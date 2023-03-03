«Зенит» сыграет с «Динамо» в Кубке России 15 марта, «Спартак» с «Уралом» – 14-го

Утвержден календарь матчей плей-офф Фонбет Кубка России.

Речь идет о первых играх 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов. Матчи состоятся в период с 14 по 16 марта.

В 1/2 финала Пути РПЛ сыграют клубы, одержавшие победы на предыдущей стадии плей-офф. Как и в четвертьфиналах, розыгрыш состоится в формате двух матчей. Ответные встречи пройдут с 4 по 6 апреля.

Второй этап 1/4 финала Пути регионов состоит из одного матча. В них принимают участие победители 1-го этапа 1/4 финала, а также команды, проигравшие в 1/4 финала Пути РПЛ. Хозяевами полей будут клубы, выигравшие матчи первого этапа 1/4 финала Пути регионов.

Путь РПЛ. 1/2 финала. Первые матчи

14 марта (вторник)

« » – « » – 20:00 по московскому времени

15 марта (среда)

« » – – 17:30

Путь регионов. 1/4 финала. Этап 2

14 марта (вторник)

« » – «Локомотив» – 17:30

15 марта (среда)

«Ахмат» – «Краснодар» – 15:00

«Зенит» – «Динамо» – 20:00

16 марта (четверг)

«Пари НН» – «Ростов» – 18:00

Победители плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов определят обладателя Кубка России в финале 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».

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