Речь идет о первых играх 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов. Матчи состоятся в период с 14 по 16 марта.
В 1/2 финала Пути РПЛ сыграют клубы, одержавшие победы на предыдущей стадии плей-офф. Как и в четвертьфиналах, розыгрыш состоится в формате двух матчей. Ответные встречи пройдут с 4 по 6 апреля.
Второй этап 1/4 финала Пути регионов состоит из одного матча. В них принимают участие победители 1-го этапа 1/4 финала, а также команды, проигравшие в 1/4 финала Пути РПЛ. Хозяевами полей будут клубы, выигравшие матчи первого этапа 1/4 финала Пути регионов.
Путь РПЛ. 1/2 финала. Первые матчи
14 марта (вторник)
«Спартак» – «Урал» – 20:00 по московскому времени
15 марта (среда)
«Крылья Советов» – ЦСКА – 17:30
Путь регионов. 1/4 финала. Этап 2
14 марта (вторник)
«Акрон» – «Локомотив» – 17:30
15 марта (среда)
«Ахмат» – «Краснодар» – 15:00
«Зенит» – «Динамо» – 20:00
16 марта (четверг)
«Пари НН» – «Ростов» – 18:00
Победители плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов определят обладателя Кубка России в финале 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».
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Финалист Кубка из Пути Регионов сыграет такое же число матчей, как и финалист Кубка из Пути РПЛ, если им (финалистом из Пути Регионов) станет Зенит, Акрон, Ахмат или НН, и на одну игру больше, чем финалист Кубка из Пути РПЛ, если финалистом Кубка из Пути Регионов станет команда, изначально вышедшая из группы в Путь РПЛ (сейчас это Ростов, Локо, Динамо, Краснодар, чуть позже ещё 3 команды).
При чем только в регионах. "столицы" себе козырное время захапали