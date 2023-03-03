«Зенит» сыграет с «Динамо» в Кубке России 15 марта, «Спартак» с «Уралом» – 14-го

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Утвержден календарь матчей плей-офф Фонбет Кубка России.

Речь идет о первых играх 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов. Матчи состоятся в период с 14 по 16 марта.

В 1/2 финала Пути РПЛ сыграют клубы, одержавшие победы на предыдущей стадии плей-офф. Как и в четвертьфиналах, розыгрыш состоится в формате двух матчей. Ответные встречи пройдут с 4 по 6 апреля. 

Второй этап 1/4 финала Пути регионов состоит из одного матча. В них принимают участие победители 1-го этапа 1/4 финала, а также команды, проигравшие в 1/4 финала Пути РПЛ. Хозяевами полей будут клубы, выигравшие матчи первого этапа 1/4 финала Пути регионов.

Путь РПЛ. 1/2 финала. Первые матчи

14 марта (вторник)

«Спартак» – «Урал» – 20:00 по московскому времени

15 марта (среда)

«Крылья Советов» – ЦСКА – 17:30

Путь регионов. 1/4 финала. Этап 2

14 марта (вторник)

«Акрон» – «Локомотив» – 17:30

15 марта (среда)

«Ахмат» – «Краснодар» – 15:00

«Зенит» – «Динамо» – 20:00

16 марта (четверг)

«Пари НН» – «Ростов» – 18:00

Победители плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов определят обладателя Кубка России в финале 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».

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16 комментариев

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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Руслан 102
В прошлом туре рпл играли 2 матча, регионы 1, в этом опять, уже на 2 матча больше. Максимум, как может быть, так это то,что финалист пути регионов сыграет вровень с финалистом рпл. Но, финалист рпл , который проиграет в финале будет играть больше всех матчей. В этом и вся абсурдность турнира.
Формулу турнира ты действительно не знаешь, а потому озвучил бред, что в Пути Регионов меньше матчей, чем в Пути РПЛ.
Финалист Кубка из Пути Регионов сыграет такое же число матчей, как и финалист Кубка из Пути РПЛ, если им (финалистом из Пути Регионов) станет Зенит, Акрон, Ахмат или НН, и на одну игру больше, чем финалист Кубка из Пути РПЛ, если финалистом Кубка из Пути Регионов станет команда, изначально вышедшая из группы в Путь РПЛ (сейчас это Ростов, Локо, Динамо, Краснодар, чуть позже ещё 3 команды).
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Руслан 102
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
А с чего ты взял, что меньше? Не смог формулу турнира изучить?
В прошлом туре рпл играли 2 матча, регионы 1, в этом опять, уже на 2 матча больше. Максимум, как может быть, так это то,что финалист пути регионов сыграет вровень с финалистом рпл. Но, финалист рпл , который проиграет в финале будет играть больше всех матчей. В этом и вся абсурдность турнира.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ lberg
А как Ростов 16 и 19 будет играть в Москве (Химках) и Нижнем? Два дня это нормально по нормам?
У нас в чемпе игры 12-го и 19-го,между ними игра на Кубок. По-любому не сделаешь, чтобы совсем "через два на третий день" не было.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Руслан 102
Интересно,что в пути регионов играют меньше, чем в пути рпл. Им и так второй шанс дан, так ещё и упрощённый. Вот увидите, скоро сильные клубы страны специально начнут вылетать в путь регионов.
А с чего ты взял, что меньше? Не смог формулу турнира изучить?
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Антиполитпроект
И вот для кого они выставляют матчи на 15 и 17:30 в будни? ведут перепись студентов и безработных?🤦‍♂️
При чем только в регионах. "столицы" себе козырное время захапали
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lberg
А как Ростов 16 и 19 будет играть в Москве (Химках) и Нижнем? Два дня это нормально по нормам?
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В Питере Пять
Ответ Руслан 102
Интересно,что в пути регионов играют меньше, чем в пути рпл. Им и так второй шанс дан, так ещё и упрощённый. Вот увидите, скоро сильные клубы страны специально начнут вылетать в путь регионов.
В пути регионов каждый этап по 2 раза играют, а в пути РПЛ просто в одном этапе по 2 матча. Одно и то же по сути, только в пути регионов надо каждый матч выигрывать.
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Руслан 102
Интересно,что в пути регионов играют меньше, чем в пути рпл. Им и так второй шанс дан, так ещё и упрощённый. Вот увидите, скоро сильные клубы страны специально начнут вылетать в путь регионов.
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Мукунку хороший
Ответ igls54
15-го в 20.00 - время выносить мусор
И поковыряться в нём)
+2
-2
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Spartakus1984
В этот день в Москве погода вчером около 0 градусов будет,так,что уже нормально для игры.Ждем интересный футбол.
0
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Ебздрогыч
Ответ igls54
15-го в 20.00 - время выносить мусор
бразильский?
+6
-6
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Ильдар Фарукшин
Подождём, поглядим
+1
0
+1
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Alyur
Это будет хороший показатель посещаемости с фануйди и без него.
+2
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Анатолий1922
Только финале или супер финале? Я про фан-айди
+2
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igls54
15-го в 20.00 - время выносить мусор
+18
-7
+11
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kokakoka
Тут нужно обязательно напоминать, что фан айди не требуется. Хоть здесь.
+17
0
+17
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